Kesäkuntoon 2023 näiden virtuaalisten donitsien avulla (pelikin on oiva)

Onko haussa aivopähkinöitä, puzzleja, ratkaisemistaan odottavia pulmia? Jotain sellaista, jolla saada pääkopan harmaisiin aivosoluihin liikettä? Tähän tarkoitukseen sopii varsin oivasti Freshly Frosted, mielikuvitusdonitsitehtailua tarjoava älypeli.

Freshly Frosted on The Quantum Astrophysicists Guildin (mikä nimi!) kehittelemä nimike, jossa pelaajien tehtävänä on ohjata yhdeltä luukulta ulos pursuavia donitseja toisille luukuille. Kuulostaa ehkä yksinkertaiselta, mutta puuha on varsin oivaa hupia.

Vähemmän kaloreita kuin Arskan vastaavissa

Peli tarjoilee kokijalleen 144 erilaista puzzlea, joista jokaisessa on tehtävänä rakentaa linjastoja, jotka kuljettavat donitseja, munkkeja ja muita makeita herkkuja luukulta A luukulle B.

Kas tältä näyttää linjasto toiminnassa.

Jotta homma ei olisi liian helppoa, on leivonnaisten tarpeen kulkea erilaisten annostelijamasiinoiden ohi. Herkkupalat kaipaavat kuorrutusta, strösseliä päällensä, kirsikkaa koko komeuden huipulle ja niin etiäpäin. Ja nämä kaikki asiat pitäisi vielä latoa pullien päälle oikeassa järjestyksessä. Homman nimenä on siis löytää oikea reitti, jota kulkiessaan munkit kumppaneineen saavat oikeat päälliset oikeassa järjestyksessä.

Eikä tässä kaikki, sillä mutkia matkaan isketään ties minkä sortin vippaskonsteilla vaikkapa tietyn sortin donitsejä tönivillä vempeleillä tai teleportaatiovärkeillä. Pelin on jaettu 12 erilaisella teemalla ja vippaskonstilla maustettuun donitsilaatikkoon/maailmaan, joista jokaisessa on omat erilaiset haasteensa tarjottavanaan.

Linjastoteemaa on saatu venytettyä mukavasti eri kikoilla ja tempuilla, mistä pitää antaa pisteet pelinkehittäjille.

Tuoretta, suoraan pakastimesta

Erityistä kiitosta Freshly Frostedille pitää antaa sen vaikeustasosta. Jokaisen maailman/donitsilaatikon alku opastaa uusien ominaisuuksien käyttöön ensin helppojen ja sitten haastavampien tehtävien merkeissä. Jokaisen laatikon loppupuolella haastekerrointa on salakavalasti kääntynyt kovemmalle, mutta varsin oivalla tahdilla. Missään kohti seinä ei tule vastaan yllättäen, mutta ne vaikeammat puzzlet saavat kyllä hieromaan ohimoita oikein olan takaa.

Nyt on muuten mietelause kohdallaan ruudun alalaidassa.

Apuna etenemisessä on vinkkisysteemi, joka kertoo muutaman liukuhihnapalikan oikean sijainnin ja suunnan. Apuja ei jaella liikaa, vaan tarpeeksi alkuun pääsemiseksi. Vinkkimekaniikan käyttäminen ei ole tässä tapauksessa väärin, sillä se ei paljasta liikoja alkupään yksinkertaisia aivopähkinöitä lukuun ottamatta.

Vaikeustaso on muutenkin varsin mainio, sillä useimmat haasteet pystyy selvittämään logiikalla ja keskittymällä, vaikka myönnänkin, että nelisen kappaletta ropleemeita odottaa tätä kirjoittaessa vieläkin ratkaisuaan.

Ainoastaan kerran pelimekaniikat eivät toimineet kuten kertojaääni niiden opasti pelittävän. Jokaisesta teleportin ulostuloluukusta ei nyt vaan millään tullut sitä tavaraa, mitä olisi pitänyt. Tiedä sitten onko peliin pieni bugi mahtunut vai eikö tämä pelaaja vain ymmärtänyt selostusta.

Pitää olla krispiä, että on kruntsia, kuten kokki Kari Aihinen on todennut

Niiiiiin, Freshly Frostedissa on varsin löyhä taustatarina. Jokainen donitsitehdas on nimittäin nurmikolla makoilevan naisen kuvitelmaa. Tämä kertojan naisääni opastaa pelaajaa läpi kenttien opastaen uusien vippaskonstien toimintaa sekä höpötellen turhia vaikkapa pilvistä, vuodenajoista sekä tietenkin donitseista, donitseista ja vielä kerran donitseista. Useimmiten höpinät ovat täysin turhanpäiväisiä lausahduksia, mutta ärsyttämään niistä ei ole.

Onnistunutta puzzlerupeamaa juhlistetaan vilaisemalla valmiita linjastoja.

Kertojaääni on innostuneen apaattinen, yhtä aikaa täysillä mukana sekä kuin muissa maailmoissa. Alussa tämä voi häiritä hitusen, mutta matkan varrella ei asiaan kiinnitä lainkaan huomiota.

Kun tehdaslinjastot pistää liikkeelle, niin käyntiin pyörähtää pirteä musiikki, jonka tahtiin herkut liikkuvat ja laitteet latovat antimiaan donitsien päälle. Musisointi on oivaa ja peliin muikeasti sopivaa, joskaan ei mitenkään mieleenjäävää.

Ulkoasultaan Freshly Frosted ei paljoa kiinnostusta varmasti herätä, sillä kovin kiehtovalta kokonaisuus ei näytä. Onneksi itse pelaaminen on juuri passelia pääkopan vaivaamista. Teknisesti ei ole paljoa natistavaa, vaikka alkuvalikon grafiikka tuntuukin saavan ruudunpäivityksen ottamaan osumaan.

Kontrollitkin ovat yksinkertaiset, joten niistä ei ole oikeastaan mitään sen suurempaa kerrottavaa. Yhdellä napilla nimittäin lasketaan linjaston palanen kentän kamaralle ja toisella se poistetaan. Analogitatilla tai suuntapainikkella puolestaan liikutetaan kursoria. Niin, ja yksi painike pistää linjaston käyntiin. Ja siinäpä se.

Maistuva kokonaisuus se on tämä

Freshly Frosted keskittyy yhteen asiaan, mutta tekee sen vallan mainiosti koko ajan uusia vippaskonsteja esitellen ja haastekerrointa sopivan lempeästi nostattaen. Nimike sopii Switchille kuin donitsi suuhun, sillä linjastoja kaitsee mieluusti mobiilisti ja tarvittaessa pienissä pätkissä.

Jos pitää aivopähkinöistä, on kyseessä varsin oiva tapa antaa omille harmaille aivosoluille tekemistä. On tämä sen verta makea kokemus.