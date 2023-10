F-Zero 99 on heittämällä Nintendon paras battle royale -viritys tähän mennessä – ja vieläpä historiallisesti merkittävä

Uskokaa tai älkää, viimeisimmästä uudesta F-Zero-pelistä on ehtinyt vierähtää jo pyöreät 20 vuotta. Sarjassa ei ole nähty uutta konsoliosaa sitten mestarillisen F-Zero GX:n, vaikka Nintendo on antanut harvakseltaan pieniä silmäniskuja sarjan suhteen. Nyt, armon vuonna 2023, tuntuu vihdoinkin siltä, että iso N huomioi klassista ajopelisarjaa sen ansaitsemalla tavalla – vieläpä mielipiteitä jakavan battle royale -genren puitteissa.

Mute City odottaa!

Nintendo ei ole ensimmäistä kertaa pappia kyydissä Fortniten kuuluisaksi tekemän genren kanssa, sillä niin Tetris, Super Mario Bros. kuin Kirbykin ovat saaneet oman versionsa aiheesta. Lisäksi japanilainen Bandai Namco julkaisi oman Pac-Man 99:nsä yksinoikeudella Switchille, joskin kyseinen tuotos poistuu linjoilta lokakuun 8. päivä kuluvaa vuotta. Nintendon battle royale -perheestä ainoa ”eloonjäänyt” on siis Tetris 99, joka jatkaa kulkuaan edelleen.

Vaikka aikaisemmat yrittäjät katoavat linjoilta, osoittaa uusin tulokas F-Zero 99 sen, että iso N välittää sittenkin vuonna 1990 alkunsa saaneesta futuristisesta kaahailusarjastaan isosti – toisin kuin hiljaiselosta päätellen voisi luulla.

Kohta mennään! Pelaaja sekä 98 kaveria ovat asettuneet lähtöviivalle.

Aja kuin Anakin

F-Zero 99:ssä peruskaava on sama kuin aikoinaan Super Nintendolla: kaahaa rataa pitkin satoja kilometrejä tunnissa muiden rinnalla niin vimmatusti, töni kilpailijoita omalla vastuulla, säännöstele omia voimavarojasi ja varo, ettei oma alus posahda. Kuulostaa simppeliltä, mutta kaava toimii vielä tänäkin päivänä hämmästyttävän hyvin.

Tempo on kova, eikä keskittyminen saa herpaantua. 99 kisaajaa samalla radalla tekee kisaamisesta kihelmöivän intensiivistä, sillä törmäilyltä ei voi välttyä. Radat ovat suhteellisen lyhyitä, mutta kaksiulotteisesta näkymästä huolimatta sopivan monipuolisia. Koska kaikki kisaajat ovat ihmisten ohjastamia, mahdollisuutta kuminauhatekoälyn kanssa kikkailuun ei ole, vaan pelaajan täytyy itse miettiä, minkälaisella taktiikalla ja aluksella olisi todennäköisintä päästä aina ykköskorokkeelle saakka. Aseita ei käytössä ole, joten voimavarojen säännöstely on ehdoton avain voittoon.

Radalla on ruuhkaista.

F-Zero 99 koukuttaa jo tutoriaalista lähtien. Vaikka kontrollit ovat simppelit ja napakat, pelaajaa ei siltikään heitetä heti ”surman suuhun” kisaamaan 98 muun ajajan kanssa, vaan totuttelu tapahtuu ensin tekoälykuskeja vastaan. Ja vieläpä annoksissa: ensin 25, sitten 50 ja lopuksi 99. Kerrassaan loistava ratkaisu.

F-Zero 99 ei juhli pelimuotojen määrällä, mutta eipä tuo ainakaan itseäni haitannut, sillä teos on ilmainen kaikille Switch Online -palvelun tilaajille. 99-kisailun ohella teoksen sisällä on ajastettuja turnauksia tai kisoja, joiden säännöt vaihtelevat. Pääpelimuoto kartuttaa pelaajan leveleitä kuitenkin kiitettävästi, vaikka sijoitukset eivät aina olisikaan niin hyviä, joten ainakin allekirjoittaneen kilpailunnälkää pelkkä 99-kisailu ruokkii oikein hyvin.

Kilpakumppani posahtaa.

Unhola peruttu?

Miksi F-Zero 99 on historiallisesti sitten niin merkittävä tapaus? Se johtuu puhtaasti siitä, että ennen tätä Nintendo itse ei ole tuntunut haluavan koskea pitkällä tikullakaan F-Zeroon pitkään aikaan. Sarjan aiempia tuotoksia japanilaisyhtiö on sentään julkaissut esimerkiksi Wiin Virtual Consolessa ja myöhemmin Switch Online -palvelussa, mutta kun kyse on silkasta emuloinnista, ei niitä oikein lasketa.

Nintendon pelien parissa pidempään viihtyneet (allekirjoittanut mukaan lukien) ovat todennäköisesti ajatelleet jo vuosikausia, että F-Zero on kuollut ja kuopattu, eikä uutta osaa enää tulla näkemään. Kuten tuli aiemmin todettua, viimeisimmästä konsoliosasta, – eli Gamecuben F-Zero GX:stä – on tosiaan jo pyöreät 20 vuotta aikaa.

Huomaatko yläkulmassa keltaisen mittarin? Kun sen saa täyteen, pääsee radan yläpuolella olevalle virtaviivaistetulle reitille!

F-Zero 99 on kuitenkin selkeästi tehty rakkaudella ja se antaa sarjan faneille toivoa. Toivon todella, että battle royale -F-Zero menestyy, sillä sarjan tulevaisuus riippuu hyvin todennäköisesti juuri 99:n pelaajamääristä.

Ainakin toistaiseksi kisaajia riittää, joten ehkä me näemme vielä joskus jotain konkreettista, jotain suurempaa sarjan tiimoilta. Oli se sitten F-Zero GX:n remasterointi tai kokonaan uusi osa.

Tässä vaiheessa melkein kaikki kelpaa.