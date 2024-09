Nyt säkenöidään! KonsoliFIN testasi DRAGON BALL: Sparking! ZERO -uutukaista

Dragon Ball -sarja täyttää tänä vuonna 40. Vuosikymmenten saatossa Akira Toriyaman hulppea eepos on täyttänyt lukemattomia mangoja, tv-sarjoja, elokuvia, sekä pelejä. Sparking!-sarja on näistä yksi rakastetuimpia, vaikka sen edellisestä osasta on kulunut jo reilusti yli kymmenen vuotta aikaa. KonsoliFIN kävi Tukholmassa testaamassa, miltä Dragon Ball -sarjan historiaa juhliva turpajuhla tuntuu.

Koko saaga yksissä kansissa

Dragon Ball Z: Sparking! ZERO on faneille suunnattu kokonaisuus, joka on niin tulvillaan Dragon Ball -tarustoa, hahmoja ja kuriositeetteja, että vähemmästäkin menee pää pyörälle. Sen hahmovalikoima kattaa huimat 182 taistelijaa, jotka ovat ottaneet osaa lohikäärmepallojen perässä juoksemiseen. Asiaan vihkiytyneet fanit ilahtuvat varmasti määrästä, sillä Sparking! ZERO ei jätä vähäisintäkään sivuhahmoa huomiotta. Jos joku on edes vilahtanut tarinassa jossain vaiheessa, he ovat todennäköisesti pelissä mukana.

Pelimoodit ovat näin ollen yhtä fanituksen juhlaa. Freeplay antaa vapaat kädet harjoitteluun tai perinteisiin matseihin koko rosterin kanssa. Tämä on oiva paikka aloittaa, ja oikeastaan se, missä vietin eniten aikaa parituntisen session kanssa. Tutoriaali antaa hyvät perustat monipuoliseen toimintaan, mutta kyseessä on selkeästi vaikeampi ja syvempi tappelupeli, kuin mitä päällisin puolin odottaisi. Jokaisella hahmolla on omat erikoisvoimansa ja kykynsä, mutta ilman perusteiden hallintaa jopa heikommat viholliset pystyvät pistämään kampoihin. Pelaajalta vaaditaan niin tilanne- kuin tyylitajua, sillä Dragon Ball Z -hengessä taistelut ovat usein kiinni siitä, kuinka komeasti vastustajan saa päiviltä. Pelkkä turpasauna ei riitä, joskus tyyppi pitää laittaa ensin muutaman kerrostalon läpi.

Tällä saralla Custom Battles -moodi onkin yhtä riemukasta ilotulitusta. Se on Dragon Ball Z -fanien oma leikkikenttä, jossa pelaajat voivat luoda taisteluita koko sydämensä kyllyydestä. N hahmot ja paikat valitaan itse. Samalla myös asetetaan taistelijoiden kyvyt ja voimien tasot kohdilleen. Tämän jälkeen matsi pitää tietenkin itse voittaa, kunnes sen voi jakaa muiden kanssa. Nokkelat tekijät voivat luoda jopa omat intronsa taisteluille tietyissä rajoissa.

Rakentaminen on monipuolista ja lähestulkoon rajattomalta tuntuvaa. Sen syvälliset mekaniikat tuntuivat antavan koko ajan jotain uutta tutkittavaa, kun kokeilin eri yhdistelmiä esityksen aikana. Olen itse tipahtanut Dragon Ball -sarjan mytologian kelkasta jo aikapäiviä sitten, joten iso osa tästä oli kuin hepreaa lukisi. Mitä paremmin Dragon Ball -trivia on hallussa, sen enemmän tästä pelimuodosta saa irti.

Taistelut kuin elävää animea

Kun ryminä alkaa, se salpaa hengen. Dragon Ball -sarjan pelit ovat aina näyttäneet hyvältä, mutta tästä huolimatta Sparking! ZERO nostaa rimaa entistä korkeammalle. Jokainen aspekti Toriyaman huikeasta seikkailusta on kääntynyt komeaksi spektaakkeliksi, jota voi itse ohjata. Lyönnit iskevät tuhannen moukarin voimalla ja maailma järkkyy jokaisesta yhteenotosta. Vaikka pariin tuntiin mahtui tusinoittain eri konflikteja, jokainen kerta, kun vihollisen pääsi heittämään kaupungin halki tuntui hulppealta.

Tehosteet ovat virheettömiä ja lisäävät tunnelmaa entisestään. Räjähdykset ja sortuvat rakennukset peittävät koko maailman tiheään savuun, laserit sokaisevat, ja kaikki näyttää ja tuntuu kuin animelta parhaimmillaan. Tähän päälle kun ympätään loistava soundtrack ja sarjasta tutut äänitehosteet, niin audiovisuaaliselta puolelta on vaikea löytää mitään valitettavaa.

Ehkä ainoa ja suurin omalla kohdalla vastaan tullut heikkous on pelin visuaalisen tavaran määrä. Välillä on yksinkertaisesti vaikea nähdä, mitä hittoa tapahtuu seuraavaksi. Varsinkin silloin, kun vihollisen hurjaa tykitystä pitäisi vielä pystyä torjumaan jotenkin. Tähänkin voi kuitenkin tottua, sillä huomasin loppua kohden, että suhtautuminen galaktiseen mättöön oli muuttunut huomattavasti herkemmäksi, mitä enemmän sitä pelasin. Lopulta vihollisen kohdistamisesta kentällä tuli luonnollinen jatkumo rähinälle, eikä tuhoutuvaa maastoa enää edes huomannut samalla tavalla.

Taisteluissa on myös omanlainen rytminsä, joka rinnastaa animen tykitystä upeasti. Erikoishyökkäyksiä pitää ladata tuttuun tapaan itseään psyykaten, mikä estää hyökkäämisen. Kun tajuaa, että vastustaja on valmistautumassa hurjaan erikoishyökkäykseen, on päätettävä ottaako riskin ja käy kimppuun vain nyrkein ja potkuin, vai yrittääkö vastata tulella tulta vastaan. Hienoimmissa hetkissä löysin itseni keräämässä henkeä Kamehame-hyökkäystä varten, kun vastustajani teki samoin toisella puolen kenttää, ja välissämme oli rippeet suurkaupungista, joka hetki sitten oli pystyssä.

Dragon Ball: Sparking! ZERO antaa myös mahdollisuuden kokea sarjan parhaimmat ja muistettavimmat hetket eräänlaisessa tarinamoodissa. Tässäkin on oma jujunsa, sillä pelaajien ei tarvitse seurata kaanonia orjallisesti. Mitä, jos Piccolo olisikin taistellut Gokun rinnalla? Entä jos Vegeta olisi voittanut ne koitokset, jotka hän muistettavasti hävisi? Sparking! ZERO on ajatusleikkiä parhaimmillaan, sillä fanit pääsevät irrottelemaan tutussa ympäristössä rakkaan tarinan kanssa. Tämä antaa myös pelille huomatavasti enemmän uudellenpeluuarvoa, sillä tarinoiden jakeet voivat vaihdella railakkaasti riippuen siitä, minkä päätöksen matsin päätteeksi valitsee.

Pitkän taipaleen etappi

Dragon Ball: Sparking! ZERO on mainio esimerkki sarjasta, joka tuntuu löytävän tapoja uudistaa itseään vuosikymmenestä toiseen. Samalla se on kuitenkin onnistunut pysymään uskollisena alkuperilleen. Se ei välttämättä keksi pyörää uudelleen, mutta se ymmärtää täysin, mitä sen fanit toivovat sarjalta.

Uusille tulokkaille Sparking! ZERO on enemmänkin pitkälle kehittynyt mannekiinishow, jossa voi nähdä, mikä sarjassa on ihastuttanut kaikki nämä vuodet. Sen juonesta on melkein mahdoton saada täysin kiinni, eikä se oikeastaan ole tarpeen. Sparking! ZERO sen sijaan keskittyy välittämään sen tunteen, minkä sarja on faneille tarjonnut kaiken aikaa. Se on spektaakkelimainen fantasia, jossa hyvän ja pahan taistelu tuodaan suoraan kotisohvalle. Hyvistä taistelupeleistä innostuneet pääsevät nauttimaan monipuolisesta mätöstä lokakuun alussa, kun Dragon Ball: Sparking! ZERO julkaistaan PC:lle ja Xbox Series- ja PS5 -konsoleille.