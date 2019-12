The Witcher -sarja saapuu Netflixiin perjantaina – Twitteriin jaetut ensimmäiset mielipiteet kertovat kaikki samansuuntaista tarinaansa

The Witcher -sarja tekee debyyttinsä Netflixiin tänä perjantaina. Osa katsojista on jo päässyt ottamaan esimakua tulevasta ennakkonäytösten muodossa.

Vastaanotto on ollut Twitteriin jaettujen kommenttien perusteella erittäin positiivista. Kiitosta saavat muun muassa Henry Cavill pääroolissa sekä miekkataistelut. Ohessa osa kommenteista, lisää lähdelinkin takana.

Charlie Schneider kertoo juuri nähneensä sarjan ensimmäisen jakson, joka oli hänen sanojensa mukaan mahtava.

Amanda Timpson puolestaan kertoo sarjan olleen absoluuttisesti kaikkea, mitä hän tarvitsi ja halusi sen olevan. Hänen kertomansa mukaan Henry Cavill on myös täydellinen Geraltin rooliin.

Ok... @witchernetflix was absolutely everything I needed and wanted it to be, Henry Cavill is the perfect Geralt, and I have no idea how I’m going to wait until Dec 20th to watch the rest of it. #WitcherNetflix — Amanda Timpson (@amandarin) December 4, 2019

Paul z. -nimimerkin takaa löytyvä henkilö kehuu myös lopputulosta ja toteaa Netflixillä olevan hitti käsissään.

Whisperspodcast-tilille kirjoitettu viesti kehuu miekkailua. "The Witcherin taistelukohtaukset saavat Game of Thronesin taistelukohtaukset näyttämään kahden humalaisen tappelulta baarin ulkopuolella" kertoo twiitti.

Oh I will say this. The fight scenes in The Witcher make Game of Thrones fight scenes look like two drunks fighting outside a bar. — Whispers of Oxenfurt: A Witcher Podcast (@witcherpodcast) November 24, 2019

Jesse Coxin kertoman mukaan ensimmäisen jakson alku ei vielä vakuuttaneet, mutta vauhtiin päässessään episodin on "uskomaton".

I’m definitely going to post event pics later, but my phone is almost dead.



Anyway spoiler free #TheWitcher episode 1 impressions. The first 5-10 minutes were like “I don’t know about this...”, but it quickly finds its voice and is incredible by the end. Y’all, Geralt goes HARD! — Jesse Cox (@JesseCox) December 4, 2019

Oman käsityksen menosta voi ottaa tänä perjantaina Netflixin kautta.