Lords of the Sound -konsertti jytisi läpi Suomen

Vaikuttava peli- ja elokuvamusiikkikonsertti ei päässyt täysiin oikeuksiinsa Musiikkitalolla.

Ukrainalainen Lords of the Sound on kiertänyt Eurooppaa, ja Suomen osuus huipentui Helsingin Musiikkitalon konserttiin 3.11.

Musiikkitalo on erityisen näyttävä ympäristö konsertille.

Musiikkia nörttikansalle

Musiikkitalo on täyttynyt klasarinörttien sijaan toisenlaisista nörteistä, jotka ovat kokoontuneet kuuntelemaan Lords of the Soundin konserttia. Yhtye markkinoi kiertuetta nimenomaan kapellimestarivetoisena konserttina, mutta orkesteria on täydennetty muun muassa sähkökitaralla ja rumpusetillä. Orkesteri on pukeutunut ukrainalaisiin kansallispukuihin, mutta tunnelmaa kevennetään esimerkiksi laulajien puvunvaihdoksilla ja kahdeksanhenkisen kuoron Matrix-aurinkolasi-irroittelulla.

Vaikka kappaleista on annettu etukäteen tieto mistä elokuvista tai peleistä ne ovat lähtöisin, eivät kaikki kappalevalinnat ole täysin triviaaleja. Mukana on leffamusiikin pakollisia kappaleita, kuten The Imperial March tai Harry Potterin tunnuskappale Hedwig's Theme, mutta osa valinnoista yllätti hauskasti, kuten Guardians of the Galaxyn Hooked on a Feeling.

Settilista tuli myös talon henkilökunnalle yllätyksenä, sillä edes Musiikkitalon työntekijöille ei ollut tietoa kappaleista tahi käsiohjelmasta. Armottomalla googlaamisella tietoa kuitenkin löytyi alkuvuoden keikoista. Listan tutkiminen väliajalla tosin spoilasi encore-kappaleen.

Yksilösuoritukset olivat erinomaisia.

Anna sen soida

Vaikka tunnelma ja esillepano ovat oivallisesti toteutettuja, tuotti Musiikkitalo nopeasti ongelmia. Salin akustiikka on suunniteltu klassiselle musiikille, mutta orkesteri joutuu kiertämään maailmalla satunnaisissa jäähalleissa, joten kaikki soittimet on mikrofonitettu. Tämä siirtää komennon kapellimestarilta salin sivulla istuville miksaajille. Harmillisesti miksaus ei onnistunut, sillä ääni on korvia särkevän kovalla ja ainakin permantopaikalla musiikki säröytyi. Tämä on kovin onnetonta.

Toteutuksessa on myös tietyä kotikutoisuutta. Taustalla pyörivä videoesitys on kappaleesta kertovaa kevyesti animoitua maalaustaidetta, mutta rehellisyyden nimissä ne eivät ole kovin korkeatasoisesti toteutettuja. Myös monet esiintymisasut vaikuttavat ainakin kauempaa katsottuna hitusen halvoilta. Harmillisesti rumpujen tuominen lavalle dominoi äänimaailmaa. Esimerkiksi bassorummun jytke peittää lähes täysin alleen orkesterin osana olevat patarummut.

Kokonaisuutena noin 2,5 tunnin mittainen konsertti oli puutteistaan huolimatta vaikuttava. Erityisesti toisen puoliajan jykevämmät kappaleet, kuten Vikings-sarjan Battle Field olivat koko rahan arvoisia. Lords of the Soundin kiertue jatkuu seuraavaksi Baltian maissa, jonne lippuja on edelleen mahdollista ostaa.