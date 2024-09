: Ei enää vain pikkuveljen ohjaimia – Turtle Beach tähtää suurimmaksi kolmannen osapuolen valmistajaksi

Moni muistaa, miten nuoruudessa sisarukset tai vieraat saivat käytettäväksi sen toisen ohjaimen. Sen, joka ei ollut virallisen valmistajan, jossa tuntui aina olevan jotain pientä vikaa. Turtle Beach muuttaa tämän ajattelumallin täysin. Alkuvuodesta 2024 yhtiö osti Performance Design Products laitesuunnittelijan ja tähtää nyt kolmannen osapuolen markinoiden suurimmaksi julkaisijaksi.

Komeita keräilyesineitä

Pöytä notkuu Turtle Beachin ja heidän uuden hankinnan, PDP:n, uusimpia tuotteita. Jokainen neliömetri on pakattu täyteen tavaraa, eikä pienessä kokoushuoneessa pysty kävelemään ilman tarkkoja askeleita. Kaikkea ei voi edes kuvata vielä, sillä osa tuotteista on vielä julkistamatta.

"Tässä on vasta pieni osa tulevaisuuttamme", Turtle Beachin edustaja hymyilee ylpeästi.

Katson tarkemmin ympärilleni ja kokeilen muutamia ohjaimia käteen. Ensimmäinen huomioni kiinnittyy asiaan, jota en halua töksäyttää ilkeästi ilmoille, mutta se on pakko nostaa esille. Nämä eivät tunnu niin halvoilta ja muovisilta, kuin pelkäsin.

Reaktio tähän on kuitenkin tyytyväinen, eikä suinkaan puolusteleva. Turtle Beachin edustajat tietävät, että kolmannen osapuolen ohjaimilla on tietty maine. Se juuri, joka ajoi monet ajattelemaan niitä ohjaimina, jotka annetaan muille, mutta ei ikinä käytetä itse. Nyt tavoitteena on muuttaa tämä ajattelutapa tyystin.

"Mitä jos olisi sarja lisävarusteita, joita ei ole ainoastaan ilo käyttää, mutta nautinto kerätä?"

Tästä ideasta poiki uusi Minecraft-ohjainten sarja, jossa ohjaimen sisään on upotettu yksi pelin ikonisista hahmoista. Kerättäviä on kuusi erilaista, jotka luovat eheän keräilykokonaisuuden. Ohjain ei kuitenkaan ole yhden tempun ihme, se on myös laadukas lisä Nintendo Switchin valikoimaan, eikä joudu häpeään alkuperäisen rinnalla. Laatu on merkitty Nintendon virallisella lisenssillä, eikä ohjain jää jälkeen edes akun kestossa.

"REALMZ-sarja on suunniteltu kestämään 40 tuntia yhdellä latauksella", yhtiön edustaja kertoo. "Vaikka ohjelmoitavat LED-valot olisivat päällä".

Ohjain ei kuitenkaan sovellu aikuisille tai isommat kädet omaaville. Se on nimittäin tavanomaista pienempi, mikä on jälleen kerran tarkoituksellista. Ohjain on lapsille suunnattu tuote, joka ei kuitenkaan tunnu halvalta tai hajoa helposti.

"Meillä kaikilla on lapsia. Me tiedämme, miten kovakouraisia he voivat olla", edustajat kertovat. "He ovat testanneet näitä ohjaimia ja olemme ilahtuneet huomatessamme, että ne todellakin kestävät vaikka mitä".

Laatua pienellä budjetilla

Valikoima ei kuitenkaan jää vain nuorten keräilyyn. Turtle Beachin aluevaltaus PDP:n kanssa tähtää myös vanhempien makuun.

"Meillä on ikävä keräilyä ja sen tuomaa yhteisöllisyyttä", edustajat summaavat. "On kiva verrata toisten kanssa erilaisia ohjaimia ja näyttää, mistä pelistä pitää sillä tavalla".

Keskustelu ajautuu nopeasti nostalgisille raiteille. Jokainen meistä on joskus jonottanut pelijulkaisua yöllä, tai hankkinut lisälaitteita sen vuoksi, että niitä koristavat tutut hahmot tai logot.

Tähän nostalgian nälkään on suunniteltu Victrix- ja Afterglow -sarjat. Jälkimmäinen edustaa pelaajia, jotka haluavat oman näköisen ohjaimen värien kautta, kun taas Victrix nojaa yhteistyöhön tunnettujen brändien kanssa. Ensivaikutelman perusteella molemmat ovat kuitenkin laadukkaita ohjaimia, jotka eivät jää vain näteiksi lisälaitteiksi.

Kokeilussa ne istuvat mukavasti käteen ja niiden napit tuntuvat jämäköiltä. Molemmista löytyvät langattomat ja langalliset mallit, jotka tarjoavat pelaajille eri vaihtoehtoja niin kilpailuihin kuin kasuaaliseen pelaamiseen.

Siinä missä Afterglow painottaa tyyliä, Victrix-sarja painottuu enemmän kovan luokan pelaajille. Modulaarinen rakenne tarjoaa mahdollisuuden tehdä ohjaimesta entistä omanlaisensa.

Omassa kahdessa Victrix Pro BFG tuntuu hitusen liiankin jykevältä. Se on kookas laitos, jonka hiusliipaisimet on tehty rankkaa käyttöä varten. Itselle mattapintainen Afterglow tuntuu luontevammalta kouraan.

Se, mikä ei jää epävarmaksi, on Turtle Beachin panostus laatuun. Testasin kesällä heidän Stealth 500 -sarjan kuulokkeita, joiden seuraaja, 700-malli, on myös saapunut markkinoille. Kuulokkeet ovat heidän yrityksensä kartoittaa sekä keskitason, että korkeamman hintaluokan markkinoita. 500-sarjan kompromissit näkyvät enimmäkseen ylimääräisten mukavuuksien karsimisessa. Kuulokkeet on tehty sillä silmällä, että kaikki ylimääräinen on poistettu, jos se saa hinnan alle tietyn kuluttajatason.

Lopputulos on kuitenkin laadukas. Omassa käytössä Stealth 500 -kuulokkeet edustavat sitä parempaa keskiluokkaa, jota on ilo käyttää. Ne eivät enää ole ne kuulokkeet, jotka kaivetaan esille paniikissa, kun paremmat hajoavat.

Mikäli Turtle Beach jatkaa samalla linjalla, en yllättyisi, jos tulevaisuudessa heidät mainitaan samassa hengenvedossa muiden alkuperäisten valmistajien kanssa. Se osoittaa, miten pitkälle on päästy vain muutamassa vuodessa.