Tulevan Epic Mickey -remasteroinnin julkaisupäivä vahvistui – Disney-keräilijöille luvassa myös herkkua

Tulevan Epic Mickey -remasteroinnin julkaisupäivä vahvistui.

Epic Mickey: Rebrushed julkaistaan 24. päivä syyskuuta PC:lle, Switchille sekä PlayStation- ja Xbox-konsoleille. Disney-keräilijöille on puolestaan luvassa todellista herkkua, sillä peli saa digitaalisen ja fyysisen kappaleen ohella rajoitetusti saatavilla olevan keräilyversion. Paketti sisältää muun muassa Mikki Hiiri -patsaan, postikortteja, Osku Kani -avaimenperän sekä tietenkin itse pelin fyysisenä kappaleena.

Epic Mickey julkaistiin alun perin yksinoikeudella Nintendon Wiille vuonna 2010, Disneyn ja kehittäjälegenda Warren Spectorin aikoinaan luotsaaman Junction Pointin yhteistyön hedelmänä. Lisänimeä The Power of Two kantava jatko-osa nähtiin puolestaan jokaisella aikansa konsolilla, kun taas 2D-tasoloikka Power of Illusion ilmestyi ainoastaan Nintendon 3DS:lle.

Spector on myös mukana tekemässä Rebrushedia, kuten alla olevasta videosta voi huomata.