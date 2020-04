Pitkä odotus palkittiin toisella yrityksellä

Joulu tuli ajoissa vuonna 2018. Vuosia odotettu Capybara Gamesin luolastoseikkailu Below julkaistiin kymmenen päivää ennen naavaparran virallista visiittiä. Vaikka teos tekikin monia asioita oikein, niin pinnalle jäi päällimmäisenä pettymyksen tunteet rankaisevan vaikeustason takia.

Puolitoista vuotta myöhemmin PlayStation 4 -version julkaisun yhteydessä tuotu päivitys pyyhkii tuskan ja pettymyksen kyyneleet. On aika palata maan uumeniin.

Vihasin

Kirjoitin viha-rakkaussuhteestani peliä kohtaan parinkymmenen tunnin masokistisen taistelun perusteella. Tutkimusmatka tuntemattomaan kietoi otteeseensa, mutta piinasi pelaajaa realistisilla, peli-ilon tappavilla ominaisuuksilla. Pimeän tunneliverkoston salaisuuksiin olisi halunnut tutustua ajan kanssa samoillen, nauttien studion upeasta kädenjäljestä, eikä pelkäämällä nälkää, janoa, kylmää taikka kerralla tappavia piikkiansoja.

Ylhäältä päin kuvattu, mysteerien värittämä seikkailu pakotti myrskyisälle saarelle saapuvan sankarin pitämään yllä elintoimintojaan samaan aikaan kun vaaralliset viholliset ja sokkeloiset luolastot tarjosivat jo valmiiksi haastetta. Onnistumisen tunteet olivat harvassa, ja niitäkin laimensi ainainen pelko resurssien loppumisesta. Vähäinen ruokavaranto ja puuttuvat sidontatarpeet nostivat enemmän verenpainetta kuin lähellä ääntä pitävä monsteri: näläntunnetta kun ei pääse karkuun.

Voin vihdoin selvittää mitä siellä pohjalla oikeasti odottaa.

Below’n tapauksessa kuoleminen kuuluu pelikokemukseen, mutta alkuperäisversiossa se myös ryösti innostuksen ja saattoi estää etenemisen pitkäksi aikaa. Kalman kangistama ruumis varusteineen jää niille sijoilleen, ja ilman elintärkeää lyhtyä kampanja ei etene. Uuden saarelle rantautuvan kulkijan päätehtävä onkin hankkia kristalleilla toimiva valaisin takaisin ennen jatkamista syvemmälle pimeyteen. Luolasto ja sen vaarat palautuvat ennalleen kuolemien välissä, jolloin matka lyhdyn luokse saattaa olla erittäin kivinen – varsinkin kun ilman lyhtyä eteneminen on vaarallisempaa kuin normaalisti. Jokainen epäonnistuminen palauttaa pelihahmon rannalle haalimaan hätävarustuksia kasaan, jotta loputon leikki voi alkaa taas alusta. Pelaaminen meni nopeasti yrityksen ja erehdyksen kautta turhautumiseksi.

Alkuperäinen, anteeksiantamaton kokemus on edelleen läsnä, mutta se on nimetty päivityksen yhteydessä kuvaavasti Survive-pelitilaksi, jonka rinnalle on tuotu uusi moodi. Moodi, joka olisi pitänyt olla julkaisusta lähtien mukana – Explore.

Rakastan

Luolaston arvoitusten ratkaiseminen on Below’n punainen lanka. Asia käy selväksi heti alussa pienen päähahmon rantautuessa saarelle. Pelimekaanikoita ei opasteta, vaan kaikki resurssien hallinnasta varusteiden rakentamiseen pitää oppia itse. Explore-vaihtoehdolla tutkimusmatka on edelleen brutaalin vaikea, mutta huomattavasti lempeämpi ja paremmin tasapainossa kuin aiemmin – alkuperäistä identiteettiään unohtamatta.

Survive-tilassa eräänlaisina tallennus- ja huoltopisteinä toimivat nuotiopaikat ovat kertakäyttöisiä, nyt keitoksia voi valmistaa saman hiilloksen äärellä useamman kerran. Tämä mahdollistaa paluun samoille nuotioille ilman, että tarvitsee etsiä aina uutta seuraavasta kentästä tai palata useita kerroksia ylöspäin. Tulet eivät ylipäätänsä sammu itsestään, jolloin lämmittelykin onnistuu ilman panikointia. Äkkuolemat on lisäksi karsittu pois antaen pelaajalle mahdollisuuden korjata virheensä verenvuodon tyrehdyttävällä laastarilla. Ruuat toimivat lääkkeinä, sillä nälkään ja janoon ei enää tarvitse varata inventaarion täydeltä ravintoa. Ja kun ei tarvitse koko ajan stressata nälkäkuolemasta tai juomisesta, niin ympäristöjä pääsee tutkimaan niiden ansaitsemalla tarkkuudella.

Below on äärimmäisen kaunis ja tunnelmallinen seikkailu, josta ei uuvu yksityiskohtia. Luolasto ja ukkoskuuron piiskaamat ulkokalliot huokuvat elämisen jälkiä ja autenttisuutta. Salamat iskevät kaukaisuudessa, kun taas pakkasen piinaamassa osiossa äänet kaikuvat ei-kenenkään korville. Audiovisuaalisesti Capybaran teos on henkeäsalpaavan kaunis ja yhtenäinen paketti, jota rytmittää Jim Guthrien erinomainen ääniraita. Musiikit maalaavat jo valmiiksi jännittävään seikkailuun ylimääräisen kerroksen tunnelmaa, sanatonta mystiikkaa.

Jokaiselle jotakin

Alkuperäisversiossa kaikki muut osa-alueet olivat kunnossa paitsi vaikeusaste. Explore-pelitilan myötä Below’sta ei ole tullut missään nimessä helppo peli, mutta se on huomattavasti nautinnollisempi ja anteeksiantavampi – ja ennen kaikkea tarjoaa vaihtoehdon valinnalle. Nyt kun luoliin uskaltaa lähteä ajan kanssa pelkäämättä yhden piikkiansan missausta taikka nauriiden loppumista, niin pimeydessä odottavat vaaratkaan eivät tunnu enää yhtä raastavilta. Voin vihdoin selvittää mitä siellä pohjalla oikeasti odottaa.

Explore-päivitys on ilmainen jo pelin omistaville. Arvosteluhetkellä Steam-versio on päivittynyt, mutta Xbox One -pelaajat joutuvat vielä odottamaan hetken.