Kuumottavan toimivaa tennistä

Nintendon Switch 2 -konsolille julkaistu Mario Tennis Fever on jo kahdeksas kerta, kun Mario kumppaneineen tarttuu tennismailoihin. Aikamoista.

Sarjan viimeisimmät pari julkaisua ovat olleet kahtiajakoisia. Wii U:n Mario Tennis: Ultra Smash oli sisällöltään todella ohut kattaus, joka sai arviossamme kaksi tähteä viidestä. Switchille saapunut Mario Tennis Aces oli puolestaan astetta parempi kokemus, joka oli mekaniikkoineen kuin tappelupeli. Arvosanaksi kolme tähtöstä.

Mario Tennis Fever on viihdyttävämpi paketti kuin kumpikin edellisistä tuotoksista, mutta neljää tähteä enempää ei sillekään tee mieli myöntää. Etenkään, jos sitä haluaa pelata soolona.

Hyväksi havaittu kaava ja jotain uutta

Käsitellään yksi asia saman tien alta pois. Itse tenniksen pelaaminen on nimittäin hiottu todella toimivaksi ja viihdyttäväksi. Onhan tätä samaa kaavaa käytetty jo monessa sarjan aiemmassa julkaisussa.

Tarjolla on vino pino hahmoja, jotka kaikki on jaoteltu eri tyyppisiin kategorioihin. Peach esimerkiksi on tekninen, Wario voimakas, Nabbit nopea ja täysin uusi hahmo Baby Waluigi puolestaan painottaa puolustukseen. Katras on suurin, mitä sarjassa on koskaan nähty. Valikoimissa on yhteensä 38 hahmoa eri Mario-peleistä.

Veljekset kilpasilla.

Kolme eri nappia on käytössä lyönneille. On yläkierrettä, roikkulyöntiä ja muita, jotka kaikki lähtevät napeista tutulla tavalla ilman sen suurempia huomioita. Neljäs namiska on puolestaan omistettu Fever-lyönneille. Jaa, mille?

Kuten Mario Tennis -peleissä tapana on ollut, niin myös tällä kertaa toimivaa pallomäiskintää on maustettu jonkin sortin vippaskonstilla, joka tuo pelailuun enemmän tai vähemmän uusia tuulia. Niin on tälläkin kertaa, sillä tarjolla on vino pino Fever-mailoja, jotka on varustettu mitä erikoisimmilla ominaisuuksilla.

Jos onnistuu lyömään tämän sortin erikoislyönnin vaikkapa jäämailalla, niin pallo luo maahan osuessaan liukasta jäätä. Fever-ominaisuudella varustetun pelivälineen voi yrittää palauttaa saman tien takaisin sen lähettäjälle, jos se ei ole ehtinyt osua maahan. Jäät ja muut haitakkeet muodostuvat vasta pallon osuessa kenttään, ellei kyseessä sitten ole hahmoon itseensä vaikuttava efekti. Erikoisominaisuuksilla varustettujen pelivälineiden mäiskiminen edestakaisin on varsin tyydyttävää, jos omalle puolelle tarkoitetun kamaluuden saakin palautettua lähettäjälle.

Suuri osa hahmoista on avattava erikseen käyttöön.

Erikoismailoja on kiitettävän paljon, ja ne on varustettu jään ohella vaikkapa tornado-, muta- ja salamavoimilla. Höpömpiä lisiä ovat vaikkapa kummitusmaila, joka muuttaa käyttäjänsä näkymättömäksi, Pokey-kaktusvihollisia muodostava maila ja banaanimaila, joka viskoo banaaninkuoria ympäri kenttää.

Perustennistely on toimivaa sellaisenaan sekä kaksinpelinä (yksi vastaan yksi) että nelinpelinä, mutta Fever-mailat lisäävät mukaan oman erilaisen mausteensa ja lisänsä, mikä saa tuotoksen erottumaan mukavasti edeltäjistään.

Yhtä jännittävä kuin matematiikankoe

Tarinamoodi putkimiehen urheilupelissä ei ole mikään harvinaisuus. Sellainen nähtiin ensimmäistä kertaa jo vuonna 2000 Game Boy Colorille julkaistussa Mario Tennis -nimikkeessä. Tällöin kyseessä oli roolipelielementeillä maustettu seikkailu, jossa pelaajan ohjaama originaali hahmo kehitti taitojaan tennisakatemiassa ja otti osaa erilaisiin turnauksiin. Monet pelaajat ovat haaveilleet saman sortin seikkailusta aina uuden Marion tennispelin tehdessä tuloaan.

Tennisakatemiassa pyöriminen ei ole kuuminta hottia.

Saadaanko tällä kertaa saman sortin hupia? Valitettavasti ei, sillä Mario Tennis Feverin tarinatila ei ole kovinkaan kiinnostava kokemus. Se on suuren osan ajasta jopa tylsä. Kokemuksella on kestoa päälle kolme tuntia ja niistä ensimmäiset puolitoista käytetään enimmäkseen todella kuivaan lyöntien opetteluun ja paikasta toiseen juoksemiseen. Kyseessä on kuin pitkä tutoriaali, joka on kyllästetty minipeleillä ja muutamilla pomotaisteluilla.

Tarinan kimppuun päästään vain yksinpelaten, joten kaveria tähän menoon ei saa mukaan. Tarinakaan ei ole kovin kummoinen, sillä siinä Mario kumppaneineen suuntaa etsimään mystistä hedelmää parantaakseen prinsessa Daisyn sairauden. Onko kyseessä kenties pelin nimessäkin mainittu kuume (eng. fever)? Matkan alkutaipaleella sankarimme sekä lurjukset Wario ja Waluigi muuttuvat vauvoiksi, joiden on opittava tennistaidot uudelleen, mikäli mielivät palauttaa tilanteen takaisin normaaliksi.

Uusi maila avattu.

Onneksi koko hoito on sentään lyhyt. Mutta toisaalta. Kyseessä voi olla hyvä ensikosketus peliin, mikäli ei ole pahemmin ohjainta kädessään pidellyt. Siitä huolimatta tuo ensimmäinen puolisko on kyllä kuiva kuin mikäkin.

Onneksi muutakin on tarjolla

Jos tarinamoodi ei ole unelmien täyttymys, niin entäs sitten muu tarjonta? Tournament-moodi tarjoilee nimensä mukaisesti turnauksia, joissa homman nimenä on päihittää muutamat vastustajat ja napata homman maalissa oleva pokaali parempaan talteen. Osaa voi ottaa yksi tai kaksi pelaajaa.

Peliä selostaa muun muassa Super Mario Bros. Wonder -tasoloikasta tuttu puhuva kukka. Vehka pulisee ummet ja lammet sekä kommentoi joka asiaa, mutta lähes joka kommentti ehtii tulla tutuksi yhden turnauksen aikana. Pulinat saa kytkettyä pois osasta pelimuodoista, mikäli ne alkavat häiritä.

Ja tässä ne pelimoodit kuvamuodossa.

Free Play tarjoaa nimensä mukaisesti vapaata pelailua. Valitaan säännöt, kentät ja muut säädöt oman maun mukaan ja hypätään peliin joko yksin tai maksimissaan neljän ottelijan kesken.

Mix It Up -moodissa voi pelata yksin tai maksimissaan neljällä pelaajalla muutamilla erikoisilla säännöillä ja vippaskonsteilla. On ilmassa killuvia renkaita, metsäkenttää, flipperilattiaa ja muuta höpöä. Super Mario Bros. Wonderista ammentava moodi puolestaan sekoittaa pakkaa kunnolla marssittamalla kentälle eläimiä, viskomalla piikkipalloja ja vaikka mitä muuta. Erikoisvalikoima ei ole suuren suuri, mutta hupaisa se on.

Mikäli haluaa heilautella Joy-Con- ja Joy-Con 2 -ohjaimia tennismailojen tapaan, on sitä varten Swing Mode. Liikkeentunnistus pelittää kuten pitääkin, ja kapulan heilauttaminen liikuttaa myös pelihahmon mailaa. Tässä moodissa on vain rajoitettu määrä Fever-mailoja käytettävissä.

Flipperikenttä on kyllä jotain erikoista.

Paras pelimuoto viimeiseksi, sillä Trial Towers on varsin oiva uutuus. Se tarjoilee yhdelle tai kahdelle pelaajalle torneja, joiden joka kerroksessa on eri säännöillä ja kikkakolmosilla varustettuja tennisotteluita selätettävänä. Niissä käytettävät hahmot, mailat ja asetukset vaihtelevat sen verran paljon, että haasteista on saatu varsin hauskoja. Tekeminen ei myöskään lopu ihan heti, sillä kolmen päätornin jälkeen aukeaa tarjolle lisähaasteita. Perustenniksen ohella Trial Towers on nimikkeen hupaisinta sisältöä.

Nettipeliä ei toki sovi unohtaa. Tuntemattomien kanssa pääsee pelaamaan yksi yhtä vastaan tai nelinpelinä joko Fever-mailojen kanssa tai ilman. Myös oman online-huoneen voi luoda tai liittyä jonkun muun luomaan. Moninpeli onnistuu myös samassa tilassa oleviin konsoleihin suoraan yhdistämällä tai käyttämällä GameShare-toimintoa.

Jäämaila lähikuvassa, itse lopputulos kuvan oikeassa laidassa.

Ainakin nyt aluksi netissä tuntuu olevan hyvin peliseuraa, mutta aika näyttää kuinka pitkään tilanne jatkuu mainiona. Kannattaa tosin varautua siihen, että joskus vastaan tulee vastustajia, joiden kanssa pelaaminen on perin nykivää. Kuten tapana on ollut myös muiden pelien kanssa.

Jos sul lysti on

Onko Mario Tennis Feveria hauska peli? Kyllä, etenkin moninpelinä. Useamman pelaajan karkelot ovat varsin viihtyisiä, eikä pelin makuun pääseminen ole kovin monimutkaista. Yksinkertaistaen: tuossa on hahmo ja maila, painele jotain näistä napeista lyödäksesi palloa. Tällä tapaa pääsee jo varsin hyvin alkuun, kiitos yksinkertaisten kontrollien.

Erilaisten pelimuotojen valikoima on varsin viihdyttävä, kuten myös hahmojen ja mailojen määrä. Kyseessä on kuin erään sortin bilepeli, johon on helpohko tarttua vailla kokemusta sarjan aiemmista tuotoksista. Se ei välttämättä taivu koko illan viihdykkeeksi, mutta sitä pelaa mielellään useammat tovit ennen vaikkapa Super Smash Bros. Ultimate -mäiskettä tai Mario Kart -ajelua.

Kaksinpelissä ruutu jaetaan kahtia.

Soolona eniten hupia saa Trial Towers -moodista, kiitos vekkulien haasteiden, mutta niiden vastapainona tarinatila jää varsin torsoksi. Erityismaininta pitää antaa korkeamman vaikeustason tekoälyvastustajille, joita vastaan voittaminen ei todellakaan ole varma juttu.

Pokaalien keräämisen ja haasteiden suorittamisen ohella pelaajat pääsevät avaamaan hahmoja, mailoja ja kenttiä käyttöön pelaamalla tarpeeksi monta ottelua tai läpäisemällä tiettyjä turnauksia, torneja tai muita otteluita. Kaiken mahdollisen keräämiseen saa käyttää useammat tunnit.

Tylsän kaunis

Ulkoisesti peli näyttää varsin mukavalta, joskaan ympäristöt eivät ole kovinkaan mielenkiintoista katseltavaa. Marion viiksihaivenet, vaatetusten yksityiskohdat ja muut pienet asiat näyttävät kyllä hienoilta, sitä ei käy kiistäminen, mutta ympäristöt eivät nostata sen suurempia tunteita. Ruudunpäivityksen en huomannut yskähtelevän kertaakaan pelailun aikana muutamia nettipelejä lukuun ottamatta.

Hoppoja kentän täydeltä. Vasemmalla Luma joutuu ottamaan lukua elinvoimamittarin tyhjennyttyä.

Musiikkipuolella ei ole suuria sanottavia, sillä pelin sulkemisen jälkeen mikään sävelmä ei jää päähän pyörimään. Mitään korvia raastavaa ei kuitenkaan ole kuultavissa. Tarinamoodissa eri hahmojen turinoita ei ole puhuttu ääneen, vaan pulinat on luettava tekstibokseista erilaisten äännähdysten saattelemana. Eniten ääntä itsestään pitää aiemmin mainittu puhuva kukka.

Tenniskuumeessa on kiva olla

Mario Tennis Fever onnistuu palauttamaan sarjan takaisin erityisen viihdyttäväksi moninpelikarkeloksi, jossa hahmojen runsaus, Fever-mailojen hullunkuriset efektit ja monipuoliset pelimuodot pitävät otteessaan pitkään. Se ei ole mitään mullistavaa, mutta sen osa-alueet toimivat.

Soolopelaajalle tarjonta jää kuitenkin epätasaiseksi, sillä tarinatila on vaisu ja nopeasti ohi, vaikka Trial Towers paikkaakin puutteita hauskalla tavalla. Kokonaisuutena kyseessä on selvästi edeltäjiään parempi tennistely, joka loistaa erityisesti kavereiden kanssa pelattuna.

Ei tästä voi olla pitämättä.

