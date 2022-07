: Pelivinkit heinäkuulle 2022

Hyvää kesää kaikille. Toivottavasti pääsette lomailemaan pelilaitteidenkin ääreen.

Pois mukavuusalueelta on KonsoliFINin artikkelisarja, jossa keskitytään peleihin AAA-nimikkeiden takana.

Heinäkuu 2022

Escape Academy (14.7.)

Virtuaalinen pakohuonepeli kuulostaa hauskalta, varsinkin kaverin kanssa. Vain mielikuvitus on rajana, kun värikäs Escape Academy haastaa pelaajat ratkaisemaan monimutkaisimmatkin pulmat. Escape Academy lisätään julkaisussa Xbox Game Passin valikoimaan.

Saatavilla: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X

Stray (19.7.)

Harvemmin peleissä pääsee ohjaamaan kissaa, mutta Stray tekee poikkeuksen. Tasoloikkaa ja pulmailua yhdistävä teos näyttää upealta neon-valojen valaistessa seikkailtavaa kaupunkia. Stray lisätään PlayStation Plussan Extra- ja Premium-tason pelivalikoimaan julkaisussa.

Saatavilla: PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Endling - Extinction is Forever (19.7.)

Lisää eläinaiheista pelattavaa! Endlingissä päästään pelaamaan kettuemona ilmastonmuutoksen runtelemassa maailmassa. Tavoitteena on kasvattaa ja suojella pentuettaan ympäristön vaaroilta. Peli ottaa kantaa myös nykyiseen ilmastopolitiikkaan.

Saatavilla: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One

As Dusk Falls (19.7.)

Telltalen tarinavetoisilta peleiltä selkeästi lainaava As Dusk Falls kertoo monisäkeisen rikostarinan täynnä valintoja. Tarjolla on niin yksinpeli kuin kahdeksan hengen moninpeli – miten ikinä se toteutetaankaan. As Dusk Falls lisätään julkaisussa Xbox Game Passin valikoimaan.

Saatavilla: PC, Xbox One, Xbox Series S|X

Ehdota pelejä listalle kommenttiosiossa. Jakaminen on välittämistä.