Aarteenmetsästysretki englannin nummilla ei aiheuta suuria tunteita suuntaan tai toiseen

Wadjet Eye Gamesin julkaisema The Excavation of Hob's Barrow on brittiläisestä kansanperinteestä ammentava, tarinavetoinen kauhuseikkailu.

Teos on point and click -genren klassinen edustaja: Grafiikka on pikselimäistä, liikkuminen hoituu klikkaamalla, ja kaikki muukin toimii hyvin yksinkertaisella tavalla. Joskus perinteiden noudattaminen saattaa tehdä pelistä tylsän, mutta tällä kertaa se tuo mukavan lisän tunnelmaan.

Indiana Jonesin pöksyissä

Oman elämänsä Indiana Jones, Thomasina Bateman, matkustaa junalla Englannin takamailla sijaitsevaan Bewley-kyläpahaseen tutkimaan Hob’s Barrow -nimistä hautakumpua. Thomasinan saapuessa perille ei hänet kutsunutta henkilöä näy mailla halmeilla, ja kyläläiset tuntuvat suhtautuvan naiseen vihamielisesti. Nohevalta neitokaiselta ei kuitenkaan mene sormi suuhun, vaan hän alkaa päättäväisesti etsimään hautakumpua ja tutkimaan siihen liittyviä kansantarinoita.

Alkuasetelma tuntuu vähän kuluneelta. Liian monta kertaa olen seurannut pelihahmon matkaa syrjäseudulla sijaitsevaan kylään, jossa asukkaat suhtautuvat häneen epäillen. Tästä huolimatta tarina onnistuu valjun alun jälkeen nappaamaan pelaajan otteeseensa, ja muutaman tunnin pituinen kertomus jää lopulta mieleen himpun keskinkertaista parempana.

Myös jonkinmoinen kauhuteema on mukana. Peli ei tunnu lainkaan pelottavalta, vaikka muutamia kammottavia kissaeläimiä kyläpahasen kapeilla kujilla mouruaakin. Säikyttelyä ei koeta oikeastaan ollenkaan, mikä on pelkästään hyvä asia.

Kaunista katseltavaa

Visuaalisesti teos on yllättävän komeaa katseltavaa. Pikseligrafiikoin koristeltu maailma on täynnä tyylikkäitä yksityiskohtia ja myöskin animaatiot näyttävät näinkin pienen indiekehittäjän tuotokselle vallan mainioilta.

Yksi ominaisuus erottaa Hob’s Barrow’n perinteisestä point and click -pelien kaavasta: pikamatkustus. Tämän genren peleistä harvemmin löytyy varsinaista pikamatkustusta, jota käyttämällä hypätään pikaisesti paikasta toiseen. Nyt kyseinen ominaisuus on pakattu mukaan ja se tekee etenemisestä nopeampaa ja vaivattomampaa.

Pelin aikana Thomasina nappaa taskuihinsa erilaisia esineitä, joita sitten käytetään apuna pulmien ratkomisessa. Aivopähkinät ovat luonteeltaan simppeleitä ja usein niissä yhdistellään esineitä keskenään. Muutama vaikeustasoltaan vähän hankalampi pulma tulee matkan aikana vastaan, mutta valtaosaan niistä ratkaisun keksii ilman kovinkaan suuria ongelmia.

Kyllähän tämän kerran pelaa

Taidokkaasti ääninäytelty dialogi on pelin parasta antia. Hahmojen puhe kuullostaa erityisen brittiläiseltä – aivan kuin olisi juomassa iltapäiväteetä Emmerdalen suosituimmassa kahvilassa.

The Excavation of Hob's Barrow on noin viisi tuntia kestävä, perinteinen seikkailupeli. Teos jää hieman keskinkertaisuuden puolelle, mutta sen parissa vietetty aika ei tunnu täysin hukkaan heitetyltä.