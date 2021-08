Olisiko jo aika uudelle Counter-Strikelle?

Counter-Strikella on yli 20 vuoden historia. Hieman laskutavasta riippuen pelisarja käynnistyi jo edellisen vuosituhannen puolella. Myös itselleni muistojen värittämää kulta-aikaa olivat vuosituhannen alun versiot 1.5 ja 1.6. Modina alkunsa saanut peli napattiin pian Valven siipien suojaan, ja vuodesta 2004 eteenpäin markkinoille rokkasi Counter-Strike: Source.

Counter-Strike: Global Offensive ilmestyi vuonna 2012, ja sitä on näin ollen pelattu kohta yhtä pitkään kuin muita kynäreitä yhteensä. Make no mistake, sillä kyseessä on erinomainen peli, jota on syystäkin luukutettu kohta vuosikymmenen verran. Insinöörin perussääntö on olla korjaamatta asioita, jotka eivät ole rikki, mutta siitä huolimatta mieleen palaa kysymys: olisiko jo päivityksen paikka?

Valve on pumpannut CS:GOhon erilaisia päivityksiä, tehnyt pelistä ilmaisen ja muutenkin pyrkinyt pitämään hommaa elossa. Tuntuu silti siltä, että aivan samanlaiseen päivitystempoon kuin vaikkapa Apex Legendsissä tai Fortnitessa ei ole edes pyritty. Kaikesta tuunailusta huolimatta kyseessä on melko lailla sama peli kuin kymmenen vuotta sitten. Ja Source-pelimoottori on vieläkin iäkkäämpi, se on nyt jo 17 vuotta vanha.

Lisää painetta tuottaa taannoinen lähdekoodin vuotaminen, vaikka huijariskene ei ole tämän myötä muuttunutkaan tavallista pahemmaksi. Suurempi asia on kilpailijoiden saapuminen areenalle. Valorantin suosio ei varmasti ole jäänyt Valvella huomaamatta. Ainakin itseäni sytytti näppärä yhdistelmä kynärin ja Overwatchin parhaita puolia. Lisäksi Blizzard puskee painetta toiselta sivulta kehittämällä Overwatch 2:ta.

Jos Valve, Riot Games ja Blizzard ottaisivat kunnon turpasaunan keskenään FPS-pelien herruudesta, jäisi voittajaksi pelaajayhteisö. Vanhan koulukunnan kapitalistina uskon, että tiukka ja rehellinen kilpailu koituisi kaikkien eduksi.

Source 2 -pelimoottori on tullut ulos jo jotain vuosia sitten, eikä olisi ihme, jos Valven tai modaajien toimesta sen päälle rakennettaisiin ennen pitkää uusi Counter-Striken versio. Tähtikuvioissa ja teenlehdissä nähdään jatkuvasti erilaisia viitteitä uudesta tulemisesta. Joten miten olisi, Gabe?