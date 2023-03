: Pelivinkit maaliskuulle 2023

Aurinko alkaa taas paistaa komeasti pölyiseen tv-ruutuun.

Pois mukavuusalueelta on KonsoliFINin artikkelisarja, jossa keskitytään peleihin AAA-nimikkeiden takana.

Maaliskuu 2023

No Longer Home (3.3.)

Tovi sitten PC:lle ja Switchille julkaistu No Longer Home saapui kuun alussa myös PlayStationille. Hienosti käsikirjoitettu tarina ei ole perinteinen peli, vaan tarjoaa enemmänkin interaktiivisen kertomuksen koettavaksi. Lue lisää arviostamme.

Saatavilla: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Tchia (21.3.)

Ukulelen soittoa, loputtomia auringonlaskuja ja paljon tutkittavaa. Sitä tarjoaa Tchia, avoimen maailman seikkailu, joka lainaa mallikkaasti muun muassa moderneilta Zeldoilta. Värikkäällä ulkoasullaan hurmaava teos lisätään julkaisussa PlayStation Plussan Extra- ja Premium-katalogeihin.

Saatavilla: PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Storyteller (23.3.)

Annapurnan julkaisemassa Storytellerissä pelaajasta tulee – yllätys, yllätys – tarinankertoja. Se on sitten eri asia minkälaista satua lähtee kertomaan, sillä mahdollisuuksia on monia. Mielenkiintoinen konsepti, joka varmasti viihdyttää yllätyksellisyydellään.

Saatavilla: Nintendo Switch, PC

The Last Worker (30.3.)

Useita palkintoja jo ennen julkaisuaan voittanut The Last Worker vie pelaajan tulevaisuuteen, jossa automaatio valtaa kaikki työt ihmisiltä. Päähenkilön on valittava puolensa tapahtumien edetessä. Nimike julkaistaan myös PSVR2:lle.

Saatavilla: Nintendo Switch, PC, PlayStation 5, PlayStation VR2, Xbox Series S|X

DREDGE (30.3.)

Kalastusta ja lovecraftmaisia pimeitä voimia. DREDGE yhdistelee roolipelielementtejä, selviytymistä ja kauhua samaan yksinpelipakettiin. Tavoite on parannella laivaansa, suunnata kauemmas merelle ja napata suurimmat (epäkuolleet) saaliit.

Saatavilla: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X

Ehdota pelejä listalle kommenttiosiossa. Jakaminen on välittämistä.