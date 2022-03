: Pelivinkit maaliskuulle 2022

Maaliskuussa ilmestyy useita upeita indiepelejä. Sonyn omistama Housemarque ei välttämättä osu enää artikkelisarjan henkeen, mutta kotimaisuus kunniaan.

Pois mukavuusalueelta on KonsoliFINin artikkelisarja, jossa keskitytään peleihin AAA-nimikkeiden takana.

Maaliskuu 2022

FAR: Changing Tides (1.3.)

Sympaattisen FAR: Lone Sailsin jatko-osa tarjoaa samaa sivusta päin kuvattua seikkailua. Pieniä pulmia, komeita maisemia ja tunnelmallista matkailua luonnon armoilla. FAR: Changing Tides on osa Game Passin valikoimaa.

Saatavilla: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X

Tunic (16.3.)

Pitkään odotettu zeldamainen Tunic ilmestyy vihdoin. Finjin julkaisemassa seikkailupelissä rohkea kettu lähtee suureen seikkailuun kohti tuntematonta. Maailma avautuu hiljalleen uusien kykyjen ja aseiden avulla – aivan kuten esikuvassaan.

Saatavilla: PC, Xbox One, Xbox Series S|X

Shredders (16.3.)

Shreddersin aurinkoiset vuoristomaisemat näyttävät todella kutsuvilta. Puuterilumi tuiskuaa tuulen mukana kameran liikkuessa lautailijan ympärillä. Peli pyrkiikin saavuttamaan lumilautailun fiiliksen tietyillä visuaalisilla valinnoilla. Shredders lisätään Game Passiin julkaisussa.

Saatavilla: PC, Xbox One, Xbox Series S|X

Returnal: Ascension (22.3.)

Kotimainen Returnal laajenee ilmaisella Ascension-päivityspaketilla. Jatkossa taistoon pääsee myös kaverin kanssa. Laajennus esittelee myös uuden yksinpelattavan Tower of Sisyphus -pelimuodon, jossa pyritään etenemään tornissa kerros kerrokselta vihollismassojen alati vaikeutuessa.

Saatavilla: PlayStation 5

The Memoir Blue (24.3.)

Annapurnan nimi julkaisijan paikalla lupaa yleensä hyvää. The Memoir Blue sukeltaa muistojen mereen. Interaktiivinen runo yhdistelee niin audiovisuaalisesti kuin pelillisesti eri tyylilajeja. Teos lisätään julkaisussa Game Passin valikoimaan.

Saatavilla: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X

