En tahdo! – katsauksessa The Sims 4 Häätarinoita

Vanhan sananparren mukaan kevät on rakkauden aikaa. Tämä pätee myös The Sims 4:n maailmassa, ja vuoden romanttisinta ajankohtaa juhlistetaankin uuden Häätarinoita-game packin julkaisulla.

Lisärin myötä The Sims 4:n aluevalikoima kasvaa entisestään. Paketin mukana saapuu uusi viehättävä Tartosa-niminen alue, joka muistuttaa ulkonäöltään välimeren rannoilla sijaitsevia pikkukaupunkeja. Häitään suunnittelevat pariskunnat viihtyvät varmasti Tartosassa, sillä sieltä löytyy romanttisten maisemien lisäksi muun muassa hääpukuja myyvä liike sekä pieni ja sievä kakkupuoti.

Välimerellistä tunnelmaa Tartosassa.

Häätarinoita on tupaten täynnä hurmioista juhlahumua. Lisäri keskittyy itse hääjuhlaan ja sen ympärillä pyöriviin pippaloihin, kuten polttareihin, kihlajaisiin sekä harjoituspäivällisiin. Kaikkien juhlien rakenne on vapaasti valittavissa: pelaajat saavat itse päättää, miten simit viettävät elämänsä onnellisimman päivän. Jos suuret juhlat eivät nappaa, on pariskunnan mahdollista myös karata naimisiin vaikkapa paikallisella kaupungintalolla.

Rakkautta ilmassa

Hääseremonian tai minkä tahansa muun rakkaudentäyteisen juhlan voi suunnitella joko kalenterin tai puhelimen kautta sekä myös klikkaamalla partneria. Ainoastaan kalenteria käyttämällä tapahtumalle voi määrittää haluamansa ajankohdan, muissa tapauksissa juhla alkaa saman tien.

Ensin valitaan tapahtumaan kutsuttavat henkilöt. Hääparin ja vieraiden lisäksi seremoniaan voi kutsua muun muassa kukkaiskamun sekä sormuksenkantajan. Tämän jälkeen vuorossa on aktiviteettien valinta. Rakkaudentäyteisen juhlan aikana simit pääsevät leikkaamaan kakkua, lausumaan valat tai vaikkapa tanssimaan ensimmäisen yhteisen tanssinsa avioparina. Mukana on myös esimerkiksi itämaisesta kulttuurista lainattu teeseremonia. Lopuksi määritetään vielä morsiusparin ja vieraiden vaatetus sekä itse juhlan miljöö. Tapahtumapaikkojen valikoima on kiitettävän laaja, ja häänsä voi järjestää esimerkiksi omassa kodissaan tai vaikkapa jossakin Tartosan romanttisissa, upein näkymin varustelluissa hääpaikoissa.

Mitä täällä oikein tapahtuu?

Oman simini häät eivät luonnistuneet aivan suunnitelmien mukaan. Ongelmat alkoivat jo heti polttareiden aikana. Simini halusi järjestää polttarinsa kaukaisella kalliolla, ja pippaloiden kohokohtana piti olla herkullisen juhla-aterian puputtaminen. Koko monipäinen konkkaronkka matkasi juhlapaikalle, ja hupsista, eihän similläni ollut mukana mitään edes etäisesti syötäväksi kelpaavaa. Jostain syystä kuvittelin, että tarjottavat olisivat olleet valmiiksi paikan päällä, mutta näin ei tietenkään ollut. Bileet jouduttiin surullisesti päättämään jo ennen aikojaan, ja vieraat palasivat mahat kurnien ja päät allapäin koteihinsa.

Itse hääseremonia ei sekään sujunut kuten Strömsössä. Morsiusparin lähipiiri on pieni, joten he pyysivät vihkijäksi, kukkaiskamuksi sekä sormuksenkantajaksi puistossa häitä edellisenä päivänä tapaamiaan henkilöitä. Kaikki suostuivat innokkaina rooleihinsa, mutta hääaamun sarastaessa yksikään heistä ei vaivautunut saapumaan paikalle seremoniaan. Tämän ohella paikalle raahautuneilla vierailla oli hieman vaikeuksia istua paikoillaan. Kun rakastunut morsiuspari oli kävelemässä alttarille, alkoivat useat vieraat innokkaasti punnertamaan alttarille vievällä käytävällä. Muitakin pieniä kömmähdyksiä tuli koettua, eivätkä vieraat esimerkiksi noudattaneet heille määrättyä pukukoodia. Lisäri vaikuttikin viimeistelemättömältä sekä nopeasti hutaistulta: mikään ei onnistunut ja kaikki tuntui kovin hankalalta.

Bilettäjän unelma

Uudet vaatteet, kalusteet sekä muut pienet härpäkkeet liittyvät tuttuun tapaan vahvasti lisäosan teemaan. Häämekkoja on mukavan suuri valikoima, ja niiden ulkonäkö vaihtelee aina perinteisestä valkoisesta prinsessamekosta esimerkiksi intialaistyyppisiin sari-asuihin. Kalusteet taas ovat suurimmaksi osaksi pöytiä, tuoleja sekä kaaria, joilla voi koristella oman hääpaikkansa koreaksi.

Ja he elivät onnellisena elämänsä loppuun saakka.

Häätarinoita-game pack ei nouse The Sims 4:n parhaimpien lisäreiden joukkoon. Tykästyin paketin mukana tuleviin juhlavaatteisiin ja uuteen Tartosa-alueeseen, mutta muuten lisärin anti jää kovin laimeaksi. Sitä voikin suositella vain kiihkeimmille hääintoilijoille, jotka suorastaan rakastavat kaikkea ihkuihanaa ja yltiöromanttista – muille lisäri aiheuttaa vain särkyneitä sydämiä.