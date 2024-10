"Eteenpäin ollaan menty", "meillä oli parempi maaliodottama" ja muita yleisiä harhaluuloja

Electronic Artsin tutut vuosipäivitykset ovat täällä taas. Kuningaslajin tuorein versio tuo mukanaan joitain uudistuksia, mutta samalla se tuntuu vähemmän yllättäen suuresti tutulta.

Lyhyt versio: jos Rush-pelitilaa ei lasketa, on EA Sports FC 25 pitkälti sitä samaa kauraa kuin ennenkin, niin hyvässä kuin pahassa. Eikä se ole arvosanastaan huolimatta varsinaisesti huonompi kuin edeltäjänsä, vaan tässä tapauksessa henkilökohtainen tympääntyminen johtuu puhtaasti EA:n tavasta aliarvioida kasuaalimpia asiakkaitaan ja täten lopputuomio heijastuu suoraan tähtimäärään.

Pitkä versio: sen voi lukaista alta.

Logoa valitsemassa.

Markkinointi-ihmisten lätinää vai jotain aidosti uutta?

Tämänvuotisesta FC:stä löytyy muutama uusi ominaisuus. Ensinnäkin intellektuellisesti nimetty FC IQ on tekoälyn tukema taktiikkasysteemi, jonka pitäisi periaatteessa toimia siten, että käytettävissä olevat pelaajat adaptoituisivat jouhevammin joukkueen taktiikkaan jopa pelin aikana. Käytännössä homma toimii onneksi ihan yhtä hyvin kuin ennenkin, ja matsin aikana taktikointi sekä formaatioiden muuttaminen sujuu mainiosti suuntanappeja painamalla.

Rush-pelitila on oikein hauska vaihtoehto ehdalle kuningaslajille.

Pelaajien tyyli, vahvuudet ja roolitus (erityisesti tähän tarkoitukseen kehitetty Player Roles) nousevat isoon arvoon, joten optimointiin kannattaa paneutua ihan tosissaan. Uudistukset koskevat myös maalivahteja, sillä veskarimielisten mieliksi pelipaikalla on luvassa entistä enemmän syvyyttä. Erilaisten torjuntatyylien osalta voi keskittyä haluamiinsa attribuutteihin, kuten jalkatyöhön. Ominaisuutta ei tullut testattua käytännössä, joten sen toimivuudesta ei ole valitettavasti tietoa.

Oma Ultimate Team -kokoonpano näytti kirjoitushetkellä tältä.

Futsalista ja jopa jääkiekosta vaikutteita nappaava Rush-pelitila lienee kuitenkin se mielenkiintoisin uusi tapaus. Neljän ihmispelaajan ja tekoälymaalivahdin voimin pelattava moodi tarjoaa nopeatempoisia viisi vastaan viisi -otteluita, joissa säännöt vaihtelevat hiukan riippuen siitä, pelaatko Rushia esimerkiksi Ultimate Teamin vai Clubsin puolella. Esimerkkinä sääntökirjasta käyköön keskialueen vapaat aloitukset, kiinteä paitsioalue ja siniset kortit, jotka johtavat yhden minuutin jäähyyn. Matsit pelataan ilman puoliaikaa ja kestävät seitsemän minuuttia. Tasatilanteessa pelataan jatkoaika ja tarvittaessa rangaistuspotkukilpailu.

Kuulostaa pyhäinhäväistykseltä, mutta Rush on oikein hauska vaihtoehto ehdalle kuningaslajille erityisesti kavereiden kanssa pelattuna, sillä se tuo mukavaa vaihtelua esimerkiksi ”reiluudestaan” tuttuun Ultimate Teamiin. Kausittainen edistyminen puolestaan on ottanut aimo askeleen oikeaan suuntaan, sillä niin UT, Clubs kuin uramoodikin kerryttävät ensi kertaa samaa pistesaldoa.

Jos onni on myötä, voivat vaikkapa kaikki nämä tähdet löytyä Ultimate Team -joukkueestasi.

Kultavarvas ja puujalka

Ultimate Teamissa on edelleen samat teemat kuin ennenkin: hyvin suorittamalla ja matseja netissä pelaamalla saat valuuttaa ja joskus myös korttipakkoja, mutta niiden kerryttäminen vaatii aikaa ja taitoja, mielellään molempia ja vielä päivittäin. Oikealla rahalla pakkoja ostavat ovat kuitenkin edelleen messevässä etulyöntiasemassa, sillä huippujengin saa kasattua tällöin alta aikayksikön.

Systeemi on hanurista ja eriarvoistaa tarpeettoman paljon, mutta koska fyrkka liikkuu hienosti, ei julkaisijalla ole motivaatiota kohtuullistaa pelinsisäistä markettia. Vanhempien kannattaakin olla tarkkana, ettei pikku Eevertti törsää omia tai vanhempien rahoja valuuttapaketteihin. Noin muuten uusia pelimuotoja ei ole, vaan valikoista löytyvät muun muassa tutut Clubs, Manager Career, Tournaments, uramoodi, treenikenttä sekä kaverin kanssa pelattavat tilat.

Rush on aidosti hauska pelitila, jossa vauhtia riittää pienemmän kentän sekä muunneltujen sääntöjen ansiosta. Tilanne tiukka 1–0.

EA on pienentänyt myös viikkopalkkioihin oikeuttavia pelimääriä. Nyt matseja täytyy olla pelattuna ainoastaan 12 viime kauden 40:n(!) sijaan, mikä on teoriassa hyvä juttu. Valitettavasti pelatuista peleistä täytyy kuitenkin tienata 45 pistettä paremmille palkinnoille päästäkseen, joka taas on paljon enemmän kuin aiemmin, eli "you win some, you lose some more."

Isoin kritiikin ja ihmetyksen aihe liittyy kuitenkin Rivalsiin: siinä nimittäin ei voi pudota alemmille sarjatasoille kolmosdivarin jälkeen kuin kauden vaihtuessa, mikä on aivan käsittämätön ratkaisu. Kyseinen "ominaisuus" tappaa peli-ilon vähänkään kasuaalimmilta pelaajilta, ja Reddit onkin pullollaan raportteja siitä, miten jotkut ovat voittaneet viimeisimmästä 20 ottelustaan suunnilleen kaksi, koska vastustajat ovat ihan eri kaliiberia, eikä alemmalta tasolta yksinkertaisesti pääse hakemaan vauhtia. Jee jee, reilua ja kivaa.

Erikoistilanteet sujuvat aika lailla samaan malliin kuin ennenkin.

Journey-tarinatilan EA on hylännyt ilmeisesti kokonaan, sillä sitä ei ole mukana tälläkään kertaa, joskin pelaajanluontitilassa voi valita omalle futarille "Origin Storyn" eli lähtökohdat. Tämän vuoden uramoodille täytyy puolestaan antaa hiukan tunnustusta, sillä se on ottanut isoimpia askeleitaan vuosikausiin. Asetukset ovat monipuolisemmat kuin koskaan, ja nyt ensi kertaa pelaajat pääsevät testailemaan myös akatemiajoukkueita.

Tulikohan taas kiire ennen julkaisua?

Graafisesti FC 25 on PlayStation 5:llä huippuluokkaa, vaikka messevään ikään päässyt Frostbite-pelimoottori hyrisee edelleen taustalla. Animaatiot ovat nätimpiä kuin ennen, minkä lisäksi pelaajat näyttävät taas hitusen viime vuotta aidommilta. Pelattavuuden osalta huomasin, että maalinteko on ainakin tällä hetkellä haastavampaa, minkä lisäksi maalivahtien pelaamisessa on tapahtunut selkeä muutos parempaan suuntaan.

Rajaheittoa antamassa.

Kollektiivisesti futailu toimii siis mainiosti, eikä aavistuksen verkkaisempi tempo tai vähämaalisemmat ottelut häiritse. Sen sijaan kaatuilu haittaa senkin edestä – useamman viikon testisesongin aikana tuotos on jämähtänyt vähintään kymmenen kertaa, eikä tähän ole auttanut lääkkeeksi muu kuin uudelleenkäynnistys. Uusi kosketusnäytöistä inspiraatiota napannut käyttöliittymä on myös aika kömpelö esitys, mutta onneksi siihen tottuu nopeasti.

EA Sports FC 25 on puutteistaan huolimatta tänäkin vuonna markkinoiden paras jalkapallopeli.

Onhan sulla lisenssiasiat kunnossa?

Kuten tiedetään, Electronic Arts menetti FIFA-lisenssin vuonna 2023, lähinnä poskettoman hintapyynnön vuoksi. Leijonanosa viimevuotisista seuroista palaa onneksi tänä vuonna, mutta poikkeuksiakin löytyy.

Serie A -seuroista Inter Milan, SS Lazio, Atalanta ja AC Milan nähdään kukin salanimillään, eli Lombardia FC, Latium, Bergamo Calcio ja Milano FC. Sen sijaan paluumuuttajia ovat AS Roma, Napoli ja kreikkalainen Olympiacos, kun taas azerbaijanilainen euromenestyjä Qarabag nähdään ensi kertaa pelissä.

Lisenssipuutteiden vuoksi myös Belgian miesten maajoukkue sekä Kanadan naisten maajoukkue puuttuvat. Torillekin olisi asiaa, sillä Suomen naisten maajoukkue on nyt ensi kertaa mukana.

Hey (sehän on) Jude!

Edelleen markkinoiden paras (koska kilpailua ei juuri ole)

EA Sports FC 25 on puutteistaan huolimatta tänäkin vuonna markkinoiden paras jalkapallopeli, mutta siihen ei vieläkään kovin paljoa vaadita. Konamin eFootball (ent. Pro Evolution Soccer) on pelattavuutensa kanssa edelleen niin hukassa, ettei siitä ole ainakaan vielä haastamaan Electronic Artsia. Tietysti on mielenkiintoista nähdä, mitä Konamin ja FIFAn tulevasta yhteistyöstä urkeutuu, sillä uusi virallinen FIFA-peli on edelleen saapumatta.

”Kunhan pidetään pelisuunnitelmasta kiinni ja pelataan omilla vahvuuksilla, niin homma hoituu”, on varmaan joku oman elämänsä Jose Mourinhokin joskus sanonut. Verkkopelaamiseen ja tiettyihin moodeihin liittyvät räikeät puutteet sekä oikean rahan kanssa pelaavien suosiminen kuitenkin osoittavat, että kunnon kilpailu jalkapallopelien saralla tekisi enemmän kuin eetvarttia.