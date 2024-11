Turtle Beach Stealth 700 - muhkeaa ääntä ja mukavuutta

Minä en pidä valkoisista kuulokkeista, enkä kyllä valkoisesta Pleikkaristakaan. Jälkimmäisestä olen oppinut kuitenkin tykkäämään, koska se on tv-tason sisällä. Kuulokkeiden osalta vanhalle jäärälle laitettiin jauhot pussiin, kun arvioon saapuneet Turtle Beach Stealth 700 -nimiset kuulokkeet yllättivät positiivisesti. Unohdin aivan pitäväni päässä valkoisia kuppeja. Onko värillä kuitenkaan väliä, jos kaikki muu osuu kohdalleen?

Whoa, that’s Heavy Doc’

Ensivaikutelma Stealth 700 -kuulokkeista on varsin vakuuttava: ne ovat tukevat ja peittävät korvan kokonaan. Kuulokkeet ovat hieman painavat, joka toisaalta kielii siitä, että nyt on sisällä laadukasta elementtiä. Pienipäiselle ihmiselle ne istuvat ihan hyvin, mutta pään kääntyily aiheuttaa ujoa hölskymistä.

Hölskyminen ei aiheuttanut kuitenkaan olkien kohautusta suurempaa reaktiota, ja luurit kävivät sentään sekä isopäisen ja pienipäisen ihmisen korvilla. Ilon kiljahduksia sen sijaan aiheutti silmälasikäyttäjien huomiointi, sillä kuulokkeita voi pitää huoletta päässä pitkiäkin sessioita. Useankaan tunnin jälkeen ne eivät tuntuneet yhtään missään. Pehmusteet on suunniteltu niin, etteivät ne paina silmälasien sankoja.

Komiaa murinaa

Äänentoisto on varsin kohdallaan heti asetusten säätämisen jälkeen. Turtle Beachin ladattavan sovelluksen avulla on mahdollista asettaa omia esiasetuksia tiettyjen taajuuskorjaimen lukujen mukaan. Taajuuskorjainta voi säätää sekä sisääntulolle että ulostulolle, mikä on mukava ominaisuus. Esimerkiksi peleille, musiikille ja elokuville voi kaikille luoda omanlaisensa asetuksen. Musiikin kuuntelu oli harvinaisen antoisaa ja pelien äänimaailmat toistuivat mureina Stealth 700:n kautta.

Lisäominaisuutena mainittakoon superhuman hearing -niminen asetus, joka auttaa havaitsemaan esimerkiksi vastustajien askeleet ja muut tärkeät äänet peleissä. Maallikon korvaan se kuulosti lähinnä siltä, että diskantteja korostetaan enemmän. Tällöin esimerkiksi askeleet kuuluvat kirkkaasti läpi kuulokkeisiin.

Stealth 700:ssa ei ole vastamelutoimintoa, mutta ne eristävät ulkomaailman äänet varsin hyvin. Lisäksi kuulokkeista voi säätää erikseen sisään- ja ulostuloääniä sekä erikseen Bluetooth-yhteyden äänenvoimakkuutta. Suoraan kuulokkeissa olevat säätörullat kuulostavat paperilla hyvältä, mutta itse en oppinut säätämään voimakkuuksia ottamatta kuulokkeita ensin pois päästä. Se vaatii luultavasti pidemmän totuttelun.

Mukana toimitetaan kaksi langatonta vastaanotinta, mikä tarkoittaa kahden laitteen kytkemistä samanaikaisesti nopeampaan 2,4 GHz yhteyteen. Lähdettä voi vaihtaa helposti painamalla oikeasta kupista löytyvää nappulaa. Vastaanottimien lisäksi Stealth 700 on mahdollista yhdistää Bluetoothilla nappia painamalla esimerkiksi puhelimeen. Yhdistäminen eri laitteisiin on suoraviivaista, ja insinöörihenkilöt ovat selkeästi ottaneet huomioon erilaiset käyttäjät.

Liikaakin asetuksia?

Koska asetuksia voi säätää omalla sovelluksella, ei Turtle Beach Stealth 700 ole suoraan pakasta valmis käyttöön. Purkamisen jälkeen joko tietokoneelle tai puhelimelle ladataan Swarm II -sovellus, jonka avulla laitteen firmware päivitetään. Päivityksiä tuntuu tulevan tiheällä tahdilla, sillä tälläkin hetkellä jonossa on uusi odottamassa.

Ennen ensimmäisen firmwaren päivitystä ja ohjelmaan tutustumatta ainakin Discordin välityksellä puhuessa ääni kuulosti siltä kuin olisi tynnyrissä. Säätämällä taajuuskorjainta ja firmwaren päivittämällä laatu hieman parani, mutta markkinoilla on parempaakin tarjolla. Ehkä hifistelijät osaavat ruuvata taajuuksia oikeaan asentoon niin, että pikkuoravakin kuulostaa miehekkäältä. Mikrofoni on sijoitettu vasemmaan kupin sisään. Sen saa ulos vetämällä sitä alas. Se on kätevää, mikäli haluaa mikrofonin pois tieltä silloin, kun sitä ei käytetä.

Testasin kuulokkeita sekä Pleikkarilla että PC:llä, ja molemmissa laatu oli yhtä hyvä sekä käytettävyys helppoa. Pleikkarilla vastaanotinta käytettäessä pitää kuitenkin muistaa ottaa se irti laitteesta, jos haluaa käyttää television kaiuttimia. Ääni ohjautuu aina suoraan vastaanottimeen, vaikka kuulokkeet eivät olisikaan päällä.

Yksi Stealth 700 -kuulokkeiden suurimmista eduista on niiden pitkä akunkesto. Yhdellä latauksella pärjää helposti läpi useiden pelisessioiden, mikä tekee kuulokkeista erittäin luotettavat.

Turtle Beach Stealth 700 -kuulokkeet ovat erittäin vakuuttavat. Ne tarjoavat mahtavaa äänenlaatua, monipuoliset ominaisuudet ja mukavuutta pitkillekin pelisessioille. Jos arvostat ensiluokkaista äänentoistoa ja monipuolisia ominaisuuksia, nämä kuulokkeet ovat ehdottomasti hintansa väärti. Paketin hinta pyörii noin 200 euron hujakoilla.

