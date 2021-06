Electronic Arts tietomurron kohteena: FIFA 21:n ja Frosbtite-pelimoottorin lähdekoodit kaapattiin

Electronic Artsin lähdekoodeja on päätynyt vääriin käsiin tietomurron yhteydessä.

Hakkerit ovat päässeet käsiksi yhtiön sisäiselle palvelimelle, josta näiden mukaan on päätynyt ainakin Frostbite-pelimoottorin ja FIFA 21:n lähdekoodit. Murtautujien mukaan hallussa on yhteensä hulppeat 780 gigatavua dataa, jota nyt kaupitellaan netissä eniten tarjoavalle. Electronic Artsin mukaan käyttäjien henkilökohtaisiin tietoihin ei ole päästy käsiksi ja tietoturvaan on sittemmin tehty jo parannuksia aiempaan nähden.

Hieman vastaavia tietomurtoja on tapahtunut viime aikoina enemmänkin. Tunnetuimmat näistä lienevät Capcomin ja CD Projekt Redin tapaukset.

