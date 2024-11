Yllättävän hämmentävä sekoitus hauskuutta ja puuduttavuutta

Tänä syksynä Sonyn oma julkaisukalenteri ei noudata totuttua kaavaansa. Massiivisten ja synkillä tarinoilla kuorrutettujen eeposten sijaan pelikansalle tarjoillaan selkeästi kepeämpää tavaraa. Kuten pelaajat ja kriitikot hurmannut Astro Bot jo osoitti, tässä ratkaisussa ei ole suinkaan mitään pahaa. Nyt julkaisuvuoron saa tanskalaisen palikkakäsittelyn kokenut Aloy ystävineen, kun Lego Horizon Adventures jatkaa koko perheelle suunnattujen ja samalla hieman tiiviimpien teosten linjalla.

Pirteyttä palikoista

Astro Botin tavoin myös Lego Horizon Adventures onnistuu nappaamaan kanssakatsojien huomion omintakeisella estetiikallaan sekä yltäkylläisellä värikkyydellään. Toki Lego-pelejä on totuttu näkemään viimeisten vuosikymmenten aikana ähkyyn asti miltei kaikille kynnelle kykeneville alustoille, mutta Guerrilla Gamesin ja Studio Gobon yhteisluomuksen tyyli eroaa selkeästi Travellers Talesin teoksista.

Yleisilmeen suhteen inspiraatiota haetaan lauantaiaamun piirrettyjen sijaan nimenomaan Lego-elokuvista. Kehittäjät ehtivät hehkuttaa jo etukäteen, että kaikki pelin maisemat sekä hahmot voitaisiin oikeasti rakentaa palikoista. Lopputuloksen perusteella suunnittelulogiikkaan täytyy uskoa.

Positiivisella tapaa muovisesta temmellyskentästä on hauska bongailla pieniä yksityiskohtia, kuten lapsuudesta tuttu junanrata tai koottavat autot osana ränsistynyttä kulissia koneiden valtaamassa maailmassa. Tarkoituksellisen kulmikkaat animaatiot korostavat mielikuvaa massiivisesta, todeksi muuttuneesta leikistä, josta vain hahmoja liikuttelevat jättiläiskädet uupuvat.

Tutun tuntuista hömppää

Lego Horizon Adventuresin tarina seurailee Horizon Zero Dawnin askelmerkkejä. Aloyn matkaan liittyy tuttuja hahmoja, kuten yli-innokas mutta toisaalta epävarma nuorukainen Varl, järjen sijaan voimaan luottava Erend sekä taustalla omia juoniaan punova Sylens. Tehtävien välisenä tukikohtana toimii Äidin Kehto, jota päästään laajentamaan ja kustomoimaan kokemuksen kertyessä. Kokonaisuus kuorrutetaan totta kai tukevalla annoksella Lego-huumoria, kun maailmaa uhkaavan tuhon ohella ehditään sutkautella enemmän tai vähemmän hauskoja läppiä sekä rikkoa neljättä seinää etenkin mainion kertojan toimesta.

Lähdemateriaalin juonikuvioiden toistaminen tuntuu loogiselta mutta samalla hieman laiskalta ratkaisulta. Alkuperäisen pelin ystäville kyseessä on käytännössä kertausta vahvoilla huumorihöysteillä, kun taas nuoremman polven Horizon-untuvikoille lukuisat oudot termit, maailman historia ja juonenkäänteet saattavat muodostua raskaaksi palaksi nieltäväksi. Junioriosaston kiinnostuksen ylläpitämisessä eivät auta usein pitkäpiimäisiksi venyvät dialogiosiot, joita nähdään kenttien alussa sekä lopussa. Onneksi mukaan mahtuu myös vauhdikkaampia välivideoita koko perhettä viihdyttämään.

Kaverin kera paranee

Parin ensimmäisen kentän perusteella Lego Horizon Adventures vaikuttaa huolestuttavan yksinkertaiselta. Kompakteissa putkissa eteneminen on suoraviivaista aarrearkkujen availua ja yksittäisten vihollisten metsästämistä. Taistelun ytimessä on Aloyn jousipyssy, jolla ampuminen on helppoa ja intuitiivista, eikä apuviivan kera osuminen vaadi järin paljon harjoittelua. Toimintaa kuvataan isometrisestä kuvakulmasta. Kameran liikkeisiin ei voi lainkaan vaikuttaa.

Onneksi meno monipuolistuu ja samalla vaikeutuu muutaman kentän jälkeen. Arsenaali laajentuu niin erilaisten pelattavien hahmojen kuin matkalta poimittavien erikoisaseiden kautta. Isommissa taistoissa täytyy pysyä alati liikkeessä, tarkkailla ympäristöään sekä hyödyntää kaikkia ympärille ripoteltuja työkaluja, kun lähdeteoksen maailmasta tutut robotit puskevat joukolla päälle. Hektiset kohtaamiset tapahtuvat usein hyvin rajatuissa tiloissa, mikä johtaa kaaosmaiseen toimintaan.

Pidempien pelisessioiden aikana puutuminen kuitenkin uhkaa vääjäämättä iskeä etenkin yksinäisen pelaajaparan kimppuun. Horizon Zero Dawnin tavoin vähänkään isommat viholliset kestävät keskimäärin paljon osumaa, ja kahakoissa otuksia saattaa syntyä useampia aaltoja. Satojen nuolien tai pommien kylväminen menettää väkisinkin viehätystään, kun toiveissa alkaa siintää lähinnä kohtauksen loppu. Tilannetta ei helpota ajatus, että seuraava kenttä noudattaa hyvin suurella todennäköisyydella tismalleen samaa kaavaa, ellei eteen satu tarinaa selkeämmin eteenpäin vievää osiota.

Kuten Lego-peleissä yleensä, myös tällä kertaa kokemus muuttuu huomattavasti hauskemmaksi ystävän kanssa. Samaan sessioon liittyminen sujuu kiitettävän helposti, eikä esimerkiksi toisen profiilin luontia tarvita lainkaan. Mikäli pelikaveri kyllästyy, jatkuu matka yhtä sulavasti soolona. Travellers Talesin teoksista poiketen tekoäly ei lähde lainkaan messiin, joten kaveriton on kirjaimellisesti yksin kentällä.

Ahtaat käytävät ja usein matalalla liihotteleva kamera tarkoittavat, että samalla ruudulla sekoilevan taisteluparin täytyy pysytellä lähellä toisiaan, tai teleporttausmekaniikka puuttuu tilanteeseen. Liekö syynä samaan aikaan julkaistava Switch-versio vai mikä, mutta PlayStation 5:n mittapuulla kokemusta katkotaan yllättävän tiheään lataustauoilla. Kyseessä eivät ole yleensä kuin parin sekunnin katkot, mutta etenkin kaverin kanssa nämä häiritsevät jonkin verran rytmiä.

Sympaattisuus kantaa

Vaikka hiomisen paikkoja ilmenee siellä ja täällä, on Lego Horizon Adventures silti omalla tavallaan ihastuttava teos. Sitä on sopivissa annoksissa ja seurassa hauska pelata. Yksittäiset kentät ovat mukavan kompakteja silloin tällöin nautittaviksi, ja erilaisten kehitettävien elementtien vuoksi motivaatio pysyy elossa. Lisäksi kattavat vaikeustason säätövaihtoehdot takaavat, että useimmille löytyy se hyvältä tuntuva sekoitus hauskuutta ja haastetta.

Aiemmin mainitut loistavat tuotantoarvot yltävät visuaalisen ilmeen ohella ääninäyttelyyn. Englanniksi kuullaan alkuperäisten starojen kepeämpää sanailua, kun mukana ovat esimerkiksi Ashly Burch Aloyna ja John Hopkins Erendinä. Kehut pätevät ilahduttavasti myös rautaisesti hoidettuun lokalisaatioon. Suomidubbausten ei tarvitse hävetä nimekkäämmän porukan rinnalla, sillä kotimaaksi turistu versio on täysin validi vaihtoehto nauttia seikkailu alusta loppuun.

Tuoreiden kehittäjien Lego-tulkinta tuo kieltämättä kaivattua tuoreutta hieman paikallaan polkeneeseen kaavaan. Mukana on edelleen tuttuja palikanrakentajien rakastamia elementtejä kustomoitavista rakennuksista, maailmaan jemmatuista salaisuuksista aina hyvin kevyisiin aivopähkinöihin. Silti kokemus tuntuu raikkaammalta kuin ainaiset Star Wars- tai Batman-lisenssit.

Lego Horizon Adventures avautunee hyvin eri tavoin, pelaajan ikäluokasta ja pelihistoriasta riippuen

Horizonin elementtejä saadaan mahdutettua kiitettävästi mukaan. Esimerkiksi vihollisrobottien heikkojen kohtien kurittaminen muodostuu tärkeäksi taistelutaktiikaksi, samoin kuin niiden liikeratojen omaksuminen. Toisinaan hieman puuduttavalta tuntuvaa kokemusta piristetään kevyellä hahmonkehittämisellä, uusilla asuilla sekä muulla pikkukivalla. Onpa oman kylän jalostaminenkin yksinkertaisuudestaan huolimatta ihan mukavaa puuhaa.

Vaikka Lego Horizon Adventures avautunee hyvin eri tavoin pelaajan ikäluokasta ja pelihistoriasta riippuen, uskaltanee sitä suositella kaikille hyvän mielen hömpästä nauttiville.