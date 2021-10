: Luulin haluavani tietää mitä teit viime kesänä, mutta Prime Videon surkea I Know What You Did Last Summer -sarja todisti luuloni vääriksi

Ihana 90-luku oli teinikauhuleffojen kulta-aikaa. Oma ehdoton suosikkini on Wes Cravenin ohjaama Scream, mutta I Know What You Did Last Summer tulee heti perässä hyvänä kakkosena. Olinkin innosta pinkeänä ja lämmittelin jo kiljuntalihaksiani, kun kuulin Amazon Studiosin suunnitelmista herättää jälkimmäisenä mainittu elokuva henkiin kahdeksanosaisen tv-sarjan muodossa. Sain katsottavakseni sarjan neljä ensimmäistä jaksoa, ja pian iloisesti pirskahteleva innostukseni muuttui tuskaiseksi ällötyksen tunteeksi.

Suomalaisittain Tiedän mitä teit viime kesänä -sarjan alkuasetelma on hyvin samankaltainen vuoden 1997 leffan kanssa. Joukko teinejä juhlistaa lukiosta valmistumistaan viinan ja huumeiden huuruisissa pippaloissa. Bileet eivät kuitenkaan suju täysin suunnitelmien mukaan, joten hummaamiseen kyllästyneet nuoret päättävät lähteä autolla kruisailemaan yön pimeyteen. Huristellessaan huolettomasti pitkin Havaijin kapean kiemuraisia vuoristoteitä he rysäyttävät päin onnetonta jalankulkijaa kohtalokkain seurauksin. Pienen kinastelun päätteeksi järkyttyneet teinit sopivat hankkiutuvansa ruumiista eroon ja jatkavansa elämiään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Vuoden kuluttua mysteerihenkilö alkaa lähettelemään kaveruksille uhkaavia viestejä, ja pian heille valkenee, että joku taitaa tietää mitä he tekivät viime kesänä.

Katos juippi, tää on nykyaikaa

Jo ensimmäinen jakson armoton bilettäminen aiheuttaa pientä kulmien kurtistelua. Sisälläni asuva kukkahattutäti tyrmistyi tästä moraalittomasta touhusta: onko nykyteinien elämä oikeasti näin rietasta? Viinaa, huumeita ja seksiä. Ei meno alkuperäisessä elokuvassa ollut lähellekään näin hurjaa. Tai sitten olen vain liian vanha tällaisten tekeleiden katsomiseen. Muutenkin juoni on täysin mitäänsanomaton ja helposti unohdettavissa. Sain jaksot katsottua tämän tekstin kirjoittamista edeltävänä päivänä, ja minulla on jo tässä vaiheessa vaikeuksia muistaa mitä sarjassa edes tapahtui.

Teos on niin pitkästyttävän huono, että katsoessani sitä minun teki oikeasti mieli purskahtaa vuolaisiin epätoivon kyyneliin. Näin siis neljä noin tunnin pituista jaksoa, joista jokainen tuntui kestävän ikuisuuden. Ihmisiä kyllä kuolee ja irtopäitä lentelee ympäriinsä, mutta mitään muuta ei sitten tapahdukaan – ei varsinkaan mitään edes etäisesti pelottavaa. Alkuperäisessä elokuvassa vallitsi melkein koko ajan hämyisän jännittävä tunnelma, mutta tästä hökötyksestä puuttuu tuo kauhun ilmapiiri täysin. I Know What You Did Last Summer ei olekaan kauhua, vaan ilmiselvä teinidraama. Ja siis erittäin kehno sellainen.

Awkward!

Suurin osa ruutuajasta kulutetaan seuraten hysteeristen teinien tai heidän omituisten ja epäilyttävän nuorekkaiden vanhempiensa välisiä keskusteluja. Kyseisten tuokioiden aikana vallitsee aivan uskomattoman vaivautunut tunnelma, joka tarttuu helposti katsojaankin. On omituista, etteivät niin hyvät ystävät pysty oleilemaan toistensa seurassa normaalisti. Luultavasti edelliskesän tapahtumat ovat vaikuttaneet kaverusten väleihin, mutta silti vaivautunut ilmapiiri tuntuu vähän liioitellulta.

Sekalaiseen teinijoukkoon kuuluvat kaksoset Allison ja Lennon (Madison Iseman), somea rakastava rikkaan perheen tytär Margot (Brianne Tju), huumeita kaupusteleva Riley (Ashley Moore), varautunut introvertti Dylan (Ezekiel Goodman) sekä se perinteinen jalkapallisti Johnny (Sebastian Amoruso). Teinit – ja itse asiassa kaikki muutkin kaupungin asukkaat – ovat aivan hermoja raastavan ärsyttäviä, eikä heidän puolestaan tee mieli hurrata. Latteaan hahmokaartiin lukeutuvat myös koomiseksi sivuhahmoksi tarkoitettu, muka hauskasti käyttäytyvä poliisi sekä yllättäen ruudulle ilmestyvä kärttyisä nainen, joka laukoo laimeita one-linereitä aina tilaisuuden tullen. Kaikki roolisuoritukset ovat hyvin tasapaksuja, eikä yksikään näyttelijöistä loista toista kirkkaammin.

Vuoden 1997 Tiedän mitä teit viime kesänä -elokuva on täyttä rautaa (ainakin teinikauhu-asteikolla), joten odotukseni sarjan suhteen liihottelivat tietysti korkealla. Tämä nykyaikaistettu tekele on kuitenkin tuohon 90-luvun mestariteokseen verrattuna ihan hirvittävää kuraa. Olen tietysti nähnyt vain teinidraaman alkupuolen, joten saattaahan sarjan jälkipuolisko olla mahtavinta viihdettä ikinä. Tähän en kuitenkaan usko, ja vaikka haluaisinkin tietää kuka pelleilee teinien kustannuksella, niin tuskin tulen palaamaan sarjan pariin enää koskaan.

I Know What You Did Last Summer -sarjan neljä ensimmäistä jaksoa ovat katsottavissa Prime Videosta 15. lokakuuta alkaen. Loput neljä jaksoa saapuvat palveluun viikottain.