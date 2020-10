Mielenkiintoisin suomipeli vuosikymmeneen

Pelaajia on hemmoteltu syksyn mittaan mielettömillä rogue-liteillä: Spelunky 2 avasi pelin, mutta suomalainen Noita nokittaa tiukalla kädellä.

Nolla Games on mielenkiintoinen indiestudio. Muutaman henkilön harteilta löytyy runsaasti kokemusta loistavista indieteoksista, kuten puzzleista Baba is You ja Crayon Physics Deluxe sekä Legend of Grimrock -luolastoryöminnöistä. Studio perustettiin kehittämään pikselipohjaista Noitaa. Petri arvosteli Early Accessin jo viime vuoden syyskuussa, ja myös lopullinen versio on erinomainen.

Kaoottinen pelimoottori on upea...

Kaikki käynnistyy kaivoksen ulkopuolelta, jonne pelaajan ohjaaman noidan on astuman sisään. Kuilussa on pimeää ja tonnikaupalla erilaisia hirviöitä, mutta muutama tuliloitsu ja räjähde valaisee käytäviä miellyttävästi. Alussa noita on varustettu ainoastaan kahdella yksinkertaisella taikasauvalla ja vesipullolla, mutta satunnaisgeneroidut kentät ovat täynnä erilaisia poimimistaan odottavia aarteita ja aseita.

Matka kuilun syvyyksiin kulkee taso tasolta kohti lopullista Midaan kosketuksen antavaa alttaria, mutta pelaajan ei ole mikään pakko kulkea alaspäin, vaan oman seikkailunsa voi valita kulkemalla sivuille tai vaikkapa ylöspäin halunsa mukaan. Ylipäänsä kyse on seikkailusta, jossa on loppu, mutta matka on todella tärkeämpi kuin määränpää. Jokainen valitsee oman polkunsa: Peli on täynnä erilaisia yllätyksiä, jotka odottavat outojen reittien päässä.

Varsinainen myyntiargumentti Noitalle on sen Falling Everything -pelimoottori, joka on monipuolinen fysiikkasimulaattori. Jokaisen pikselin fysikaalinen tila on simuloitu, mikä mahdollista monenlaiset yllättävät etenemistavat. Asioita voi sytyttää, sammuttaa, pirstoa jäädyttämällä ja vaikka mitä. Tämä voi aiheuttaa yllättäviä ketjureaktioita, kun tulipallo sytyttää kattopalkit, jotka romahtaessaan rikkovat happoaltaan tappaen kaikki alla olevat. Yllättävän yksinkertaisista komponenteista muodostuu varsin monimutkaisesti vuorovaikuttava maailma.

...ja tarjoaa melkoisesti hupia...

Graafisesti Noita tuo vahvasti mieleen 90-luvun finnware-julkaisut, kuten luolalentelypeli Wingsin tai Liero-räiskinnän. Tätä ei kannata kuitenkaan pitää laiskana lähestymistapana, sillä pikseligrafiikka mahdollistaa tarkan simuloinnin. Äänimaailma on kelvollinen, vaikkakaan ei ihmeellinen. Väriloistoa sen sijaan riittää, sillä varsinkin korkeamman tason loitsut räiskyvät ja sähisevät velmusti.

Päähenkilö voi pitää mukanaan neljää taikasauvaa ja satunnaista kasaa muita esineitä. Taikasauvoja löytyy kentältä suoraan, mutta niitä voi myös modata kierroksen mittaan loitsuilla. Pelialueiden välitilassa olevassa temppelissä on mahdollista ostaa parannuksia kentällä kerätyllä kullalla. Näitä loitsuja voi pultata kiinni sauvojen vapaisiin kohtiin, muodostaen joskus jopa aivan ylitehokkaita aseita.

Suomen kielen runsas käyttäminen on mielenkiintoinen valinta, sillä kohdeyleisö on kansainvälinen. Kaikki viholliset ovat suomenkielisiä, ja vaikkapa alkukenttien perusvastus Heikko haulikkohiisi on jo melkoista sanaleikittelyä. Monet vihollisista ovat hauskempia suomeksi kuin englanniksi, kuten Stevari (Guard) tai Limanuljaska (Toxic Sleazebag).

...vaikka kuolema on usein nopea

Noita noudattaa rogue-litejen perinteitä olemalla todella vaikea. Kuolema koittaa varsinkin alussa nopeasti, eikä tallennusta tunneta. Ensimmäisen pelitunnin voi käyttää ensimmäisellä tasolla kuolemiseen ja mekaniikan opetteluun. Seuraavat pari tuntia kuluvat yhä syvenevien yksityiskohtien ymmärtämiseen, ja luulisin läpäisyn vaativan parinkymmenen tunnin verran hinkkaamista. Tavallisen satunnaisgeneroidun kierroksen lisäksi mukana on vaikeampi painajaismoodi sekä päivittäisiä haasteita.

Kaikkiaan Noita on häkellyttävä ja hengästyttävän monipuolinen teos. Silkan pelaamisen lisäksi päädyin käyttämään runsaasti aikaa pelin wiki-sivujen lukemiseen, sekä yleiseen asioiden googlailuun. Erilaisia hämmentäviä yksiyiskohtia ja piilotettuja alueita on runsaasti, eikä nimike pelaamalla lopu, sillä Noita tukee myös erilaisia modeja. Suosion perusteella uutta sisältöä on tulossa varmasti.

Arvosanaksi on vaikeaa antaa muuta kuin täydet viisi tähteä, sillä Noita on taattua laatua jopa ilman sinivalkoisia laseja. Kiehtovaa ei ole pelkästään sujuva toiminta, vaan pelaajalle tarjottu kikkailujen mahdollisuusavaruus. Loitsuja yhdistelemällä on mahdollistu luoda Maailman Mahtavin Tappopallo, joka kaikkien todennäköisyyksien mukaan on yhtä vaarallinen pelaajalle kuin vihollisille. Siitä huolimatta kuoleminen ei ole ollut pitkään aikaan näin hauskaa.