The Pathless varmistettiin PlayStation 5:n julkaisupeliksi.

Giant Squidin myyttinen seikkailupeli The Pathless on tarina jousimiehestä ja kotkasta valtavassa metsässä. Giant Squid on Journeynkin visuaalisesta ilmeestä vastanneen Matt Navan perustama pelitalo.

The Pathless julkaistaan 12. marraskuuta PlayStation 4:llä, PlayStation 5:llä, PC:llä (Epic Games Store) sekä iOS-laitteilla.