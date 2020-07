Siipiveikosta tiimimieheksi

Poikkeuksellinen kevät on pitänyt F1-fanit pihdeissään ja formulakauden alkua on jouduttu odottamaan pitkälle kesään. Nyt kausi on viimein startannut, ja samaan aikaan Codemastersin uusin vuosipäivitys autourheilun kuninkuusluokassa puskee radalle. Tämä on todella autourheiluväen kulta-aikaa ja F1 2020 tarjoaakin perinteisen vuosipäivityksen lisäksi mielenkiintoista ja uutta sisältöä koettavaksi. Valitettavasti pienoiset ongelmat ja laiskuus paistavat pelintekijöillä edelleen työn jäljessä.

Viime vuoden F1 2019 tarjosi loistavan kattauksen kasuaalista ajelusta totiseen liigataistoon, ja nyt kierroslukuja lisätään entisestään. Tutut ja turvalliset ominaisuudet ovat paikoillaan, mutta täysin uutena osa-alueena esitellään My Team -pelimuoto. Siinä pelaaja voi omaksua kuljettajan ja tallipäällikön roolin samanaikaisesti ja johdattaa oman tiiminsä kohti menestyksen kirkasta kärkeä. Tämän lisäksi saman sohvan ajelu jaetulla ruudulla tekee paluun, ja ajomallinnusta on viilattu palautteiden myötä eteenpäin. Simulaattori tämä ei ole, mutta tarjonta on hyvää sekä uusille kuskeille että paatuneimmille kilpa-ajajille.

Tiimikaupalla onnea

Peliä markkinoitiin vahvasti My Team -pelimuodolla, ja tämä on ehdottomasti F1 2020:n sielu. Käytännössä olet siis tallisi toinen kuljettaja, sekä myös joukkueen johtohahmo. Vastuullasi on näin ollen raha-asioiden pyörittäminen, auton kehittäminen sekä menestyksen tuominen radalla. Aivan hirvittävän syvällinen tämä uudenkarhea osio ei ole, mutta tarjoaa takuuvarmasti kymmeniä tunteja puuhaa asiasta innostuneelle.

Alkuun tehtävänä on valita tiimille nimi, moottorintarjoaja, värit, sponsori ja kakkoskuski. Budjetti on alkuun tiukka ja kompromisseja on tehtävä: valitsetko alkuun tehokkaamman moottorin vaikkapa Mercedekseltä ja palkkaat vähän huonomman kuljettajan, vai haetko tasaisemman paketin ja mietit kokonaisuutta. Sponsori tarjoaa rahat alkuvalinnoille, mutta isompi setelisäkki tietää tiukempia ehtoja kaudella. Valinta on siis tehtävä tarkkaan. Kuljettajamarkkinat on mielenkiintoinen aspekti, sillä ensi kertaa peli rankkaa kuljettajat ominaisuuksien mukaan kuin änäreissä konsanaan. Luonnollisesti F1-tähdet kuten Lewis Hamilton ja Max Verstappen ovat aluksi utopistisia vaihtoehtoja omaan tiimiin ja valinta onkin tehtävä juniori-osastolta F2-luokasta.

Tuttuun tapaan autoa kehitetään kauden aikana harjoituksista ja kisoista ansaituilla kehityspisteillä. Tämä ominaisuus onkin liki identtinen aiempien pelien kanssa, eikä tarjoa suuria muutoksia. Budjetti elää kauden aikana ja juoksevat menot vievät kassasta aina kermat päältä. Jos ylimääräistä pätäkkää pääsee kertymään, niin voi sen turvin kehittää vaikkapa aero-osastoa tai panostaa oman kuljettajan somen käyttöön. Maineella onkin suuri merkitys sponsorien haalimisessa ja rahavirtojen kasvattamisessa.

Pidot paranee

Ajomalli on muuttunut sekin melkoisesti. Ajaminen on hitusen helpompaa kasvaneen pidon, sekä runsaasti muuttuneen jarrutuntuman myötä. Paikoin kilpurit ovat jopa epärealistisen nopeita verrattaen viime vuoden vauhteihin ja rikkovat immersiota realistisuudesta. Suunta on kuitenkin parempi ja mielestäni tämän vuoden ajomalli on parasta mitä F1-peleissä on tähän saakka nähty. Tuntuma on niin ohjaimella kuin ratillakin loistava.

Ajoapuja ja muita vitkuttimia löytyy edelleen helpottamaan urakkaa. Mukana on myös uutuutena ensikertalaisille ja autoilusta vieraantuneille kasuaalinen ohjaus-malli. Ajoapuja voi muutoin vapaasti muunnella ja yhdistellä, joten jokainen löytää varmasti itselle sopivan kombinaation ja taitojen karttuessa helpotuksia voi pudotella sitten yksi kerrallaan pois. F1-autojen energian keräys ja uudelleenkäyttö (ERS-järjestelmä) on sekin muuttunut melkoisesti ja ottanut harppauksen realistisempaan suuntaan. Mennyttä ovat aikaisemmin tutut sormiakrobatiat kun ajamisen ohella sai säädellä bensaa ja ERSiä nuolinäppäimin suuntaan ja toiseen. Nyt ERS on automaattinen ja kuljettajalla on käytössä ainoastaan niin sanottu ohitusnappi, aivan kuin oikeassa elämässäkin. Sen käyttö on hyvin rajallista kilpailun aikana, ja tämä onkin oiva lisämauste taktiikkaan. Eikä hätää jos nämä asiat eivät kiinnosta, kaiken voi kytkeä automaattiseksi avattavaa takasiipeä ja ERSiä myöten.

Muutoin meno on hyvin tuttua ja turvallista. Vaikeustasoa voi edelleen säätää joustavasti ja tarkasti sessioidenkin välillä ja tietokoneen ohjastamat kuskit tarjoavat melko fiksua kilpaseuraa. Valitettavasti bottien väliset kolaroinnit tai ajovirheet ovat edelleen harvassa, vaikka näitä onkin koodattu mukaan jonkin verran. Edelleen suurin osa keskeytyksistä on tekniikan pettämisestä johtuvia ja viime vuosista tuttu AI:n starttikäyttäytymisestä on edelleen lapsen kengissä.

Ruudun täydeltä

Visuaalisesti meno on näyttävää ja upeaa ja paikoin jopa realistisen näköistä. Viime vuonna päivitetty ulkomuoto on kokenut lisää pieniä hyviä uudistuksia ja kyseessä onkin teknisesti upein ja toimivin F1-peli nykykonsoleilla. Erityisesti äänimaailmaa on tänä vuonna parannettu huomattavasti. Lisäksi mukaan on viimein saatu myös virtuaalinen taustapeili, joka helpottaa varsinkin ohjaamokuvakulmasta suosivia ajajia melkoisesti. Ruudulla näkyvä HUD on sekin muuttunut enemmän tv-lähetysten mukaisesti ja tarjoaa hyviä ja ajankohtaisia tietoja kuskeille kisojen aikana.

Valitettavasti verkkopuolella on ollut julkaisussa jonkin verran haasteita esimerkiksi leaderboardsien toimimattomuuden myötä. Itse verkossa ajelu tuntuu olevan samanlaista kuin aiemmin, joskin onneksi ihan toimivaa. Mukana ovat myös tutut eventit ja eSports-osiot niistä kiinnostuneille. F1-pelin vastine battle passeille näki sekin päivänvalon uuden podium passin myötä. Tämäkään ei heti julkaisussa toiminut, mutta se tarjoaa kustomoinnista kiinnostuneille lisähärpäkettä kypärien, ajohanskojen ja autojen väritysten availun merkeissä.

Ratoja on nyt mallinnettu hieman paremmin ja ne vastaavat enemmän tosielämän ratoja pomppuineen ja mutkineen. Ruudunpäivitys tuntuu tasaisemmalta ja tämä on varsin toivottu parannus.

Sieltä mistä aita on matalin

Tarjoaako F1 2020 kuitenkaan riittävästi uutta, jotta perustelu 60 euron hintaiselle vuosipäivitykselle olisi oikeutettu? Peli ei välttämättä anna tiimitilan lisäksi oikein muuta erityistä ja hienoa ja monessa asiassa on edelleen menty helpoimman kautta. Esimerkiksi animaatiot, haastattelut ja R&D-polut ovat melkeinpä täysiä kopioita jo vuosien takaa. Jonkin verran uutta tuota esimerkiksi palkintopalli-tuuletuksiin, mutta muuten käytössä on vanhat animaatiot. Pienoinen laiskuuden tunne on päällimmäisenä mielessä Codemastersia ajateltaessa. Verkkokoodi, liiga-alusta ja kaikki harjoitukset aina kisainsinööri Jeffin hölötyksiin asti ovat valehtelematta samaa höttöä kuin aiemmin. Liiga-alusta ei sekään oikein palvele täysiverisiä kilpasarjoja, vaan toimii lähinnä pienen peliporukan iltahupina. Co-op-pelitila loistaa sekin edelleen poissaolollaan.

Kilpasarjat saavat nekin jännittää, sillä verkkopelit eivät ole julkaisussa toimineet moitteetta. Epämääräistä desynciä on havaittu lyhyemmissä ja pidemmissä kisamitoissa. Nähtäväksi jää, miten KonsoliFINin Formula-liigan startti saadaan liikkeelle.

Mielipide pelistä on siis ristiriitainen. Toisaalta tarjolla on eittämättä paras versio nykyisille konsoleille, mutta katseet ovat jo vahvasti tulevan sukupolven konsoleissa ja sen avaamissa vaihtoehdoissa. Viiteen tähteen ei siis ylletä tänäkään vuonna, mutta oiva tekele F1 2020 siltikin on.