Hauska ja nokkela murhadekkari saavuttaa 90-lukun seikkailupelien taian

Kun 89-vuotias Wald-Bahn Rail Companyn omistaja murhataan juuri kun hän on paljastamassa viimeistä testamenttiaan, alkaa dekkaritarina, josta ei puutu huumoria, outoja hahmoja, yllättäviä käänteitä ja kumarruksia LucasArtsin klassikoiden suuntaan. Pienen tiimin debyyttipeli loistaa kaikessa muussa paitsi viimeistelyssä.

Menneisyyden haamut

Osoita ja klikkaa -pelit elävät vahvasti menneisyydessä. Vanhat pelisarjat tekevät ajoittain paluun joko pitkään odotetun jatko-osan (Return to Monkey Island) muodossa tai remasterina (Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged). Silloin tällöin ilmestyy myös Thimbleweed Parkin tapaisia poikkeuksia, mutta senkin takana olivat veteraanit Ron Gilbert ja Gary Winnick. Loco Motive on piristävä poikkeus, sillä se on Robust Gamesin ensimmäinen teos. Lopputulos on loistava seikkailupeli, joka ammentaa vahvasti apinasaaren vaikutteista – aina sen hullunkurisesta huumorista lähtien.

Kuolema korjaa univelat.

Tarina kietoo mukaan agathachristiemäiseen rikosmysteeriin. Reuss Express -juna toimii suljettuna rikospaikkana, jonka ympärillä kuhisee murhatun Lady Unterwaldin ahneita sukulaisia ja/tai kilpailijoita. On aika ratkoa pulmia, murhia ja ikävä kyllä myös pelin useita bugeja.

Herman Merman and The Case of Murmuring German

Pelaaja ohjastaa vuorotellen kolmea eri hahmoa, joita kuulustellaan tapahtumienkulusta poliisiaseman piinapenkissä. Lusikkansa soppaan heittävät paperitöitä rakastava asianajaja Arthur Ackerman, salapoliisiromaaneja raapustava Herman Merman sekä mystinen salainen agentti Diana Osterhagen. Tarina kerrotaan osuus kerrallaan jokaisen näkökulmasta, jolloin ajassa hypitään välillä eteen, välillä taakse. Tapahtumat nitoutuvat yhteen hauskasti ennen suurta finaalia. Alussa esimerkiksi keittiöön ei pääse, koska kyökissä paikat ovat täysin sotkussa. Syy tähänkin selviää, kun seuraavassa kappaleessa hypätään toisen päähenkilön saappaisiin…

Dianan vuoro kertoa tapahtumista.

Kokonaisuus kestää kymmenisen tuntia ja tarjoaa genren ystäville niin huumoria kuin toimintaakin. Tärkeintä on nuohota paikat läpi, kerätä esineitä, jutella ihmisille ja ratkoa pulmia. Keskusteltavaa on runsaasti, joten onneksi käsikirjoitus ei haparoi hetkeäkään. Pääasiassa puzzletkin ovat loogisia, mutta pc-ennakkoversio kärsi niin useista bugeista, että välillä alkoi kyseenalaistamaan omaa päättelykykyään: onko peli rikki vai olenko vain tyhmä? Jälkimmäiseen apuna toimii junasta löytyvä vinkkipuhelin, jonka ympärille on rakennettu myös sydämellistä huumoria.

Juna on mukavan kompakti ympäristö.

Pelin aikana päähahmo putosi muun muassa läpi junan lattiasta, keskustelukumppani hävisi näkymättömiin, esineitä katoili ja jututettava saattoi kertoa asioita, joita ei vielä ollut edes tapahtunut. Onneksi kaikki tilanteet korjaantuivat yleensä palaamalla edelliseen manuaaliseen tallennukseen, mutta harmitus olisi suuri, jos olisi luottanut vain automaattitallennuksen voimaan. Switch-versiolla tilanne tuntui olevan vielä pahempi. Harmittavaa, sillä muuten Loco Motive ansaitsisi täydet viisi tähteä.

Parin päivityksen jälkeen tähti lisää

Upea, moderni pikselitaide hurmaa alusta asti. Hahmot ovat eläväisesti animoituja, jokainen omalla tunnistettavalla tavallaan. Genrelle tyypilliseen tapaan taskun pohjalle uppoaa tavara kuin tavara, ja näistä tilanteista on myös otettu kaikki irti animaation puolella. Ääninäyttely on myös ensiluokkaista, kuten myös taustalla tunnelmoiva jazzahtava ääniraita. Jotenkin Robust Games on onnistunut herättämään 90-luvun seikkailupelien taian ja luonut siitä jotakin omaa sekä persoonallista.

Harvemmin perinteisten osoita ja klikkaa -pelien parissa viihtyy näin hyvin. Sitä enemmän nimikkeen viimeistelemättömyys harmittaakin, mutta onneksi kaikki bugit ovat korjattavissa. Päivitys tai pari ja Loco Motivea uskaltaa suositella kaikille dekkareista, seikkailupeleistä ja huumorista pitäville. Se on juuri sopivan mittainen, aivo- ja naurunystyröitä stimuloiva mestariteos.