Kohti ääretöntä ja riman ali

Space Crew yhdistelee Bomber Crew'n ja Faster Than Lightin parhaita puolia. Tai ainakin yrittää.

Galaksin laidalla

Pelaajan vastuulle annetaan avaruusalus miehistöineen, ja tarkoituksena on suorittaa erilaisia tehtäviä pitkin galaksia. Toimeksiannot koostuvat pääasiassa vihollisten eliminoinnista sekä tavaroiden kuskaamisesta. Avaruus on hyvin vihamielinen paikka, ja tehtävistä maksettava palkkio vaihtelee riskin mukaan.

Tehtävistä saadut rahat ja pisteet sijoitetaan aluksen paranteluun sekä miehistön varusteiden päivitykseen sitä mukaa kun uusia kilkkeitä tulee saataville. Parannukset tulevat tarpeeseen, sillä vaikeustaso on heti alussa melko korkea. Kuitenkin jo muutaman keikan jälkeen vehkeet alkavat olla siinä kunnossa, että ainakaan kovin pahaa turpasaunaa ei pitäisi tulla. Aitoa vaaran tunnetta ei synny missään vaiheessa, sillä tuhon yllättäessä saa aina uuden aluksen ja miehistön.

Vihollisia tuntuu olevan avaruuden nurkat pullollaan, joten suurin osa ajasta kuluu taistellessa. Jokaisella miehistön jäsenellä on oma erikoisalansa, joita hyödynnetään taistelussa. Kapteeni ohjaa alusta, viestintävastaava skannailee avaruutta ja kutsuu apuvoimia, asespesialisti kurittaa vihollisia aluksen tykeillä ja niin edelleen.

Pelaajan tehtävänä on pitää kokonaisuus hallinnassa yksinkertaisten käskyjen avulla, aivan kuten sisarpeli Bomber Crew'ssa. Esimerkiksi kapteenia voi käskeä tekemään väistöliikkeitä ja insinööriä tehostamaan suojien latausta. Aikaa pystyy hidastamaan hieman, jolloin kokonaisuuden hallinta helpottuu erityisesti taistelun keskellä. Tälle ominaisuudelle on käyttöä, sillä yhtäaikaisesti alus saattaa olla tulessa, viholliset rynnivät peräportista sisään, happigeneraattori vetelee viimeisiään, vihollisalukset tykittävät armottomasti ja kapteeni tekee kuolemaa. Pienet taktiset päätökset keskellä taistelua ovat Space Crew'n parasta antia. Muuten meininki on kovin mitäänsanomatonta kautta linjan.

Tylsää ja tylsää

Persoonattomia palikkapäitä sekä alusta voi kaunistaa kosmeettisilla härpäkkeillä, mutta muuten visuaalinen anti ei aiheuta oikeastaan mitään tuntemuksia. Sama pätee umpitylsään äänimaailmaan, joka koostuu lähinnä muminasta ja aseiden äänistä. Välillä soi toki musiikki, mutta sekin unohtuu saman tien.

Juonta ei ole nimeksikään ja tehtävärakenne noudattaa samaa kaavaa kerrasta toiseen. Mene paikasta A paikkaan B, tee jotain ja tule takaisin. Tunnelmallista inspiraatiota on selvästi haettu tunnetuista sarjoista, kuten Star Trekistä ja Fireflystä, mutta jännitys ja seikkailu tuntuu unohtuneen täysin. Välillä kohteeseen mennään pidemmän mutkan kautta, mutta sielläkin vastassa on vain sitä yhtä ja samaa vihollistyyppiä joka ikinen kerta. Jokaisen hyperavaruushypyn jälkeen vihulaiset hyökkäävät, eikä nopeaa pakokeinoa yleensä ole käytössä kuin kerran.

Kontrollipuolikin ontuu pahasti. Alkuvalikossa mainostettu pädiohjaus kun ei suostunut toimimaan ollenkaan. Hiiri ja näppis toki ajavat asiansa, mutta kankean tähtäysmoodin käyttö aiheuttaa ärsytystä. Jokainen vihollisen alus täytyy vieläpä skannata erikseen tai muuten oma miehistö ei osaa ampua.

Space Crew ei ole varsinaisesti huono, mutta kiinnostavaa sisältöä on aivan liian vähän. Lähes koko anti on nähty ensimmäisen tunnin aikana, eikä mitään mullistavaa tai hauskaa tapahdu, vaikka sitä kuinka odottaisi ja toivoisi.