20 vuotta täyttänyttä Xboxia juhlistava dokumenttisarja Power On: The Story of Xbox julkaistiin YouTubessa – kaikki kuusi jaksoa katsottavissa ilmaiseksi

Microsoft julkaisi Xboxin 20 vuotta kestäneen taipaleen kunniaksi konsoleidensa historiaan pureutuvan Power On: The Story of Xbox -dokumenttisarjan.

Vajaan kolmen vartin mittaisista jaksoista koostuva Power On: The Story of Xbox käynnistyy ihan ensimmäisen Xboxin alkutaipaleelta Microsoftin ollessa vielä uusi, hämmentävä ja ei lainkaan uskottava tulokas konsolimarkkinoilla. Jaksoissa edetään kronologisesti laitesukupolvelta toiselle aina Series X|S -konsolikaksikkoon saakka. Matkan varrella ääneen päästetään merkkihenkilöitä Xboxin historiasta vielä firman palkkalistoilla oleviin. Uutisen yläosaan kiinnitettynä sarjan ensimmäinen episodi The Renegades.

Suorat linkit jaksoihin alla:

Lisätietoja Microsoftin uutissivulta, täältä.