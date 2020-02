Blizzard suututti faninsa: Warcraft III: Reforgedilla historian huonoin käyttäjäarvosana Metacriticissä

Warcraft III -fanit eivät ole olleet lainkaan tyytyväisiä Reforged-uudelleenjulkaisuun. Tuotoksen piti päivittää vuonna 2002 julkaistu klassikko lähemmäs nykypäivän tasoa, mutta pelaajat eivät nätisti sanottuna ole onnistumisesta oikein vakuuttuneita.



Mikä meni pieleen?

Reforgedin piti korvata pelin vanhat videoklipit uusilla, hienoilla kohtauksilla, joista nähtiin esimakua jo vuonna 2018 Blizzconissa. Julkaistussa tekeleessä pätkät ovat paljon messuesittelyjä kehnompia.

Tuotoksessa on ollut paljon bugeja, latausongelmia ja peli on tykännyt kaatuilla. Joidenkin fanien mukaan käyttöliittymä on alkuperäistä teosta huonompi.

Peliin kirjautumisessa ja itse nettipeliin pääsyssä on ollut suuria ongelmia.

Koska alkuperäinen peli ja uusi versio jakavat saman online-käyttöliittymän, alkuperäinen peli jakaa nyt uuden version ongelmat.

Joitakin alkuperäisen version toimintoja on leikattu uudesta versiosta.

Uuden sopimuksen vuoksi kaikki käyttäjien luomat custom-pelit ovat nyt suoraan Blizzardin omistamia. Blizzardin ei tarvitse edes mainita custom-tekijän nimeä käyttäessään näitä teoksia.

Eli peli julkaistiin suomeksi sanottuna keskeneräisenä ja Blizzard teki samalla alkuperäisen version pelaamisen erittäin hankalaksi, mikäli käyttäjä ei omista Warcraft III:a levymuodossa. Monia luvattuja, peliä parantavia uutuuksia ei ole remasterissa näkynyt, joten fanit tuntevat tulleensa huijatuiksi. Metacriticissä uusioversion käyttäjäarvosana on nyt 0.5, joka on sivuston historian huonoin videopeliarvosana. Tokkopa tekele ihan noin huono on, mutta tämä kertoo paljon siitä, miten pahasti vanhoilla faneilla sattuu tällä hetkellä tunteisiin.

Blizzardilla on mennyt viime vuosina heikommin ja yhtiö olisi ollut kovasti voiton tarpeessa. Tämä ei paljon voitolta näytä.

Youtubettaja GyLalan tekemää videovertailua Blizzcon-messuilta ja julkaistusta pelistä