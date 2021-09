: Katsoin Netflixin Brand New Cherry Flavor -sarjan kirsikanpunaisten lasieni lävitse ja tunsin omituisuuden ihanuuden kutittelevan sisintäni

Minun maailmassani ei ole olemassa liian outoja asioita, mutta Netflix-kauhusarja Brand New Cherry Flavor yltää hyvin lähelle näkymätöntä rajaa outojen ja liian outojen asioiden välillä.

Kauhunväristyksiä-blogissa käsitellään populaarikulttuurin kauhuteemaista tarjontaa.

Eräänä päivänä Twitteriä tylsistyneenä lueskellessani huomasin twiitin, jossa kerrottiin Brand New Cherry Flavorin saapuvan suoratoistopalveluun muutaman viikon kuluttua. Sarjan eriskummallinen nimi herätti heti huomioni (rakastan kirsikoita!), mutta pian tämän pikaisen innostumisen jälkeen unhoitin koko teoksen mielestäni. Se taisi olla eräs sateinen perjantai-ilta, kun huomasin Brand New Cherry Flavorin viimein löytäneen tiensä palvelun valikoimiin. Antauduin sarjan houkuttelevasti kuiskuttelevalle kutsulle, ja ahmin sen kokonaan parissa päivässä. Mielihyväsensorini hehkuivat punaisina ihastuksesta ja voi jukranpujut sentään, miten ihanan omituiselle matkalle filmimaailman synkemmälle puolelle teos minut veikään!

Ei kirsikoita vaan kissoja

Todd Grimsonin samannimiseen romaaniin perustuva Brand New Cherry Flavor sijoittuu 90-luvun alkupuolelle. Kahdeksanosainen minisarja kertoo aloittelevasta elokuvaohjaaja Lisa Novasta, joka saapuu Los Angelesiin ohjaamaan ensimmäistä suuremman mittaluokan leffaansa. Nuori tulokas luottaa väärään henkilöön ja hänen unelmansa romuttuvat erään kohtalokkaan illan seurauksena. Nainen ei jää kauaksi aikaa nuolemaan haavojaan, vaan päättää kostaa hänet pettäneelle miehelle höpsähtäneeltä vaikuttavan kissanaisen avulla. Kosto ei kuitenkaan aina ole niin suloinen ja pian Lisa joutuukin keskelle makaabereja tapahtumia.

Spoilereita välttääkseni en juonesta pysty kovinkaan yksityiskohtaisesti kertomaan, mutta meno yltyy jo heti ensimmäisessä jaksossa hyvinkin omituiseksi. Kissanpennut liittyvät hyvin läheisesti näihin ihmeellisyyksiin. Kyllä, tämä on juuri se sarja, jossa oksennetaan eläviä kissanpentuja ulos suusta ja...muualta. Mutta vaikka eriskummallisuuksia heitellään katsojan nautiskeltavaksi mielin määrin, on sarja silti hyvin helpposelkoista katseltavaa: Minun ei tarvinnut sarjan päätökseen saattamisen jälkeen mennä googlaamaan selityksiä tapahtumille. Ainoa asia, mikä minua oikeasti jäi mietityttämään on luomuksen nimen alkuperä.

Erinomaista näyttelijäntyötä

Mahtava näyttelijäkaarti hoitaa hommansa vallan mainiosti, ja erityisesti yltiöihana näyttelijätär Rosa Salazar tekee Lisan roolissa aivan huikean suorituksen. Myöskin Catherine Keener kissanainen Borona, Eric Lange limanuljaska Lou Burkena sekä Jeff Ward hottisnäyttelijä Roy Hardawayna tekivät minuun vaikutuksen taidoillaan.

Brand New Cherry Flavor on yksi tämän vuoden parhaimmista sarjoista, eikä kauhun ja kummallisuuden ystävien kannata jättää sitä välistä. Toivoisin teokselle jatkoa, mutta lopun perusteella en oikeastaan keksi, mihin suuntaan sarja voisi tästä jatkua.

Seuraava etappi minulle Brand New Cherry Flavorin intohimoisena fanina on tutustua Todd Grimsonin romaaniin – heti kun vain saan sen jostakin käsiini.