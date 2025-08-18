Jamboree TV lisää kaikkea muuta paitsi hauskuutta

Viime syksynä julkaistu Super Mario Party Jamboree sai hiljattain Nintendo Switch 2 Edition -päivityksen sekä kylkiäisenä Jamboree TV -valikon. Hauskuus on edelleen läsnä, mutta loppujen lopuksi lisäsisältö ei kovin paljoa muuta kokemusta.

Suorana televisiossa!

Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition ＋ Jamboree TV. Sanopa se viisi kertaa putkeen, nopeasti. Super Mario Partyt eivät ole vuosien saatossa paljoa muuttuneet. Minipelien ja hahmojen määrät ovat eläneet, ja toki uusia kenttiä on aina tarjolla, mutta perusidea on pysynyt samana. Pelaile kavereiden kanssa lautapelimäistä kisailua tai nauti vain yksittäisistä minipelisessioista. Yhdessä tekeminen on hauskaa, desibelitasoja nostavaa puuhastelua, jota noin 20 euron päivityspaketti ehostaa harmittavan vähän.

Päivityksen jälkeen päävalikko on jaettu kolmeen osuuteen: Super Mario Party Jamboree (alkuperäisen julkaisun osuus), Jamboree TV (uutuus) ja GameShare (uutuus).

Pelitilanteista ei saa otettua kuvakaappauksia, kun kamera on käytössä. Siksi siis pressikuva yläpuolella.

Alkuperäinen Jamboree-tarjonta on pysynyt käytännössä samana. Vain oman naamansa lisääminen pelihahmon yläpuolelle (kameran avulla) on tuettuna alkuperäisen Switchin versiossa, muuten päivitys ei koske ns. Switch 1 -versioon.

GameShare mahdollistaa yhteispelin samassa tilassa olevien konsolien kanssa ilman, että he omistavat peliä.

Ja uutuus, Jamboree TV, jakautuu muutamaan vaihtoehtoon, joista lisää alla.

Bowser Live

Bowser Live on Bowserin järjestämä tv-visailu, jossa kisaillaan fyysisissä ja jopa ääntä tarvittavissa haasteissa. 2 vs. 2 -pelimuodot ottavat Switch 2:n uudet ominaisuudet huomioon, joten itsensä saa kameran avulla ruutuun näkyviin. Kyllä, USB-kamera on tarpeen, jotta ”suoraan lähetykseen” on asiaa.

We are live!

Osa kisoista seuraa pelaajan liikkeitä ja vaatii liikkumista, kun taas osassa huudetaan tai taputetaan ohjeiden tahdissa. Alkuun oman kropan näkeminen ruudulla naurattaa oikein kunnolla, mutta parin kierroksen jälkeen Jamboree TV alkaa toistamaan itseään. Lisäksi huoneeseen pitää järjestää tarpeeksi tilaa, jotta homma toimii kunnolla – varsinkin jos pelaa vaikka yhdessä toisen ihmisen kanssa.

Tämä on muuten ainoa pelimuoto, joka tukee jopa 1440p-resoluutiota ja parempaa ruudunpäivitysnopeutta. Alkuperäiselle Switchille julkaistu Jamboree-osuus pysyy käytännössä muuttumattomana teknisestä näkökulmasta katsottuna.

Carnival Coaster

Vuoristorata-ajelulle lähdetään hiirikäsi valmiina. Tarkoitus on matkata kelloa vastaan läpi mutkaisen huvilaitteen. Yhteispelinä toimiva Carnival Coaster on kuin kiskoilla kulkeva räiskintä: vihollisia ammuskellaan matkan varrella ja sitten suoritetaan pari minipeliä. Jos pärjää hyvin, saa kelloon lisää sekunteja ja mahdollisuuden päästä maaliin asti. Aivan kuten Jamboree TV, niin tämäkin alkaa toistamaan itseään melko pian, vaikka tarjolla on neljä eri ratateemaa.

Puhuva kukka tekee paluun.

Mario Party

Mario Party -muoto luottaa perinteiseen lautapelailuun, mutta päivitys tuo tarjolle uusia sääntömalleja. Frenzy-säännöt heittävät pelaajat suoraan ”loppusuoralle”, viidelle viimeiselle kierrokselle. Taskussa on 50 kolikkoa, tähti ja tuplanoppa. Taktikointi jää vähemmälle, koska taskut ovat alusta asti rahaa täynnä, mutta toisaalta tarjolla on heti kaksinkamppailuita ja hektistä menoa.

Tag-Team-säännöt sen sijaan jakavat porukan kahteen kahden tiimiin. Jamboree Buddies -hahmot eivät ilmesty peliin, mutta mukana on muun muassa Together Dice -nopat, joilla voi edetä yhdessä pidempiä matkoja. Lisäksi samaan ruutuun päätyminen antaa lisäkolikoita. Tämä sääntösetti toimii varsinkin perheissä, joissa pienet lapset eivät ole vielä valmiita pelaamaan yksilöinä, vaan hakevat tukea vanhemmista.

Uudet minipelit

Hiiriohjausta hyödynnetään useissa uusista minipeleistä. Tarjolla on noin 20 tuoretta kisailua, joissa esimerkiksi pujotellaan esteradan läpi, työnnellään puskutraktorilla Marioista tuttuja hahmoja oikeisiin laareihin tai muuten vaan käytetään hiiriohjausta. Nämä ovat itse asiassa hauskin lisä koko paketissa, mutta vaativat kaikille uudet Joy-Con 2 -ohjaimet toimiakseen. Mars, mars kauppaan, jos aikoo pelata samalta sohvalta esimerkiksi nelinpeliä.

Melko hapokasta

Päivityspakettina Switch 2 Edition ei ole kovinkaan kummoinen. Se ei paranna teknisesti kuin Jamboree TV -osuutta, ja pelimuodotkin tarjoavat vain lyhytkestoista hupia ennen kuin alkavat toistaa itseään. Tekijät ovat kiitettävästi yrittäneet ottaa Switch 2:n uudet ominaisuudet huomioon, mutta silti paketti tuntuu melko kädenlämpöiseltä. Mario Partyjen paras osuus on omasta mielestäni minipelit, niin koko paketissa kuin tässä päivityksessä. Mutta maksaisinko niistä 20 euroa? Ehkä en.