Kirby se vaan imuroi edelleen – nyt myös Switch 2:n tehot

Kirby on täällä taas. Ja toden totta onkin, sillä Nintendon yksi nälkäisimmistä maskoteista on saamassa lyhyen ajan sisällä kaksi omaa nimeään kantavaa peliä.

Marraskuussa Nintendon Switch 2 -konsolille julkaistaan Kirby Air Riders -kaahailu ja äskettäin laitteelle julkaistiin päivitetty versio Kirby and the Forgotten Land -tasoloikasta. Nyt käsittelyssä on tuo jälkimmäinen.

Kirby and the Forgotten Land – Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World -nimihirviö on oiva peli, olipa sitten pelannut aiempaa julkaisua tai ei.

Tapahtui viime julkaisussa

Kirby and the Forgotten Land julkaistiin alun alkaen ensimmäisellä Switch-konsolilla vuonna 2022. Se sai sivustomme arviossa viisi tähteä viidestä ja sellaisia kehuja kuin "viimeisen päälle hiottu lajityyppinsä merkkiteos" ja "elämäniloa pursuava peli".

Pitkällä nimellä varustettu Switch 2 -versio sisältää koko edellisen seikkailun paremmalla ulkoasulla varustettuna, minkä lisäksi mukaan on ympätty lisää pelattavaa Star-Crossed World -kenttien muodossa.

Paluu ostoskeskukseen.

Pienenä kertauksena sen verran, että Kirby and the Forgotten Land on 3D-tasoloikka, jossa Kirby-hahmo hyppii, lentelee ja taistelee vihollisia vastaan 40 kentässä. Kuten palleron aiemmissakin peleissä, vihollisilta kopioitavat kyvyt ovat suuressa roolissa.

Kirby pystyy näet imuroimaan vihollisia suuhunsa ja kopioimaan niiden erikoiskyvyt. Tarjolla on muun muassa miekanheiluttelua, tulen sylkemistä ja tornadoksi muuttumista, minkä ohella jokaista eri kykyä voi kehittää voimakkaammiksi pelin sisäisessä kaupassa. Nämä kopiotaidot ovat perinteisesti olleet ahmatin pelien parasta antia, ja hupia ne ovat myös tällä kertaa.

Huvipuistossa seikkaillaan hieman aiempaa korkeammalla.

Uutena ominaisuutena ovat Mouthful Mode -kyvyt, joiden merkeissä sankarimme koettaa imaista kitusiinsa kokoonsa nähden liian isoja asioita aina limuautomaateista kookkaisiin tuulettimiin. Lopputuloksena on veikeältä näyttäviä lopputuloksia, joista otetaan kosolti hupia irti. Esimerkiksi automuodossa viilettäminen on hupia.

Mutta se aiemmasta julkaisusta, mitenkäs Switch 2 -versio?

Mitä uutta Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World tuo tarkemmin ottaen mukanaan? Yksi olennainen asia on uusi entistä komeampi ulkoasu. Resoluutiota on nostettu aiemmasta, pelasi sitten television kautta tai Switch 2:n omalta ruudulta. Peli on terävämpi, ruudunpäivitys on nostettu 60 ruudun sekuntivauhtiin ja ovatpa latausajatkin nopeammat.

Uutta pelattavaa tarjoaa puolestaan Star-Crossed World -tarinaosuus, joka lisää pelin kartalle noin tusinan verran uusia kenttiä. Osa koitoksista kierrättää aiempia kenttiä hienolla tavalla uusiksi jään ja kristallin muovatessa maisemia uuteen uskoon.

Yksi visuaalisesti hulppeimmista kentistä avaa meren pelaajan koettavaksi.

Tuoreen sisällön tarina ei ole kovin mielenkiintoinen, kuten ei toki alkuperäisen seikkailunkaan. Homman keskiössä on suuri maahan tömähtänyt meteoriitti, jonka sisällä majailee itse suuri pahuus, jolla on voima tuhota jotakuinkin kaikki elämä maan päältä. Eli sitä perinteistä Kirby-juonta on tarjolla.

Lue myös: Nintendo Switch 2 on viimein täällä, Postista huolimatta – muistakaa laittaa tämä asetus ensitöiksi päälle

Vaaleanpunaisen palleron tehtävänä on suunnata uusiin kristalleilla koristeltuihin maisemiin etsimään Starry-olentoja, joiden avulla tuhoa aiheuttava olento on määrä pitää vangittuna meteoriitin sisuksissa.

Lisäkentät ovat hauskoja koitoksia, joissa on käytössä sekä tuttuja että uusia mekaniikkoja. Selkeästi uusin lisä ovat kolme uutta Mouthful Mode -taitoa, joiden merkeissä Kirby voi koettaa imaista kitusiinsa ison jousen, jonka avulla pomppia korkeuksiin, hammasrattaan, jolla pyöriä seinillä, ja kyltin, joka mahdollistaa… mäkien laskemisen.

Uudet koitokset ovat kartalla peruspelin kenttien vieressä.

Etenkin hammasrattaalla saadaan aikaan nokkelia ja viihdyttäviä koitoksia, joita olisi voinut olla vielä enemmänkin. Myös kylttinä päästään laskemaan harmillisen vähän, etenkin koska se nyt vaan on niin suurta hupia.

Edellä mainitun uuden sisällön ohella pelin taisteluareenalla on uusi turnaus oteltavana.

Valmistavat Amerikassa Kirby-nimisiä imureita, liekö sattumaa?

Kovin haastavaksi Star-Crossed Worldin tarjontaa ei voi kuvailla, kuten ei toki peruspeliäkään. Ainoastaan vihoviimeistä koitosta voi joutua yrittämään useammat kerrat ennen lopputekstien rullaamista ruudulla. Kenttiin piilotettuja Starry-hahmoja ei sentään kaikkia tule löydettyä yhden pelikerran jälkeen, joten koitoksiin tulee hypättyä uudelleen, jos haluaa tehdä ja löytää kaiken mahdollisen.

Mouthful Mode voi näyttää vaikka tämän sortin höpöilyltä.

Vihoviimeisen yhteenoton lisäksi tarjolla ei ole uusia pomovastustajia, mikä on harmillista. Yksi uusi, usein kohdattava "minipomo" sentään on vastassa. Sitä isompi harmitus on se, että myöskään uusia vihollisilta saatavia kykyjä, noita Kirby-pelien parhaita puolia, ei ole tarjolla. Voi höh.

Mukana on edelleen kaksinpeli, mutta kuten aiemminkin, niin kakkospelaajan on edelleen "tyydyttävä" Bandana Waddle Dee -hahmon rooliin. Kirbyn roolissa voi vaihtaa kykyjä ja käyttää Mouthful Modea, mutta kakkosohjain kädessä tyydytään kurmottamaan vihollisia keihäällä.

Suositellaan muun muassa kaikille

Koko kupletin juonen voisi summata näin: Kirby and the Forgotten Land – Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World sisältää kaiken alkuperäisen mainion seikkailun uudella komeammalla ulkoasulla, minkä päälle on heitetty mainio kokoelma uusia kenttiä.

Ei tästä voi olla pitämättä. Uutuuttaan kiiltävät kentät ovat mainioita kokonaisuuksia, joissa käytetään hyödyksi sekä alkuperäisen seikkailun kykyjä sekä kolmea uutta Mouthful mode -kykyä. Kovin pitkäksi aikaa niistä ei ole viihdettä, sillä niiden koluamiseen menee noin kolme tuntia, mikäli ei halua metsästää kaikkia salaisuuksia ja Starry-otuksia. Tällöin mittariin voi lisätä vielä yhden tunnin lisää.

Uutta kerättävää valuuttaa käytetään vain figuurien arvontaan.

Pääpeliin Star-Crossed Worldin sisältö ei valu, mutta Switch 2:n versio on kyllä kosolti aiempaa komeampi.

Kirby and the Forgotten Land – Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed Worldin voi ostaa erikseen, minkä ohella ykkös-Switchin Kirby and the Forgotten Landin voi päivittää Switch 2 -versioksi erikseen ostettavalla päivityspaketilla.

Jos tasoloikan omistaa jo entuudestaan, niin on itsestä kiinni, onko päivitys kolmituntisine lisäsisältöineen ja päivitettyine ulkoasuineen hintansa väärti.

Uusille pelaajille kokonaisuutta on helppo suositella. On tämä sen verran elämäneloa pursuava kokemus.

