KonsoliFIN Podcast #214: PS5 Pro -ensimietteitä ja Geoff-peligaalapohdintaa

Talvi yllätti suomalaiset jälleen hyiseydellään, mukaan lukien ylläpidon jäsenet.

Kylmyydestä huolimatta omiin etästudioihinsa palaavat tällä kertaa Petri Leskinen sekä Niko Lähteenmäki, joka toimii tuttuun tapaan ohjelman juontajana.

Ensimmäisellä puoliskolla perehdytään The Game Awards -ehdokkaisiin ja pohditaan muutenkin Geoff Keighleyn roolia tämän juhlagaalan yhteydessä. Onko kategorioita liikaa tai tarvittaisiinko mahdollisesti jotain lisää? Miksi ehdokkaat herättävät närästystä vuodesta toiseen? Miksi show on niin julmetun pitkä?

Toimitus sai taannoin hoteisiinsa PlayStation 5 Pron. Puhetta riittää täten kyseisestä laitteesta sekä sen ominaisuuksista ja tarpeellisuudesta. Käy myös ilmi, että alkutaival on tuonut mukanaan yllättäviä ongelmia.

Mediakörnerissä puhuttaa jälleen Game of Thrones, joka on edennyt nyt neloskauden loppuhetkille Nikon taloudessa. Poikkeuksellisesti jäsen N on käynyt myös leffateatterissa, jonka johdosta puhetta riittää rajusti mielipiteitä jakaneesta Joker: Folie a Deuxista. Petri puolestaan pamauttaa analyysinsä Gladiator II:sta, Anorasta sekä Smile 2:sta.

Pelien osalta on ollut hiljaisempaa. Petrin konsoleissa ovat saaneet ruutuaikaa lähinnä Loco Motive sekä vanha kunnon Minecraft, kun taas Niko on viihtynyt muun muassa Metaphor: ReFantazion, Sonic x Shadow Generationsin sekä Horizon Zero Dawn Remasteredin parissa.

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan!

Tämä jakso on nauhoitettu 20.11.2024.

Alkubiisi: Alleycat Bit Blues ja loppubiisi: Bon Voyage, players! by: Tomi Ruuska

Väliaikabiisi: OutRun the Highway by: Jukka K.

