Arpa päättää syöttäjän

Tennissimulaattorit ovat viettäneet pitkään hiljaiseloa, mutta nyt niitä on julkaistu lyhyen ajan sisällä kaksin kappalein. Ensiksi markkinoille putkahti TopSpin ja nyt pokaalipaikkaa havittelee Tiebreak. Molemmat koettavat olla vähän liiankin realistisia pallotteluja, mutta kilpakaksikosta TopSpin taitaa vetää pidemmän korren.

Tiebreak lupailee timantin kovaa tennistä ja koettaa kosiskella tosifaneja muun muassa laajalla valikoimalla tunnettuja pelaajia. Suureksi myyntivaltiksi alleviivataan myös personoituja väli- ja voittotuuletuksia sekä pelityylejä. Mainospuhe ei ole aivan täyttä potaskaa, sillä mies- ja naistähtiä on mukana yli sata. Tiimi on kertonut viettäneensä paljon aikaa ympäri maailman seuraamalla heidän liikkeitään ja tyylejään, ja se kantaa hedelmää, sillä starojen erot ovat läiskiessä huomattavia. Harmillisesti mukaan ei kuitenkaan ollut päässyt suomalaisia tähtiä.

Ihan epistä

Erot tuntuvat ajoittain jopa liian epäreiluilta, sillä syöttöä vastaanottaessa pallo on ulkona kentältä jo ennen kuin ehtii edes jalkoja liikuttaa. Epäreiluus voi johtua osittain kahdestakin syystä: tennis on hankala laji tai vaikeusaste ei ole tasapainossa.

Tekoälyn voittaa helpoimmalla vaikeusasteella käytännössä joka kerta siten, että asettaa syöttönsä toiseen laitaan ja lyö pallon takaisin toiseen. Helppoa grindausta. Tämän tyylinen lähestyminen tennikseen käy nopeasti puuduttavaksi, joten haastetta haluavan kannattaa pitää vaikeusaste kokoajan vähintään keskitasolla.

Homman käydessä haastavammaksi matsit saattavat venähtää huomattavan pitkiksi, ellei tajua katsoa asetuksia. Googlettamalla selviää, että tiebreak on tenniksen sääntö, joka on ollut olemassa jo todella pitkään. Itseasiassa sitä on jouduttu muuttamaan, koska historian pisimmät matsit ovat olleet 72 tuntia pitkiä. Onneksi virtuaalisesti ei kuitenkaan tarvitse mätkiä niin kauaa, koska asetuksista voi ruuvata rundit vaikka vain yhden erän pituiseksi.

Tennistä voi läiskiä joko kaksin tai nelinpeleinä, joista molemmat onnistuvat sekä kotisohvalta käsin että netissä. Nelinpelissä meininki muuttuu astetta nopeatempoisemmaksi, kun omaa asemaa pitää tarkkailla jatkuvasti.

Keskity nyt vain siihen lyömiseen

Kokonaisuutena Tiebreak tuntuu keskittyvän vain pelkkään pallotteluun. Se tarjoaa henkilökohtaisen hahmon ja uran rakentamisen sekä mahdollisuuden osallistua legendaarisiin turnauksiin. Ura etenee kalenterin mukaan, johon voi määrittää haluaako tällä viikolla ravata turnauksissa vai pitäisikö nyt keskittyä harjoitteluun tai lepäämiseen.

Sekä turnaukset että harjoittelu kuluttavat pelaajan kapasiteettia, jota lepääminen palauttaa. Väsymyksen kuuluisi vaikuttaa hahmon kykyyn suoriutua, mutta ominaisuus jää vain nimelliseksi.

Kehitys tapahtuu toiston kautta

Hahmo kehittyy osallistumalla harjoituksiin, jotka ovat tutoriaalivaiheessa nähtyjä kokeita. Hyvät suoritukset nettoavat kehityspisteitä, mutta jos epäonnistut pisteet menevät hukkaan. Useaan otteeseen kävi niin, että harjoitus epäonnistui vain sen takia, että tavoite ei ollut selkeä. Vaikka luulet tekeväsi sen mitä valkku käskee, peli ei hyväksy suoritusta. Tuohtumuksen sanelemana harjoitus on lopulta vain pakko päättää.

Varsinainen hahmonkehitys on onnistuessaan hyvin mietitty, vaikkakin aluksi sekavaa. Oman pelaajan taitoja voi räätälöidä haluamansa tyylin mukaan ja vahvistaa esimerkiksi syöttöjä tai parantaa verkkopeliä. Ominaisuuksien rukkaaminen tuo kehitykseen syvyyttä, sillä niillä on silminnähtävä vaikutus suoritukseen.

Kivi, sakset, TopSpin

Silminnähtävää on lisäksi Tiebreakin graafinen toteutus, joka onnistuu kenttien yksityiskohdissa, pelaajien liikkeissä ja lyönneissä. Tutut tennistähdet näyttävät uskottavilta ja heidän maneerinsa vetoavat varmasti tennisfaneihin.

Tiebreakissa on paljon hyvää, mutta pelimuotojen niukkuus ja ehkä jopa liian realistinen ote saivat ainakin untuvikon palaamaan takaisin TopSpinin pariin. Julkaisun jälkeen on ehditty julkaista muutama päivitys, jotka lisäsivät muun muassa uusia pelaajakohtaisia animaatioita. Uudistukset toivat mukanaan myös ongelmia, sillä uraa oli mahdoton jatkaa jatkuvan kaatuilun vuoksi. Tiebreak on suunnattu erityisesti lajia seuraaville, mutta peruslätkijän se jättää vähän kylmäksi.