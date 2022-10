Keskikastin formulamanagerointia

Moottoriurheilun maailmaan sijoittuvien manageripelien markkinoille ei ole huomattavaa tunkua. Viimeisin asiallinen nimike mahtaa olla vuoden 2016 Motorsport Manager, joka aktiivisen modiyhteisön ansiosta porskuttaa edelleen. Konsoleiden valikoimissa on ollut vielä hiljaisempaa.

Tallia rakentamaan

F1 Manager 2022 sisältää FIA:n viralliset lisenssit. Pelattavana on kuitenkin vain Formula 1 -sarja, vaikka lisensoituna on myös F2 sekä F3. Kaikki kuluvan kauden kuskit, radat, kisainssit, kommentaattorit ja hilppeet on ängetty mukaan. Kisailu keskittyy vain formuloiden maailmaan, mikä on FIA:n sarjojen laajuuden huomioon ottaen harmi.

Omaa pohjilta starttaavaa tallia ei pääse luomaan, vaan työmaa valitaan oikeista formula ykkösten tiimeistä. Toki haastetta kaipaava valitsee tallinsa pakan pohjalta tai keskikastista. Tunnetusti ajopeleissä kisailu on kaikkein intensiivisintä keskikastin tuntumassa.

Omaa tallia luotsataan monipuolisesti eteenpäin kohti johtoportaan asettamia tavoitteita. Työmaata riittää, sillä tallipäällikkönä toimiva pelaaja on vastuussa kuskien sekä henkilökunnan palkkauksen lisäksi varikkotiimin harjoittelusta, auton kehityksestä, sponsoreiden miellyttämisestä, seuraavan kauden auton valmistelusta ja monesta muusta asiasta. Toki alaiset yleensä tekevät käytännön puolen, mutta vastuu käskyistä ja lopputuloksesta on tallipäällikön käsissä.

Hommaa riittää paljon, mutta aivan ruohonjuuritasolle työsarka ei yllä. Esimerkiksi budjettiin vaikuttamisen keinot ovat kovin rajalliset, ja sponsorijärjestelmä on kovin yksinkertaistettu. Olisi mukava halutessaan pystyä säätämään asioita yksityiskohtaisemmin. Parasta olisi tietysti itse päästä kiinnittämään tupakkavalmistajan tarra oman tallinsa ykkösauton kylkeen.

Ja sitten mennään

Toimistohommien jälkeen koittaa kisaviikonloppu. Viikonlopun aikana ainoastaan reaaliajassa kulkevat kisat on pakko katsoa, mutta niitäkin saa kelattua parhaimmillaan 16-kertaisella nopeudella. Harjoituksiin ja aika-ajoihin osallistumisesta voi olla pientä taktista hyötyä, sillä kuljettajia pääsee avustamaan säätöjen teossa. Hyvät viilaukset luonnollisesti johtavat parempaan suorituskykyyn kisoissa.

Kisat ovat jännittäviä kokemuksia. Kuljettajaa voi ohjeistaa ajamaan kovempaa, säästämään renkaita tai päästämään tallikaveri ohi, kuten lajin henkeen tuntuu kuuluvan. Paremmista pistesijoista taistellessa varikkotaktiikka nousee suureen rooliin. Epäonnistunut varikkokäynti tai huono rengasvalinta voi helposti huonontaa sijoitusta pykälän tai pari. Mukaan soppaan heitetään vielä turva-autot, tekniset viat, kuljettajan virheet sekä sään vaihtelut, joten kisojen aikanakin riittää puuhaa.

Radalla kuljettajat tekevät ratkaisunsa kuljettajakortissa määritettyjen ominaisuuksien mukaan. Toinen on parempi ohittelija, ja joku osaa sopeutua paremmin sään vaihteluihin. Virtuaalikuskit saavat myös kokemuspisteitä suoritusten sekä määritellyn kehityspotentiaalin mukaan. Kovin syvällinen kehityspuolikaan ei ole, mutta tuo se pientä mukavaa lisäpohtimista kuljettajavalintoihin: Löytyisikö markkinoilta kenties parempi ohittelija, vai yrittääkö kehittää tallissa jo olevasta paremman sillä saralla?

Hyvää perusajoa...

Peruspeli on tavallaan hyvillä kantimilla. Omien kuskien kehittäminen ja suoritusten seuraaminen koukuttaa. Onnistumisen tunne on läsnä hyvien suoritusten jälkeen, ja pettymys syö huonosti sujuneen kisaviikonlopun jälkeen. Vaikeustaso tuntuu hieman liian helpolta, sillä autoa kehittämällä jopa peräpään tallilla voi päästä jo ensimmäisellä kaudella epärealistisiin suorituksiin.

Lukuisat pienet kauneusvirheet kuitenkin syövät peli-iloa rutkasti. Nykivät ja hyppivät grafiikat ovat parhaimmillaankin vain perustasoa, ja äänimaailma koostuu lähinnä tylsistä hybridiformuloiden ininöistä. Silloin tällöin äänimaailmaa rikkovat kommentaattorien äänet, ja kuljettajien radioviestit ovat yleensä vain sanan tai parin mittaisia. Aina viestiä ei edes kuulu, vaan ruudulle ilmestyy kuljettajan tai kisainssin sanomiset tekstimuodossa. Tämä tuntuu bugilta, mutta se voi olla myös ominaisuus.

Keskeytyksiä ja rangaistuksia näkyy todella harvoin. Kolaritkin ovat tylsiä ja töksähteleviä. Autot käyttäytyvät kuin ne menisivät nykivillä kiskoilla, minkä näkee selvästi hidastuksia katsellessa. Joka radalla on yksi mutka, jossa suurin osa autoista tekee lukkojarrutuksen joka kerta täsmälleen samalla tavalla.

Henkilökunnan kanssa käytävät sopimusneuvottelut ovat mukava lisämauste, mutta toteutus tuntuu täysin järjettömältä. Kuljettaja saattaa hylätä sopimuksen ja kertoa, että sopimuksen kesto ei ole sopiva, mutta ei kerro, haluaako pidemmän vai lyhyemmän sopimuksen. Homma täytyy arvata, ja kärsimättömimmät neuvottelukumppanit saattavat häipyä neuvottelupöydästä jo ensimmäisen erheen jälkeen.

...mutta ei oikein kulje

Pienistä ongelmista kasaantuu suuri taakka. Suurin ärsytys tapahtui erään kisan aikana, kun molemmat kuljettajani taistelivat usean auton ryppäässä viimeisistä pistesijoista. Pienemmille talleille nämä pisteet voivat olla elintärkeitä tulevaisuutta ajatellen, joten panokset olivat kovat. Yhtäkkiä kesken kiivaan taistelun eteen ilmestyi kaksi Maranellon punaista orhia, jotka olivat sijoilla kaksi ja kolme. En vieläkään ymmärrä, mistä ne siihen tulivat, sillä kierroksella ohituksia tai muita kommervenkkejä kisassa ei ollut tapahtunut. Ne kuitenkin tukkivat tien ikävästi ja kuljettajani tippuivat pistesijojen ulkopuolelle. Punaiset paholaiset olivat lopullisessa tuloslistassa edelleen palkintopallilla, ja omat kuljettajani pisteiden ulkopuolella. Meinasin hermostuksissani poistaa koko pelin, mutta jatkoin sinnikkäästi parin päivän tauon jälkeen.

Kehittäjänä toimiva Frontier Developments tunnetaan Rollercoaster Tycoonin lisäksi muun muassa Planet Zoosta, Elite: Dangerousista sekä Jurassic World Evolutionista ja kehutusta Planet Coasterista. Tietotaitoa siis pitäisi olla, joten ehkä hieman epäonnistuneen ensimmäisen osan jälkeen näemme parannetun version vuoden tai parin päästä. Kenties studio alkaa jatkossa yhteistyöhön perinteistä F1-sarjaa luotsaavan Codemastersin kanssa, jotta simulaation taso sekä tekoäly saadaan parempaan kuosiin. Konsolipelaajille tämä menee pahimpaan managerointinälkään, mutta PC-pelaajille tarjolla on parempikin vaihtoehto.