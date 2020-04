Välimeren uudisasukkaat

Townsmen - A Kingdom Rebuilt lisäosineen on pieni haastaja suuria resurssinhallintagoljatteja vastaan. Hyvällä pelattavuudella ja pehmeällä grafiikalla saadaan aikaan sujuva peli, joka ei kuitenkaan kykene kellistämään vahvempiaan.

The Settlers -pelisarja on ollut jo kymmenisen vuotta tauolla. Kevyiden resurssinhallintapelien markkinoille mahtuu onneksi muitakin yrittäjiä, kuten vuonna 2019 julkaistuTownsmen – Kingdom Rebuilt, jota on kehitetty joskus ensin mobiilipeliksi ja nyt myös muille laitteille. Tänä herran vuonna 2020 pelille on ilmestynyt The Seaside Empire -lisäosa, joka kehittää peliä eteenpäin ja tarjoaa pelin sekä PC:lle että Switchille.

Veikeän rytmistä optimointivoimistelua

Townsmenin pelimekaniikka on useimmista resurssinhallintapeleistä tuttu – tuotantoketjuja muodostavia rakennuksia pystytetään kaupunkiin, rahakirstun huvetessa käydään kauppaa ja ajoittain pistetään tarkkaan optimoidun kaupunkitehtaan toimintaa häiriköiviä ryöstelijöitä lättyyn. Tämä kaikki onnistutaan tekemään Hay Day -henkisellä pehmeän karkkisella grafiikalla letkeän tunnelman vallitessa. Kartalla kulkevat hahmot ovat hauskoja karikatyyrejä, ja jopa taistelusta on tehty hupaisaa, sillä sotilaat tarvitsevat varusteiden lisäksi makkaraa ja olutta. Vuodenaikojen kierrolla on kriittinen merkitys, sillä talven tullen varastossa on syytä olla riittävästi viljaa, kaupungissa talvellakin työskenteleviä metsästäjiä tai ainakin kirstussa on oltava kolikoita ruoan ostamiseksi. Peliin syntyy mukava rytmi, jolloin tekemistä ja pientä optimointia sekä ylläpitoa on tehtävä säännöllisesti.

Käytännössä pelaamisen tuntuma on erinomainen. Graafiset valinnat toimivat, kliksuttelu on sujuvaa ja pelin tunnelma on kokonaisuutena miellyttävä. Ilme on selvästi mobiilia varten optimoitu, mutta se toimii yllättävän hyvin myös PC:llä. Tämä näkyy erityisesti käyttöliittymän selkeydessä, mutta myös pelillisissä valinnoissa. Tyypillisenä esimerkkinä mobiilitaustasta ovat harvinaiset ja arvokkaat prestige-pisteet. Jos pelaaja kyllästyy odottelemaan tönöjen valmistumista tai varastosta puuttuu juuri se yksi kriittinen laudanpätkä, voi hyvin rajallisia prestige-pisteitä käyttää pikarakentamiseen. Tämä on selvästi tehty mobiilipelien rahastusmallia ajatellen, mutta järjestely on kerralla maksetussa pelissä onnistuttu tasapainottamaan siten, että prestigeä saa suorittamalla skenaariokohtaisia tehtäviä. Erityisesti rakennusten päivittäminen vaatii prestigeä, jolloin pisteiden rajallisuus muodostaa herkästi pullonkauloja kehitykseen. Tämä ohjaa pelaajaa rakentamaan ennemmin kaksi tuotantolaitosta suurempien, keskitettyjen laitoksien sijaan. Lisäksi laajennetut laitokset eivät tarjoa edes skaalaetuja, paitsi pinta-alan käytön osalta.

Koska paljon on tarpeeksi?

Pelin ongelmiin on silti mahdotonta olla kiinnittämättä huomiota. Ensinnäkin peli on hyvin kevyt, sillä tuotantoketjut ovat varsin lyhyitä – viljasta tehdään jauhoja ja jauhoista leipää. That’s it. Pisimmillään tuotantoketjut ovat muutaman resurssin pituisia, joten Factorion tasoisia kymmenien eri resurssien megaketjuja ei kannata odottaa. Käytännössä siis vapaan rakentelun tuottama riemu rajoittuu selvästi alle kymmeneen pelituntiin. Tätä sisällöllisen syvyyden puutetta täytetään tarjoamalla leveyttä skenaarioiden muodossa, joissa valmiiksi rakennetuissa kaupungeissa pyritään saavuttamaan tiettyjä valmiiksi asetettuja tavoitteita. Tällaisia skenaarioita onkin sitten melkoisen paljon, mutta ne keskittyvät ennemmin erilaisten haasteiden ja resurssirajoitteiden ratkaisemiseen. Yksittäisten skenaarioiden lisäksi mukana on varsin toimiva tutoriaalin virkaa ajava muutaman tehtävän kampanja, jota ei kuitenkaan arvosteluhetkellä voi bugin takia viedä maaliin.

Peli on kokeilemisen arvoinen, varsinkin fiilistelypelaajille. Jos se näyttää vanhalta Settlersiltä, tuntuu vanhalta Settlersiltä ja kuulostaa vanhalta Settlersiltä, eiköhän se sitten tyydytä saman tarpeen kuin Settlers? On harvinaista kutsua yhtäkään peliä aidosti keskinkertaiseksi, mutta Townsmen onnistuu olemaan juuri sellainen. Maistuvaa, mutta ei missään nimessä totaalisen tyydyttävää.