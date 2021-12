Sony osti Halo Infiniten ja Forza Motorsportin kehitystyössä mukana olleen Valkyrie Entertainmentin

Sony on käynyt studiokaupoilla haalien omistukseensa monessa mukana hääräilleen Valkyrie Entertainmentin.

Seattlessa majaileva Valkyrie Entertainment on työskennellyt Sonyn tiedotteen mukaan vuodesta 2002 reilusti yli sadan eri nimikkeen parissa. Toden totta, studion meriittilistalta voi bongailla Halo Infiniten, God of Warin, League of Legendsin, Twisted Metalin, Forza Motorsportin ja inFAMOUS-pelin kaltaisia projekteja. Näissä Valkyrie ei ole toki toiminut pääkehittäjänä, vaan enemmänkin avustavana tukistudiona.

Valkyrie Entertainment työskentelee paraikaa ensi vuonna julkaistavan God of War Ragnarökin parissa Sony Santa Monican apuna.