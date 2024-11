Neljästä tarinasta koostuva interaktiivinen satukirja kaipaa lisää sisältöä

Miten arvostella alle tunnin interaktiivinen satukirja? Neljästä tarinasta koostuva Miniatures ammentaa lapsuuden muistoista ja mielikuvituksesta, mutta kokonaisuus jää pikaiseksi visiitiksi satunnaisiin tapahtumiin.

Askel yksinkertaisempaan suuntaan

Other Tales Interactiven debyyttijulkaisu Tick Tock: A Tale for Two onnistui tarjoamaan kokemuksen, joita on edelleen liian vähän: pulmapeli kahdelle pelaajalle, missä kommunikaation ja yhteistyön avulla ratkotaan aivopähkinöitä kahdelta eri ruudulta. Tick Tock ei ollut missään nimessä täydellinen, mutta siinä oli monia lupaavia aihioita, joiden ansiosta kokonaisuus jäi plussan puolelle.

Studion uutukainen ei lähde jalostamaan konseptia, vaan unohtaa pelimäisyyden lähes kokonaan ja panostaa tunnelmalliseen tarinankerrontaan. Miniatures on neljästä lyhyestä sadusta koostuva interaktiivinen kertomus, jonka tunnistaa samojen tekijöiden luomukseksi taidetyylin ja taianomaisen fiiliksen kautta. Alle tunnin kestävä teos tarjoaa kauniin, ohikiitävän hetken jonkun toisen muistoihin, mutta samalla se tuntuu yhdistelevän toisistaan irrallisia tapahtumia yhden ihmisen elämästä. Tuntematta taustoja taikka henkilöä.

Muistolaatikon äärellä

Puisen säilytyslaatikon sisällä on neljä esinettä: perhostaulu, ruuvimeisseli, lisko ja simpukka. Jokaista näistä klikkaamalla pääsee kokemaan lyhyen, esineeseen liittyvän muiston. Tarinan yksinäisyydestä, koko perheen Ikea-hetkestä, lemmikkieläimestä ja hiekkakakkumaailmasta. Jokainen satu etenee suoraviivaisesti asioita näppäilemällä, kuten interaktiiviset tarinat toimivat, eikä perinteistä pelattavaa ole juurikaan.

Kertojaääni rytmittää etenemistä siinä missä herkkä ja vaikuttava käsin piirretty grafiikka tukee käsikirjoitusta. Jokainen satu näyttää erilaiselta, niin värimaailman kuin taidetyylin osalta. Ja jokainen myös vakuuttaa. Kaikissa on jotain taianomaista, herttaista ja henkilökohtaista mukana.

Harmittavasti itse tarinoissa on hyvin vähän tarttumapintaa, sillä ne ovat ohi ennen kuin ovat kunnolla ehtineet edes alkaa. Ohikiitäviä hetkiä valtavassa universumissa. Muistoja epäilyttävän kaapin kasaamisesta tai mystisestä liskosta terraariossa. Kokijan (pelaajan?) rooliksi jää kursorin liikuttelu ruudulla, mitä nyt simpukan ympärille kietoutuva tarina nojaa hieman pulmapelimäiseen etenemiseen.

Kiehtova mutta vajaavainen

Miniatures on kaunis, mutta auttamatta liian lyhyt kokonaisuus. Tunnetasolla on vaikea samaistua muistoihin, koska käsikirjoitus ei avaa taustatarinaa ollenkaan, vaan pelaaja pääsee kokemaan vain neljä toisistaan eroavaa satumaista tilannetta. Audiovisuaalinen toteutus vaikuttaa, varsinkin erilaiset piirros- animaatiotyylit ansaitsevat pelkkää kiitosta. Mutta kun digitaalisen muistolaatikon kansi sulkeutuu, unohtuu myös Miniatures nopeasti.