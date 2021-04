Kyllä, myös varastohommista saa aikaiseksi koukuttavan pelin

Sitten jotain täysin erilaista.

Wilmot's Warehouse on nimittäin hyvin omanlaisensa tuotos, jollaisia ei pelirintamalla ole monia nähty. Ja kyllä, nimike on julkaistu jo vuonna 2019 vaikka sun mille alustoille, mutta levitetään sen ilosanomaa hitunen lisää tämän arvion muodossa.

Kyseessä on kuitenkin niin koukuttava tuotos, että sitä kehtaa suositella melkeinpä kelle vain.

Ruokavarasto, eläinvarasto, taivaankappalevarasto

Koko Wilmot's Warehouse -peli tapahtuu yhden ja ainoan varastohallin uumenissa. Pelaajan tehtävänä on sijoitella, liikutella ja noutaa erilaisia tuotteita kyseisen rakennuksen seinien sisällä. Tämä lähtökohta ei välttämättä kuulosta houkuttelevalta, mutta onneksi itse pelaaminen on sitäkin kiehtovampaa.

Pelaajan ohjattavaksi annetaan Wilmot, tuo ahkera, laatikkomainen ja pirteäilmeinen varastomies. Homman nimenä on hallinnoida varaston tuotteita jollain pelaajan itse parhaaksi näkemällä tavalla. Kunhan romut vain ovat sen verran loogisissa paikoissa, että niiden pariin löytää tarvittaessa.

Uusia tuotteita, jotka ovat kaikki pirteän näköisiä palikoita erilaisilla kuvioilla varustettuna, dumpataan vähän väliä varaston ovesta sisään pelaajan huolehdittavaksi. Kun romuille on keksitty hyvä paikka, on seuraavana haasteena toimittaa Wilmotin kollegojen halajamat tuotteet luukulle. Yksinkertaisena alkava tavaroiden noutaminen muuttuu huomattavasti haastavammaksi, kun halli alkaa pursuta tavarasta.

Wilmot's Warehousea voisikin siis kutsua pulmapeliksi, jossa sijoitellaan ja noudetaan tavaroita.

Taisto kellokorttia vastaan

Jotta varastotyö ei olisi liian helppoa, on joka toimeen tietty aikaraja. Kun uusi tuotelasti kärrätään hallin ovelle, on pelaajalla vain muutamat tovit sijoittaa se haluttuun paikkaan. Jos sitä ei ehdi tekemään, jäävät roinat lojumaan niille sijoillensa.

Lastien purkamista seuraa vaihe, jossa Wilmotin kollegat kaipaavat tiettyä määrää tiettyjä tuotteita. Eli ei muuta kuin vauhdilla etsimään oikeat romppeet, jotta ne voi raahata luukulle. Mitä nopeammin homman saa tehtyä, sitä enemmän ansaitaan työtehotähtiä. Näistä tähtösistä on käytännössä kosolti etua, sillä niiden avulla on mahdollista päivittää hahmoa vaikka vauhtipyrähdyksillä ja mahdollisuudella liikutella kerralla enemmän tavaraa. Myös robottiapurin pestaaminen sekä turhien pilarien poistaminen hallista onnistuu.

Kun varasto on jo entuudestaan täynnä tavaraa, ja uusi lasti on juuri toimitettu ovelle, on meno parhaimmillaan kiireistä. Hauskaa, mutta kiireistä. Vauhdilla kaiken saaminen paikalleen, tai siinä epäonnistuminen, on iso osa kokemusta. Missään kohdin meno ei kuitenkaan ala jurppimaan tai stressaamaan, sillä pelillä on oma leppoisa tunnelmansa. Tavaran järjestämisellä lienee jonkin sortin rauhoittava vaikutuksensa, mene ja tiedä.

Välillä pelaajalla suodaan kuitenkin varastointitauko, jolloin hallissa olevia roippeita voi järjestellä uuteen uskoon ilman minkään sortin aikarajoitteita. Jos tähän hommaan menee vaikka puolisen tuntia, niin sittenpähän menee. Tämäkin puuha on, yllättävää kyllä, perin koukuttavaa ja jopa rentouttavaa.

Esittääkö se hyytelöä vai lampunvarjostinta?

Autokyydissä saapuvia tuotteita on yhteensä 500 erilaista, kaikki omanlaisilla ulkoasuillaan varustettuna. On rengasta, on kahvipapua, on torahampaita, on epämääräisiä kuvioita. Ja näitä kaikkia voi siis sijoitella oman mielen mukaan ympäri rakennusta.

Yksi iso ja sitäkin viihdyttävämpi haaste on päättää roinan säilytystapa. Kuuluvatko aurinkoa muistuttava tuote kenties hiekkarantaa esittävän asian lähettyville vai kenties tähtien ja muiden taivaankappaleiden viereen? Entä kalat ja ongenkoukut? Tai kumisaappaat, kenkien vai sateenvarjojen viereen? On pelaajasta kiinni minkä sortin järjestystä tai muistisääntöjä on käytössä.

Ja sekös vasta onkin hupia. Etenkin kaksinpelatessa voi alkaa väittelemään siitä, mitä mikäkin uusi tuote esittää. Epämääräinen möllykkä voi toisen mielestä näyttää hyytelöltä, kun se toisen mielestä esittää tulivuorta valuvine laavoineen. Eli... ruokien lähettyville vai muiden vuorien paikkeille?

Kyllä, mukana on kaksinpeli, mikä tekee pelistä entistäkin viihdyttävämmän. Kun Wilmotin kollegalle löytyy ohjaaja, jaetaan ruutu kahtia pystysuunnassa, mutta muuten meno pysyy samanlaisena. Toisen pelaajan kanssa kommunikointi on kuitenkin avainasemassa, jotta pysytään tilanteen tasalla.

Vaikka nimike on laatuhupia yksinpelinä, voi sitä suositella vieläkin lämpimämmin kaksinpelattavaksi.

Automaatio vienee nämäkin työt

Kuten todettua, tuotteita on yhteensä 500 erilaista, mutta yhdellä pelikerralla näitä kaikkia ei ehditä näkemään. Kun varaston syövereistä löytyy 200 erilaista tuotetta, on peli niin sanotusti läpäisty. Tämä on myös iso harmi, sillä kun tuo maaginen lukumäärä tulee täyteen, loppuvat varastohommat kuin seinään. Jonkin sortin loputon moodi tai mahdollisuus jatkaa tätä pidemmälle olisi ollut mukava lisä.

Toisaalta yhtäkkiä loppuva peli jättää haluamaan lisää, mutta alusta aloittaminen ei ole kovin houkuttelevaa sen jälkeen, kun on kerran täyttänyt hallin piripintaan.

Jos haluaa lisää haastetta, on nimike pelattavissa Expert moden kera. Se lisää haastetta muun muassa vähentämällä käytettävissä olevaa aikaa tavaroiden organisointiin sekä varastointitaukoihin. Tämä moodi tarjoaa toki lisää variaatiota sekä on täysin vapaaehtoinen, mutta se ei ole yhtä rentoa ja miellyttävää pelattavaa kuin oletuspelimuoto.

Ulkoasultaan nimike on yhtä aikaa sekä mukavan minimalistinen että ilmeikäs. Tuotteet ovat värikkäitä ja monella tapaa tulkittavia, minkä lisäksi Wilmot ja kakkospelaajan ohjastama hahmo ovat vekkuleita erilaisine ilmeine kaikkineen. Silmää miellyttävää kaikin puolin.

Yksi nimikkeen muista positiivisista puolista on sen elektroninen soundtrack, joka luo osaltaan letkeän rentoa tunnelmaa. Liian montaa kappaletta ei ole tarjolla, mutta ne mitä ovat kuultavissa, ovat mitä vekkuleimpia.

Vahva suositus

Wilmot's Warehouse on viihdyttävä ja mukavalta näyttävä, koukuttava ja letkeä. Se ei välttämättä sovi kaikille. Kuten vaikkapa... siivousintoilijoille?

Tuotos on tätä kirjoittaessa Xbox Game Passin valikoimassa, joten ainakin kyseisen palvelun käyttäjät pääsevät testaamaan nimikettä helposti.