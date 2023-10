Legendaariset leluautot rullaavat jälleen areenoille, riskejä vältellen

Legendaariset leluautot ovat täällä taas! Mutta onko Milestonen Hot Wheels -kaahailulla tarjota tällä kertaa jotain uutta?

Aika tasan pari vuotta sitten ilmestynyt Hot Wheels Unleashed pääsi hiukan yllättämään autopeliharrastajat sekä Mario Kart -kloonien ystävät. Kukaan ei oikein odottanut siltä mitään, vaikka kehittäjänä toimineen Milestonen portfoliossa komeili nimenomaan useampi kaahailuteos, kuten Monster Energy Supercross-, MotoGP- ja Ride-sarjan nimikkeet.

Mutta niin vain Hot Wheels Unleashed ylsi miljoonamyynteihin jo saman vuoden puolella ja keräsi arvioissa jopa kehuja, joten ei ole varsinaisesti mikään yllätys, ettei Milestone jahkaillut kovin kauaa jatko-osan tekemisessä. Ikoninen leluautolinjasto juhlii sekin tänä vuonna sopivasti 55-vuotissynttäreitään, joten juhlavuoden kunniaksi soisi tietysti, että Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged olisi edeltäjäänsä parempi kaikilla osa-alueilla.

Kohta mennään!

Tarinatila sisältää nyt tarinan

Hot Wheels Unleashed 2 seuraa sisällöllisesti edeltäjänsä jalanjälkiä. Tällä kertaa tarinatila tottelee nimeä Hot Wheels Creature Rampage, ja siinä kisataan jälleen valtaosan ajasta muita kilpapukareita vastaan. Vaihtelua tuovat aikarajatehtävät, pomokentät sekä uutuutena eliminaatiokisat, joissa tietyn ajan jälkeen aina viimeisenä olevat tippuvat pois sekä avoimemmat areenat, joissa on tarkoituksena etsiä tarkistuspisteet oikeassa järjestyksessä aikarajan puitteissa. Tarinatilaa suorittamalla saa tuttuun tapaan pelin sisäistä valuuttaa, ja vaikeustasoksi suosittelen perheen isoimmille vähintään mediumia, sillä sitä on tasapainotettu hivenen armollisempaan suuntaan edeltäjään verrattuna.

Jostain syystä aiempi arvioni oikean juonen tarpeellisuudesta kaikui Milestonen kuuroille korville, sillä nyt mukana on enimmäkseen pysäytyskuvista koostuva tarina, jonka piirrostyyli muistuttaa Ben 10:tä. Käsikirjoitus uponnee perheen pienimmille, mutta näin aikuisena keskittyisin mieluummin puhtaasti ajamiseen. Toisaalta, stoori on sen verran harmiton, ettei siitä jaksa kovin ärsyyntynytkään olla.

Heureka!

Nettipelikin löytyy, vieläpä aiemmin mainittujen kisaamistyylien kera. Kirjoitushetkellä ajoseuraa oli tosin hiukan haastavaa löytää, joten ilmeisesti Hot Wheels Unleashed 2 ei ole löytänyt vielä maksavaa kansaa aiemman osan malliin. Sen mitä pelaamaan pystyi, tuntui toimivan kuitenkin mainiosti. Alustojen välistä kisaamista on puolestaan paranneltu siten, että cross-play toimii nyt ristiin kaikilla alustoilla Switchiä lukuun ottamatta. Bilepelinä HWU 2 toimii uusista kisatyyleistä huolimatta edelleen keskinkertaisesti, sillä jaetulla ruudulla pääsee jälleen ajamaan vain kaksi kerrallaan, mikä on käsittämätön ratkaisu Milestonelta.

Tee se itse -ihmisille Hot Wheels Unleashed 2 tuo jälleen oikein kelvollisen rataeditorin, mutta ”miesluolaa” ei pääse tällä kertaa koristelemaan. Käyttämättä jääneet paukut on oletettavasti laitettu sen sijaan autojen yksityiskohtaisempaan muokkaamiseen, sillä ulkonäöllisten seikkojen ohella jokaista kaaraa on mahdollista nyt päivittää kykypuun turvin.

Tarinatilan maailmankartta. Kuten kuvasta näkyy, tässä olen vasta matkani alussa.

Oletko valmis korkeisiin hyppyihin ja törmäyksiin?

Pelattavuudeltaan Hot Wheels Unleashed 2 tuntuu tutulta, mikä on suorastaan erinomainen asia. Jo ensimmäisessä osassa autoissa tuntui olevan sopivasti painoa, ja boostia varastoiva driftaaminen oli sekin varsin helppo oppia. Aseita ei ole vieläkään tarjolla, mutta nyt ohjaimessa on dedikoidut hyppy- ja streiffausnapit. Ensin mainittu on antanut kenttäsuunnittelijoille puhtaasti mahdollisuuden monipuolistaa ratoja, kun taas streiffaamalla voi töniä kilpakumppaneitaan. Erityisesti monsteriautoilla ajaessa tällä on mahdollista saada kaverit jopa radalta ulos. On kuitenkin syytä muistaa, että molemmat kyvyt syövät boostia, joten säännöstely on tärkeää.

Ostoksilla

Hot Wheels Unleashed 2 muistuttaa edeltäjäänsä myös graafisesti, sillä leluautojen mallinnus on toteutettu upeasti, eikä minkään sortin ruudunpäivitysongelmiakaan ole, vaan teos pyörii mukavat 60 ruutua sekunnissa. Jos ongelmia kuitenkin esiintyy esimerkiksi viime sukupolven laitteilla, voi kytkeä päälle AMD FSR 1.0 -tilan, joka muuntaa natiivia resoluutiota matalammaksi, mutta yläskaalaa sen mahdollisimman tarkaksi. PlayStation 5:llä tälle ominaisuudelle ei kuitenkaan käyttöä ollut, kuten ehkä nokkelimmat pokkelimmat päättelivätkin.

Oli ilo huomata sekin, että musiikki on ottanut askeleen parempaan suuntaan. Tympeä drum’n’bass-jumputus on saanut väistyä vaihtelevamman musiikin tieltä, eikä boostatessakaan enää tarvitse kuunnella ärsyttäviä efektejä. Hyvä Milestone!

Mustekala vaanii.

Olkkarista dinosaurusmuseoon (autotallin päivittäminen ei ole ilmaista)

Valittelin viimeksi sitä, että Milestonelta puuttui hiukan mielikuvitusta ratojen sijainteihin liittyen. Viime osassa autoiltiin muun muassa autotallissa, koulun kampuksella ja pilvenpiirtäjän sisällä, kun taas tällä kertaa ajellaan esimerkiksi dinosaurusmuseossa, länkkärivaikutteita sisältävällä minigolfradalla sekä huoltoaseman ympäristössä. Ei missään nimessä huonoja valintoja, mutta edelleen kaipaisin hiukan lennokkuutta näihin. Onneksi kehittäjätiimissä on edelleen selkeästi ammattitaitoa itse ratasuunnitteluun, sillä kilparadat on jälleen kerran suunniteltu hyvin vaaroineen ja silmukkoineen.

Kaaravalikoimaa on taas luvassa yllin kyllin, sillä mainospuheiden perusteella autoja saapuu ajan myötä yli 130 kappaletta. Avaaminen tapahtuu pelin oman valuutan ohella oikealla rahalla, sillä vahvistettuja Hot Wheels -lisäsisältöpasseja on tulossa vähintään kaksin kappalein. DLC-tiekartta näyttäisi puolestaan Milestonen tuen ylittyvän ainakin ensi vuoden kesäkuuhun saakka.

Kuumat burgerit täältä!

Ei varsinaisesti turboahdettua, mutta silti peruslaadukasta työtä

Jos turhaa juonta sekä miesluolan puuttumista ei lasketa, parantaa Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged edeltäjäänsä nähden maltillisesti joka osa-alueella. Samaan aikaan on kuitenkin todettava, että jatko-osana se on hyvin riskitön, eikä mullista kaavaa juurikaan, mikä saattaa olla joillekin pettymys. Toisaalta, kun itse ajaminen on näin mukavaa, haittaako se?

Jos siis ensiosa on jo läpikoluttu, ei jatko-osan hankinnassa voi kovin pahasti mennä pieleen!