KonsoliFIN Podcast #195: Konsolipelimaailman tilauspalveluviidakko syynissä – "Miten se voi olla niin helvetin vaikeaa?"

Ovatko konsolipelitaivaan yleistyneet tilauspalvelut pelkästään hyvä asia? Miksi niiden sisäistäminen tuntuu niin hankalalta?

Näiden kysymysten myötä Niko ja Joonatan pohtivat erityisesti Sonyn tulevaa palvelua, joka tuntuu sekavalta, hintavalta ja asiakasta aliarvioivalta. Mikseivät he tunnu oppivan virheistään?

Luvassa myös kirjakeskustelua: Grimmin saduista Controliin -opus on nyt kaupoissa, minkä lisäksi keskustellaan hiukan räiskintäpelilegenda John Romeron tulevasta elämäkerrasta. Herra on mukana myös tekeillä olevassa FPS-dokumentissa, jonka on määrä olla yli kolmetuntinen katsaus ensimmäisestä persoonasta kuvattujen räimeiden historiaan. Tarkempi sepustus aiheesta löytyy täältä, ja trailerin voi puolestaan katsastaa alta.

Mukana lisäksi tuttuun tapaan mediakorneri, jossa käydään läpi toimituksen viimeaikaisia pelailuja sekä katsomisia. Esimerkiksi taannoin ilmestynyt Trek to Yomi vie panelistit melkoisen syvällisiin sfääreihin, kun taas toukokuussa elokuvateattereihin putkahtanut uusi Doctor Strange viihdytti molempia varsin tasapuolisesti.

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan!

Tämä jakso on äänitetty 25.5.2022.

