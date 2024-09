: "Hyvä hahmo on yksinkertainen" – haastattelussa legendaarinen suunnittelija Takaya Imamura

Miten luodaan ikoninen pelihahmo? Vastauksia kysymkseen on varmasti yhtä monta, kuin hahmojakin. Takaya Imamura, yksi Nintendon hahmosuunnittelijoista, jonka käsistä syntyivät niin F-Zeron, Star Foxin ja Majora's Maskin tyylit, uskoo kuitenkin yksinkertaisuuteen. KonsoliFIN tapasi herran Gamescomissa.

Yksinkertaisia inspiraatioita

Takaya Imamura on saapunut Japanista esittelemään uusinta peliään uteliaalle eurooppalaisella yleisölle. Jetlag painaa päälle, mutta sitä ei arvaisi joviaalista ja nopeasti nauruun purskahtavasta herrasta, joka istuu vastapäätä minua pienessä tapaamiskopissa. Käymme keskustelua tulkin välityksellä, mikä ei menoa kuitenkaan hidasta.

Imamuran ura sai alkunsa Nintendon leivissä, jossa hän oli mukana luomassa tunnistettavimpia hahmoja, mitä maailmankuululta julkaisijalta löytyy. En malta olla kysymättä heti alkuun, mistä tunnistaa hyvän hahmosuunnittelun?

"Yksinkertaisuudesta", Imamura summaa ytimekkäästi.

"Nykyään hahmot ovat niin yksityiskohtaisia ja monimutkaisia, että minulla on välillä vaikeus muistaa, miltä he lopulta näyttävät. Yksinkertainen hahmo jää mieleen. Heidät on helpompi sisäistää, ainakin minusta".

Sama pätee siihen, mistä Imamura löytää inspiraationsa. Lapsuudessa sisäistetyt yksinkertaisuudet ovat yhä kauniita.

"Olen vähän kuin sieni, kaikki tekee vaikutuksen minuun", hän kertaa.

Parrasvaloissa on erityisesti herran uutukainen, Omega 6, joka perustuu hänen samannimiseen mangaan. Humoristisessa point-and-click-seikkailussa matkataan avaruuden uumeniin, kun ihmiskunta lähettää android-parivaljakon etsimään uutta kotia tähtien keskeltä. Visuaalinen tyyli on kuin sekoitus Starzingeriä, Star Foxia ja Valerianin seikkailuja.

Imamura miettii hetken ja nyökkää. "En tietoisesti etsinyt yhtä tiettyä inspiraation lähdettä", hän tuumaa. "Mutta kaikki kokemani sekoittuu lopulta yhdeksi".

Oman vapauden tärkeys

Imamuran lähtö Nintendon leivistä 32 vuoden jälkeen oli merkittävä hetki hänen urallaan. Kesti vuosia, kunnes hän palasi takaisin pelien pariin. Siinä välissä hän työskenteli opettajana yliopistossa Osakassa ja piirsi Omega 6 -mangaa. Pelit eivät kuitenkaan olleet koskaan kaukana.

"Tarkoitus oli aina palata takaisin niiden pariin", Imamura kertoo.

"Minun ei missään vaiheessa ollut tarkoitus lopettaa tällä alalla, päinvastoin. Kun lopetin Nintendolla, se johtui siitä, että halusin luoda enemmän. Nintendo on yritys, kukaan siellä ei lopulta saa vapaasti tehdä kaikkea, mitä haluavat. Joskus voit suunnitella ja toteuttaa vaikka mitä, vain kuullaksesi lopulta, että mikään siitä ei päädy peliin asti. Halusin itse sanella vapauteni, joten lähdin".

Lopulta Omega 6 tarjosi tämän vapauden.

"Se on oma lapsikultani, jonka parissa olen voinut tehdä ihan mitä haluan. Se on minulle hyvin tärkeä tuotos", Imamura toteaa.

Entä mitä hän odottaa pelaajien reaktion olevan, kun he viimein saavat seikkailun käsiinsä?

Imamura miettii hetken ja hykertelee.

"Toivon, että heidän ensimmäinen ajatus on: 'jaahas, vanha kettu on taas tekemässä temppujaan!'"