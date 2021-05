Pökäleeksi pökäleen paikalle – tässä se on, huonoin videopeliä varten sävelletty kappale, mitä on koskaan kuultu

Videopeleihin on sävelletty vuosien saatossa hulppea määrä musiikkia. Aina laatu ei kuitenkaan ole hulvattoman hyvä, vaan joskus on tyydyttävä… hulvalliseen huonoihin tekeleisiin.

Nimittäin! Olisin valmis väittämään, että aiemmin tänä vuonna julkaistussa pelissä on huonoin ikinä koskaan peliä varten sävelletty kappale.

Kyseessä on futuristisessa Future Aero Racing S Ultra -kilpa-ajopelissä kuultu erilaisten äänien nokkakolari, jota en ole saanut päästäni sen kuulemisen jälkeen. Olen itse asiassa palannut kokemaan sen muutamat kerrat uudestaan ihan vain todistellakseni itselleni, että tämä kyseinen renkutus on todella sisällytetty ihka-aitoon peliin.

Valokeilaan nostamani kappale tottelee oletettavasti nimeä BGM 2, ja se kuullaan pelissä (ainakin) Paradise Beach -radan taustamusiikkina.

Kappale koostuu elementeistä, jotka eivät tunnu sopivan yhteen millään. Se alkaa kamalasti, mutta pahenee alati sekuntien valuessa eteenpäin. Mikäli alun syntikkapukeli ei vielä saa tuntemaan tunteita, niin tekeleen kannattaa antaa soida hieman pidemmälle, jotta kuulee uuden instrumentaation ja melodian, joka ei soinnu millään tapaa muuhun äänimuotoiseen kokemukseen. Hörähtelin ääneen, kun kuulin kappaleen kokonaan. Testatkaa tätä epämääräistä äänimaisemaa alta:

Videon pitäisi alkaa kohdasta 1:08, mutta jos näin ei käy, kelaile kyseiseen aikamääreeseen.

Kyllä, kappaleessa on sentään yritetty, mutta jostain syystä lopputulos on järkyttävä. Siinä on osia, jotka sotivat toisiaan vastaan kuin pienimuotoisessa sodassa konsanaan. Tämän takia se on mielestäni vielä kamalampaa kuultavaa, kuin aiemmin huonoimmaksi sivustollamme kruunatut tekeleet.

Kuulostelin pelin soundtrackia kuuloelimilläni noin muutenkin ja paljoa kehuttavaa ei tunnu olevan tarjolla. Itse pelin tasosta en osaa sen sijaan sanoa juuta tahi jaata. Jos nimike kuitenkin kiinnostaa, niin ohessa tuubista kaivettua Future Aero Racing S Ultra -kuvamateriaalia.

Oli miten oli, yllä kuultu kappale on ainakin omaan korvaani sellaista kuppaa, että mieluummin kuuntelisin aiemmin huonoimmaksi pelimusiikiksi ikinä väitettyjä kappaleita kuten vaikkapa tätä Resident Evil: Director's Cutin kellarissa kuultavaa… musiikkia tai mistä sitten ikinä onkaan kyse.

Jopa Game Gearin Taz-Maniassa kuultava oheinen sillisalaatti saa sykkeeni pysymään rauhallisempana kuin BGM 2.

---

Kuuluuko vastaväitteitä, onko olemassa nyt valokeilassa olevaa sävelmää kamalampaa tapaa kiduttaa omia korvia? Jos on, saa siitä meille kertoa kommenteissa.

