Lautapeli: Meditatiivinen tilkkutäkki tekeytyy tetrismäisesti palanen kerrallaan

Patchwork: Nordic on ihanan kepeä ja hillitty lautapeli, jonka teema ja toiminta tikkautuvat peiton tekemisen ympärille. Saksalaisen pelinkehittäjän Uwe Rosenbergin luomuksessa kilpaillaan täydellisimmän tilkkutäkin muodostamisesta.

Yksinkertaisen kaunis Patchwork: Nordic käyttää pelimekaniikkanaan palojen yhteen liittämistä. Kaksi pelaajaa valitsevat vuorotellen kangaspalasia markkeeraavat pahvikortit ja yhdistävät ne tetrismäisesti omaksi peitokseen. Lyhykäisyydessään pelin ideana on niin sanotusti kutoa vilttiin eniten palasia, mutta ne on myös saatava asettumaan kauniisti kiinni toisiinsa. Peittoon jäävät tyhjät kohdat vähennetään lopussa pelaajien tuloksesta.

Noin parinkymmenen minuutin pelisessio tuntuu lähes meditatiiviselta. Pelissä on simppelisti vain kaksi toimintoa: voit joko siirtyä pääpelilaudalla eteenpäin ja vastaanottaa valuuttana toimivia nappeja tai ottaa ja asettaa täkkipalasen paikoilleen omalle laudallesi. Patchworkin vuoronvaihto puolestaan tapahtuu hauskan epätavallisesti, sillä yksi pelaaja saattaa päästä asettamaan useammankin palasen ennen kuin toinen saa toimia.

Parasta Patchworkissa on sen hassun herttainen luonne, jonka vuoksi pelin voittaminen ei tunnu itse asiassa lainkaan oleelliselta. Yhteinen hetki palasten äärellä nousee tärkeimmäksi tavoitteeksi. Tilkkutäkkitetris on sopivan haastava, muttei muutu tuskailuksi, sillä palasten paikkojen etsiminen on sangen tyydyttävää.

Patchwork on kaikinpuolin tyylikkäästi toteutettu ja pelikokemukseltaan virkistävän seesteinen. Palasten kirjo vaikuttaa ensin monimutkaiselta, mutta pelin kulku on helppo sisäistää. Jonkinmoinen miinus pätkähtää kuitenkin siitä, ettei pelisessioon voi osallistua koko perheellä. Kaksinpeli on toki antoisaa sekin, mutta jäin kaipaamaan isommalla joukolla kasailtavaa vilttituokiota.