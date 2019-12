Microsoft on julkistanut seuraavat kolme nimikettä, jotka saapuvat Xbox One Game Passiin. Kuukausimaksulliseen palveluun ilmestyvät tänään ladattaviksi The Witcher 3: Wild Hunt, Pillars of Eternity: Complete Edition sekä Life is Strangen kakkoskauden päättävä viides osa.

Lisäksi aiemmin tällä viikolla palveluun ilmestyi heti konsolijulkaisunsa yhteydessä Untitled Goose Game.