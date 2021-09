Xbox Design Lab ja elämäni merkityksettömin mutta samalla vaikein päätös

Olen elämässäni ihan hyvä tai vähintäänkin keskiverto tekemään päätöksiä. Olen hakenut kouluihin ja lopettanut niitä kesken, tehnyt täydellisen alanvaihdoksen sosiaalialalta IT-puolelle. Olen aloittanut parisuhteita ja päättänytkin niitä. Yksi valinta on kuitenkin aivan valtavasti vaikeampi kuin yksikään aiemmin mainituista – katson sinuun, kirottu Xbox Design Lab.

Tunnusta väriä, mutta mitä ***** väriä?

Xbox Design Lab antaa käyttäjänsä valikoida ohjaimensa lukuisista eri värivaihtoehdoista, simppeliä. Muuttujiahan toki on vielä lisää, sillä näitä värivalintoja voi hyödyntää kapulan eri osissa tateista ristiohjaimeen ja liipaisimiin saakka. Olen muutama vuosi sitten avatun palvelun alusta saakka katsellut toinen toistaan hienompia tuotoksia ja miettinyt, että kyllähän minäkin omani vielä suunnittelen – voi veljet, sehän se onkin sitten kertaluokkaa muita hienompi!

Mutta minkäs teet, kun se lopullinen päätös tuntuu suuremmalta kuin kiipeäminen Mount Everestille. Tiedän kyllä lempivärini, mutta voi kun homma vain olisikin sillä taputeltu ja ohjain suunniteltu, ehei. Pyörittelin värivalikoimaa ensin vuoden päivät – laboratorion aukeamisesta lähtien – mutta aina vain se lopullinen tuotos näytti siltä, että se voisi aina olla aavistuksen parempikin. Lopulta pestasin projektin taakse tyttöystävän, kaverini ja perheeni, tehtävänä suunnitella silmääni miellyttävä kapula. Oikein kelpoja kuoseja heiltä sainkin, mutta niistäkin se viimeinen wow-efekti jäi uupumaan.

Hain inspiraatiota Googlesta ja Pinterest-harrastesivustolta, Instagramista, Twitteristä ja KonsoliFINin ylläpidolta, turhaan. Kuvissa monet näyttivät kelvollisilta, mutta kun värit lisäsi Design Labiin ja miettii ohjaimen omaan käteen, niin aina vain jossain on jokin vialla. Valmiita esimerkkituotoksia muokkailemallakin tuloksena oli vain keskivertoja "meh"-tason värimaailmoja. Mikä minussa on oikein vialla, kun mikään ei tunnu miltään?

Valmiit erikoisohjaimet ovat huijaamista

Vaihtoehtoina oli myös laaja skaala Xboxin omia erikoisohjaimia. Kaiken maailman Aqua Shiftiä, Daystrike Camoa, Phantom Magentaa ja montaa muuta. Forza Horizon 5 -erikoisohjaimen yritin tilata pelkästään sen läpinäkyvän luonteensa vuoksi, mutta mokoma oli ennakkovarattu välittömästi loppuun. Jotenkin valmiin kuosin tilaaminen tuntui huijaukselta, liian vaivattomalta vaihtoehdolta – minähän en moisiin alennu! Tiedostan kyllä, että ajattelumallissani on paljon vialla, mutta minkäs teet kun siitä et irti pääse. Tätäkö se on se paljon puhuttu länsimaalaisen ihmisen ahdinko?!

Lopulta eräs ankea ja arkinen tiistai-ilta päätin, että nyt mennään. Pyörittelin värejä ensin mielessäni, sitten Design Labissa. Lähdin aivan uuteen suuntaan siitä, mitä aiemmin olin sieluni silmin nähnyt. Hylkäsin kantaväriksi uumoillun violetin, heivasin pinkinkin menemään. Tilalle tuhkanharmaata ja salamankeltaista, värejä joita en ollut aiemmin edes harkinnut! Muutama tunti siinä vierähti jälleen, mutta lopulta 80 euron tilaus oli tehty. Tein sen!

Tilauksen jälkeen katselin suunnittelemaani ja juuri tilaamaani taideteosta Design Labissa. Tällaisella pohjatyöllä sen täytyy olla maailman kaunein ohjain! En näytä sitä teille, sillä... en ole siihen enää tyytyväinen.