Rikos ei palkitse, sanovat – olivat väärässä

Majatalon ovi on lukittu sisäpuolelta. Verinen, vielä lämmin ruumis retkottaa sängyllä. Vartija huutaa hädissään rikkoutuneen ikkunan ulkopuolella. Aika tuntuu pysähtyneen. Mitä on tapahtunut ja miksi?

Kulta kultasein

Ei tarvitse olla kummoinen salapoliisi ymmärtääkseen, että rikoksien taustalla on usein kiistat, kateus ja ahneus. Mystinen kultainen idoli sitoo kaksitoista rikosta toisiinsa 1700-luvulle sijoittuvassa The Case of Golden Idol -dekkarissa, jossa motivaatiot myötäilevät rikostilastoja. Nopeasti käy myös selväksi, että tapauksien takana on lisäksi synkkiä salaisuuksia, poliittista valtapeliä ja salaseuroja. Eikä kuolinsyiden selvittäminenkään ole aina kovin yksiselitteistä, sillä tapaukset eskaloituvat mitä pidemmälle juoni etenee. Pikkuruisen Color Gray Games -indiestudion tekijät ovat Agatha Christie -romaaninsa lukeneet.

Ensimmäinen tapaus toimii tutoriaalina.

Teoksen esikuvaa ei ole vaikea päätellä. Pelaaja päästetään tutkimaan rikoksen jälkeistä hetkeä samalla tavalla kuin Lucas Popen täydellisyyttä hipovassa Return of the Obra Dinnissä. Aika seisoo, kun rikostutkija Leskinen lähtee kaivelemaan motivaatioita, todisteita ja keskusteluja, joiden perusteella on vastattava esitettyihin kysymyksiin: Mitä tapahtui, ja kuka on syyllinen? Mutta päästäkseen tyydyttävään lopputulokseen, on ensin ratkottava henkilöiden identiteetit ja suhteet, syyt ja seuraukset. Tapaukset ovat monimuotoisia palapelejä, joita lähdetään kasaamaan yksi fakta kerrallaan. Kaikki pelin tapahtumat kietoutuvat toisiinsa ajan kanssa, joten ratkotut tapaukset kannattaa pitää mielen päällä...

Jotain lainattua

Siinä missä Obra Dinn luottaa lähes vapaasti kuljettavaan kolmiulotteiseen maailmaan, Kultaisen idolin tapausta ratkotaan käsin piirrettyjen 2D-kuvien pohjalta. Klikkaamalla esimerkiksi laatikkoa tai henkilön takintaskua, sen sisältö aukeaa ruudulle lähemmin tarkasteltavaksi. Osa tutkituista asioista, kirjoituksissa mainituista verbeistä tai adjektiiveistä siirtyy ruudun alalaitaan, josta niitä voi hyödyntää ratkaisun täydentämiseksi. Peli jakautuukin kahteen osaan, tutkimiseen ja päättelyyn. Molemmat ovat toteutettu yksinkertaisen toimivasti.

Ihmisten omaisuuden ja ominaisuuksien perusteella pystyy usein päättelemään monia asioita, mutta aikajanan luominen saattaakin sitten vaatia jo monimutkaisempia päättelyketjuja. Kuka puhuu totta ja kuka ei? Jokainen tapaus on kiehtova vyyhti ratkaistavaksi, jota salamyhkäisiä käänteitä saava käsikirjoitus tukee hienosti. Vain viimeiset pari rikosta vaativat ehkäpä jo liikaa. Vinkkejäkin on jokaista rikosta kohti neljä, joskin niistä on harvoin todellista apua. Varsinkin loppupuolella tietyt yksityiskohdat menevät arvailuksi.

Syytän teitä hyvyydestä

The Case of the Golden Idol seisoo omilla jaloillaan, vaikka se lainaakin paljon Lucas Popen laivaseikkailulta aina musiikeista lähtien. Sen omintakeinen ja komea graafinen tyyli herättää pysäytyskuvina esitetyt tapaukset eloon. Yksityiskohtainen maailma tuntuu aidolta 1700-luvun miljööltä, jossa rikkaiden talojen herrasmiehet nauttivat elämästä ja vallasta palvelusväen kituuttaessa kuivalla leivällä. Valta korruptoi, ahneus kalvaa mieltä.

Usko pois! Hän syttyi itsestään.

Itse sain käytettyä dekkarin läpäisyyn lähes kahdeksan tuntia. Loppua kohden rikosten kompleksisuus syö hieman pelin kiinnostavuutta, mutta silti Kultaisen idolin tapaus vakuuttaa viihdyttävällä konseptillaan. Ratkottavat rikokset ovat mielenkiintoisia, jopa loogisia kokonaisuuksia, joita yhdistää mystinen epäjumalpatsas. Hatunnoston arvoinen debyyttijulkaisu pieneltä studiolta!