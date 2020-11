Kuin keskikentän jyrä, joka pitää perustasonsa niin hyvässä kuin pahassakin

On taas se aika vuodesta, kun EA Sports päivittää urheilupelejään ajan tasalle. Korona ei FIFAssa näy, sillä virtuaalikatsomoissa yleisö mylvii, seksijalkapallo toimii ja tunnelma on käsinkosketeltavissa. Jos pidit viime vuoden painoksesta, pidät tästäkin. Jos odotit isoja uudistuksia, olet naiivi.

Mikäli ostat FIFA 21:n PS4:lle tai Xbox Onelle, ei hätää, sillä jopa perusversion voi päivittää maksutta EA:n oman Dual Entitlement -systeemin kautta uuden sukupolven versioon. Päivitys ei täten vaadi lisäinvestointeja, kuten vaikkapa NBA 2K21 tekee. Kannattaa kuitenkin muistaa, että alustojen välistä nettipeliä ei tueta edes saman valmistajan laitteiden välillä, joten päivittämistä kannattaa harkita tarkoin, jos kaikki kaverit pelaavat vielä vanhemmilla laitteilla.

Show must be same

Kuten todettua, isoja muutoksia on turha odottaa. Grafiikassa on tapahtunut pientä pintaremonttia, eli muutamia uusia kasvoja on tuotu tarkempana peliin ja animaatioita on paranneltu. Uramoodi, Ultimate Team ja Mestarien liiga ovat paikoillaan käytännössä muuttumattomana. Voltassa on mukana tällä kertaa seitinohut tarina, jossa pääsee haastamaan entisiä suuruuksia, kuten Kakáa. Varsinainen juonimoodi puolestaan loistaa poissaolollaan tänäkin vuonna, joten Alex Hunterin seikkailut ovat toistaiseksi taputeltu.

Tuttuakin turvallisempi Volta.

Julkaisun yhteydessä FIFA on ollut viime vuosina enemmän tai vähemmän rikki. Tästä syystä olen yleensä odotellut vähintään jouluun, että kaikki (hilpeyttä herättäneet) bugit olisi korjattu. Suureksi hämmästyksekseni peli on yllättävän vakaa yksin tein, sillä tekoäly pelaa pääosin hyvin, pelaajat eivät heitä kuperkeikkoja eivätkä jumitu kummallisiin asentoihin.

FIFA 21 on tuttuakin turvallisempaa futista niille, jotka eivät kaipaa Pro Evolution Soccerin kaltaista simulaatio-otetta.

Nettipuolella pelasin lähinnä kausimoodia, joka toimi sekin pääosin hyvin. Joskus ottelut pätkivät, mutta se saattoi johtua vastapuolen yskivästä internetyhteydestä.

Hedelmällinen pre-season

Pelikentällä on tapahtunut pieniä parannuksia. Yleensä julkaisussa vaivaava jäykkyys on heti poissa päiväjärjestyksestä. Isoin muutos on topparipeli, joka toimii nyt loogisesti. Pääpalloissa dominoidaan, juoksukisassa ei niinkään, mutta nopeat puolustajat voivat silti saada hyökkääjät kiinni. Keskikentän pelaaminen tuntuu mainiolta, sillä aikaa ja tilaa on nyt hitusen enemmän pallon kanssa.

Tekoälypelaajat osaavat pysyä poissa paitsiosta, mikä on kerrassaan ihanaa. Pääpelaaminen hyökkäyspäässä ei ole kokenut isoja muutoksia, joten sielläkin pätevät loogiset voimasuhteet ja isot miehet pärjäävät. Maalivahditkaan eivät tunnu yli-ihmisiltä. Juuri mikään ei ärsytä tällä kertaa, mikä on FIFAn kohdalla jokseenkin odottamatonta.

Mbappé mietteliäänä.

Tähdet pelaavat kuin tähdet. Pelaajien attribuuteilla on oikeasti väliä, ja se näkyy. Tämä on iso plussa.

Kannattaisiko vaihtaa julkaisumallia?

EA:n kannattaisi mielestäni tehdä ”konamit” ja siirtyä edellisen version päälle ladattaviin kausipäivityksiin, mikäli uudistusten lista on tulevinakin vuosina näin olematon. Hinta saataisiin pidettyä (oletettavasti) siedettävämpänä eikä fyysistäkään mediaa tarvitsisi välttämättä tuottaa. Uskoisin, että fanitkaan eivät pistäisi tällaista menettelyä pahakseen, koska silloin ainakin tietäisi, mitä saa. Heitän mielelläni (turhat) uudistustoiveet romukoppaan kolmenkympin hintalapulla.

Pääpallossa.

FIFA 21 on tuttuakin turvallisempaa futista niille, jotka eivät kaipaa Pro Evolution Soccerin kaltaista simulaatio-otetta. Se ei petä millään osa-alueella eikä kiristä hermoja edes rikkinäisyytensä takia, mutta ei se toisaalta myöskään säväytä millään tavalla. Ehkä sitten ensi vuonna asiat ovat toisin?