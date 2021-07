Hei, Game Pass -jäsen, vielä ehdit kokemaan tämän helmen, varsin helposti vieläpä

Xbox Game Pass -palveluun lisätään pelejä tasaisella tahdilla, mutta niin niitä myös poistuu tarjolta. Nyt on käymässä niin, että palvelusta poistuu juuri yksi varsin mainio pienimuotoinen tekele, jonka ehtii pelata läpi ennen sen katoamista.

Nimittäin! The Touryst sanoo heihei yhdessä It Lurks Below'n ja UnderMinen kanssa päivämäärällä 31.7. Jos The Touryst on kokematta, niin ei hätiä mitiä, tuotoksen ehtii kokea vielä vallan mainiosti. Nimike ei nimittäin ole pituudella pilattu.

Tuotos on yhdistelmä tasoloikkaa ja seikkailua puzzleilla ja muutamilla minipeleillä höystettynä. Eikä hassua ulkoasua ja tasaista ruudunpäivitystä sovi unohtaa. Tarinaa ei ole nimeksikään, mutta eipä tuosta suurta haittaa ole.

Homman nimenä on näet suunnata palikkamaisen hahmon sandaaleissa trooppisiin maisemiin lomalle. Ohjelmassa on niitä perinteisiä lomailuriemuja surffauksesta sukeltamiseen ja auringossa lojumiseen, mutta niiden lisäksi päästään tutkimaan raunioita ja selvitetään kuin varkain ikiaikaisia mysteerejä.

Antaa arvostelumme viime vuodelta summata peliä hieman lisää: ”The Touryst on nimittäin varsin näppärä, pienimuotoinen nimike, joka ansaitsee huomiota. Tämän Shin'en Multimedia -studion seikkailun pystyy kokemaan alusta loppuun vaikka yhden viikonlopun aikana.”

Kyllä, koko seikkailun voi kokea alusta loppuun noin viidessä tunnissa. Perfektionistit voivat toki viettää nimikkeen parissa vielä hieman enemmänkin aikaa, sillä mukana on pari haastavampaa minipeliä. Kyseessä on joka tapauksessa kuin pieni välipala kaiken maailman AAA-pelien ja suurimittaisten roolipelien väliin. Kuin kokin tervehdys alkupalojen ja pääruokien välissä.

Ja oli miten oli, vaikka The Tourystin pariin ei ehdi tämän kuun aikana, niin ainahan pelin voi myös ostaa itselle. Peli on tarjolla lähestulkoon kaikille mahdollisille alustoille.

