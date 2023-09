Ei hyvää päivää, miten nokkela Cyberpunk 2077:n uusi traileri on – tästä on kiittäminen yhtä ainoaa lausetta

Petri Katajan blogi

Cyberpunk 2077 on palannut!

Noin vertauskuvainnollisesti ainakin, sillä jo pidempään myynnissä olleeseen peliin on vastikään saapunut uusi iso päivitys, jonka on lupailtu korjaavan käytännössä noin muun muassa kaiken. Ja vieläpä ilmaiseksi!

Sen lisäksi juuri on julkaistu uusi maksullinen lisäsisältöpaketti nimeltään Phantom Liberty. Tämän DLC-setin traileri on nokkelampi, kuin mitä ensin tajuaakaan.

Tähdestä toiseen, pelissä ja varmasti arviossakin

Taustana sen verran, että CD Projekt Red -studion Cyberpunk 2077 oli vuoden 2020 julkaisunsa yhteydessä bugien ja muiden ongelmien riivaama. Nimike oli niin solmussa, että se jopa poistettiin Sonyn PlayStation Store-kauppapaikalta kokonaan.

Eipä cyberpunk-roolipeli-scifistely saanut sivustoltammekaan kovin kaksisia kommentteja. Noottia tuli bugeista, elottomasta kaupungista ja muista ei-niin-loistavista osa-alueista. PR-farssia ei tällöin pelastanut edes pelissä kohdattu näyttelijä Keanu Reeves.

Mutta nyt!

Pelin 2.0-päivitys on korjannut nimikettä isolla kädellä. Jopa niin isolla, että osa pelaajista ja arvioijista on ylistänyt sitä jopa vuoden peliksi. Kuulostaa kovasti siltä, että peli on korjattu.

En ole itse päässyt tilannetta vielä testaamaan, eikä sopivaa ajanjaksoa taida harmillisesti ilmaantua vielä moneen toviin.

Tästä korjaamisesta päästään kuitenkin tuoreen Phantom Liberty -lisäsisällön tuoreeseen traileriin. Jos emopelissä oli tähtenä Keanu, niin lisärissä puolestaan yrmyilee niin ikään Hollywoodin isoihin nimiin kuuluva Idris Elba, tuttu mies muun muassa The Wire- ja Luther-sarjoista ja vinosta pinosta elokuvia.

Elba tähdittää niin ikään Phantom Libertyn uutta traileria, jossa yksi lause kiinnittää (ainakin allekirjoittaneen) huomion. Katsokaapa klippi alta.

Miten vuonna 2077 pystyy voittamaan, kun pakan kaikki kortit on järjestelty tekemään elostasi vaikeaa, kyselee liikkuva kuva. Trailerilla siis verrataan cyberpunk-maailmassa selviämistä korttipeliin.

Mielestäni suorastaan nerokas lause on tuo trailerin viimeinen. "So go ahead and play... Just don't forget the game is fixed", toteaa herra Elba.

"Pelatkaa, mutta älkää unohtako, että pelin lopputulos on sovittu etukäteen", kuuluu toteamus noin vapaasti käännettynä.

Mutta! Fixed-sana voi tarkoittaa tässä kohti myös korjattua.

"Pelatkaa, mutta älkää unohtako, että peli on korjattu."

Oho, oiva kaksoismerkitys, kovin metaa, onpas nokkelaa!

Tämän sortin oivallukset miellyttävät ainakin itseäni suuresti. Ja peli toden totta on korjattu, mikäli päivityksen kera Night Cityyn palanneita on uskominen. Toivottavasti pääsen joskus tätä asiaa todentamaan myös itse.

Siihen asti hymistelen tälle trailerille. Erinomaista!

