KonsoliFIN Podcast #193 – Kotimaista kuution taikaa – vieraana The Last Cube -kehittäjä Oskari Liukku

Aurinkoista maaliskuun loppua kaikille!

Tällä kertaa castiin saapuu vieraaksi kotimaisen Improx Gamesin Oskari Liukku! Studion uusin monivuotinen projekti, eli uunituore The Last Cube -pulmapeli on juuri julkaistu digitaalisille kauppapaikoille. Oskari kertoilee muun muassa, miten firma sai alkunsa ja mitä kuusihenkisellä porukalla on mahdollisesti seuraavaksi mielessään. Menossa mukana myös Niko ja Joonatan.

Luvassa lisäksi tuttuun tapaan mediakorneri, jossa käydään läpi toimituksen sekä Oskarin viimeaikaisia pelailuja sekä katsomisia. Leffapuolella The Batman puhuttaa jälleen uunituoreen Halo-tv-sarjan ohella.

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan!

Tämä jakso on äänitetty 23.3.2022.

Alkubiisi: Casual

Taukobiisi: Erätauko theme

Loppubiisi: Old lion

Kaikki musat by: Tomi Ruuska

Kuuntele jakso Spotifystä!

Kysymyksiä voi lähettää:

Discordissa kanavalla #podcast-palaute-ja-kysymykset

Twitterissä hashtagilla #kysyKonsoliFINiltä

Foorumilla ketjussa Kysy KonsoliFINiltä

Aikaleimat:

0:00:35 Intro

0:02:50 Oskarin haastis – miten kaikki alkoi ja kuinka tähän päädyttiin?

0:34:55 VÄLIAIKA – kahvia ja pullaa

0:35:58 Mitä on tullut pelattua/katsottua/kuunneltua?

1:26:10 Yleisökyssäri

1:29:00 Saittitärpit

1:32:45 Outro