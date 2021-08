Korona iski kesken pandemiasarjan kuvauksia – odottamisen arvoinen HBO-julkaisu pian valmis

Station Eleven on Emily St. John Mandelin palkittu apokalyptinen scifi-romaani vuodelta 2014. Kirja kahmi suosionosoituksia, kuten vuoden 2015 Arthur C. Clarke -palkinnon, sattumoisin muuten ohi Emmi Itärannan Teemestarin kirjan. Palkinto oli ehdottomasti ansaittu, sillä kyseessä on eräs nyky-scifin parhaista teoksista. Myös lukijoita riittää, esimerkiksi pääkaupunkiseudun kirjastoissa jonotusaika on kuukausia.

Kirja on kehittynyt yhä relevantimmaksi, sillä se kertoo 99 % maailman väestöstä tappavasta sikainfluenssapandemiasta. Kerronta kulkee epälineaarisesti menneisyydessä, pandemian alkuhetkissä sekä postapokalyptisessä tulevaisuudessa. Turhia spoilaamatta juonirihmasto on rakennettu nokkelasti heti kirjan alussa kuolevan elokuvatähti Arthur Leanderin ympärille. Jokaisella hahmolla on jonkinlainen yllättäväkin side Arthuriin.

Oli odotettavissa, että kirjasta päätettiin tehdä televisiosarja. HBO kääri hihansa ja alkoi tuottamaan kymmenenosaista minisarjaa. Tragikoomista on se, että tuotantopäätös oli tehty hyvissä ajoin ennen koronapandemiaa. Sarjan kuvaukset käynnistyivät juuri ennen koronapandemian laukeamista tammikuussa 2020. Boom! Melkoinen ajoitus.

Elokuvien ja televisiotuotantojen kuvaukset ovat tunnetusti äärimmäisen intensiivisiä. Tuotantoryhmä joutuu usein rutistamaan hyvin pitkiä päiviä, jotta valmistellusta kuvauspaikasta saadaan otettua kaikki irti. Varmasti muutkin kuin näyttelijät ovat heittäytyneet emotionaalisesti ajattelemaan lähes koko ihmiskunnan tappavaa pandemiaa. Kun oikea tappava tauti alkoi niittää satoaan kesken kuvauksia, voin kuvitella kuvauspaikan tunnelmien olleen varsin hilpeät.

Kaiken lisäksi kuvaus päätettiin toteuttaa samalla alueella kuin romaanin tapahtumat, Yhdysvaltojen suurten järvien alueella. Monessa mielessä eläytyminen kirjan tapahtumiin on ollut kohtuuttoman helppoa, vaikka televisiolähetykset, sähköt ja internet eivät katkenneetkaan.

Lopulta kuvauksia lykättiin vuodella ja tuotantokoneisto saatiin uudelleen käyntiin helmikuussa 2021. Alkuperäisen aikataulun mukaan sarjan olisi pitänyt valmistua jo kesällä 2020, mutta nyt kuvaukset ovat päättyneet 9. heinäkuuta 2021. Ilmeisesti sarja on nyt jälkituotannossa, joten hyvällä tuurilla pääsemme katsomaan sitä jo tämän vuoden aikana.

Mikäli alkuperäisen teoksen henkeä onnistutaan tavoittamaan lainkaan, on kyseessä todella katsomisen arvoinen pläjäys. Kirjan slogania mukaillen, pelkkä selviytyminen ei riitä, kansa vaatii myös kulttuuria!